Проявить заботу, обеспечить безопасность: Токаев высказался о россиянах, приезжающих в Казахстан из-за мобилизации

Казахстан стал одним из главных направлений, куда уезжают россияне, чтобы избежать мобилизации. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что, несмотря на интенсивный поток людей из России, в стране нет кризиса и паники, а спасающимся от мобилизации россиянам следует обеспечить безопасность.

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«Политический и гуманитарный вопрос»

По данным МВД Казахстана, с 21 сентября в республику въехали около 98 тысяч граждан России, а выехали из страны 64 тысячи россиян.

Казахская поговорка гласит: «Добрые отношения с соседями – залог спокойствия». Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры,

— заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области. Он также отметил, что власти Казахстана обсудят с Россией массовое прибытие в страну российских граждан, бегущих от мобилизации.

У нас нет ни кризиса, ни паники. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами. Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны,

— сказал Токаев.

Казахстан не будет выдавать уклонистов

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов 27 сентября заявил, что республика не будет выдавать России граждан, уклоняющихся от мобилизации. Исключения будут сделаны лишь для лиц, находящихся в международном розыске, — их могут выдать в Россию.

Об этом Ахметжанов рассказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте Казахстана. Он подчеркнул, что речь идет лишь о выдаче преступников, виновных в уголовных правонарушениях и объявленных в международный розыск.

Военкоматы если будут искать — это не является правовым основанием для выдачи,

— сказал министр внутренних дел.

РБК со ссылкой на министерство обороны России сообщает, что российская сторона не направляла Казахстану, а также другим странам запросов на выдачу россиян.

26 сентября стало известно, что министерство внутренних дел Казахстана может внести изменения в правила выдачи разрешений на временное и постоянное проживание в стране. Сейчас для получения такого разрешения нужно предоставить копию и оригинал национального паспорта. Предлагается обязать просителей предоставлять заграничный паспорт и оригинал справки об отсутствии судимости.

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