Кыргызстан и Таджикистан подписали мирный протокол.

Главы служб национальной безопасности Кыргызстана и Таджикистана подписали протокол о мирном урегулировании конфликта между странами. Об этом сообщило «Радио Азаттык» со ссылкой на вице-премьера и начальника Государственного комитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева.

Реклама Читать далее

В целях обеспечения безопасности населения приграничных районов Камчыбеком Ташиевым поддерживаются постоянные контакты со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым, сообщает сайт Kaktus Media. В связи с этим Камчыбек Ташиев 19 сентября выехал на территорию Таджикистана для встречи с главой ГКНБ Таджикистана. В рамках этой встречи был подписан мирный протокол, предусматривающий полное прекращение боевых действий и отвод войск.

Ташиев назвал подписание документа еще одним шагом к миру, который постепенно восстанавливается на границе. Также он добавил, что созданная двумя сторонами совместная комиссия по расследованию недавнего вооруженного нападения на кыргызско-таджикской границе продолжит свою работу.

Таджикистан освободил четверых кыргызстанских военных, находившихся в плену, сообщает «Радио Озоди».

19 сентября в Кыргызстане был объявлен национальный траур по гражданам, погибшим на кыргызско-таджикской границе. По последней официальной информации, 14-17 сентября было убито не менее 59 кыргызстанцев, из них 40 военнослужащих. 164 человека получили ранения. Более 140 тысяч человек были временно переселены из приграничных кыргызских сел в безопасные места. МИД Таджикистана официально сообщал о гибели 41 своего гражданина и более чем о 100 раненых.

В Таджикистане группа активистов и представители отдельных партий обратились к правительству страны с просьбой объявить 20 сентября или любой другой день днем национального траура в память о погибших мирных жителях и военнослужащих.

Ситуация на границе двух стран резко обострилась 14 сентября. Стороны возложили друг на друга ответственность за очередной виток противостояния. В пятницу, 16 сентября, было достигнуто соглашение о прекращении огня. Однако 17 сентября стороны заявили о возобновлении стрельбы на границе.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться