«Нам не нужны сепаратисты и сторонники Путина». Дискуссии в Казахстане о мобилизации в РФ, отношениях с Москвой и приеме россиян

КОММЕНТАРИИ

В Казахстан за две недели, прошедшие после объявления мобилизации в России, въехало более 200 тысяч россиян. Об этом 4 октября сообщило МВД республики. Что сейчас происходит в стране, столкнувшейся с новым наплывом россиян, спешно покидающих родину, и что о сложившейся ситуации думают сами казахстанцы. Корреспондент RFI оценила ситуацию в Алматы, а также побеседовала с политологом Досымом Сатпаевым и общественным деятелем Арманом Шураевым.

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В Алматы в супермаркетах выстроились длинные очереди из россиян. Отличить их от местных русских совсем несложно. Растерянный взгляд, другая одежда, подолгу стоят у касс, пересчитывая тенге на рубли. Продукты закупают целыми тележками, объясняя, что здесь все гораздо дешевле. Многие оптом берут «Кока-колу». Похожая ситуация и в торговых центрах: в бутиках Bershka, Zara, Mango. Кто-то из особо предприимчивых звонит знакомым в Россию и предлагает оформить заказы.

В аэропорту рейсы из России ждут с особым нетерпением местные риелторы. С одной из них удалось побеседовать. Женщина рассказала, что россияне продолжают прибывать в город и что она за короткий промежуток времени успела построить неплохой бизнес.

В мегаполисе резко выросло количество машин с российскими номерами. А в Центрах обслуживания населения самым актуальным запросом по сей день остается оформление индивидуального идентификационного номера (ИИН), с помощью которого можно открыть счет в банке.

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В соцсетях тем временем казахстанцы обсуждают наплыв россиян. Вот некоторые цитаты:

«Сколько из 350 тысяч россиян, бежавших к нам якобы от войны и Путина, хотя бы выложили в соцсетях посты „Нет войне“ или „Нет Путину“. Ответ: 0 Тогда от чего у вас, мои дорогие казахи, уверенность в том, что все эти люди въехали в нашу страну с добрыми намерениями и будут против войны и Путина, если война и Путин придут в наш дом?»

«Во-первых, нужно помнить, что они вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. И во-вторых, что эти люди не хотят воевать!»

«Осторожность не повредит, ведь под видом беженцев могут и лихие ребята пробираться в страну. А ко всем рантье особая просьба — не гнать казахстанских арендаторов из съемных квартир в погоне за длинным рублем! На горе не наживаются порядочные люди!»

(стилистика авторов сохранена)

Цены на жилье, к примеру в Алматы, подскочили до 1000 евро в месяц и выше, что фактически в два раза выше прежней цены. Арендодатели оправдываются тем, что сейчас, помимо наплыва россиян, самый сезон — начало учебного года. Нередки случаи, когда из арендованных квартир выселяют местных, так как последние просто не в состоянии заплатить запрошенную сумму. Специалисты утверждают, что такая ситуация на фоне ажиотажа продлится еще месяц-два, а затем цены должны снизиться.

Центр обслуживания населения (аналог российского МФЦ) в Алматы. 28/09/2022. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

Корреспондент RFI поговорила с политологом Досымом Сатпаевым о текущей ситуации в Казахстане.

Нам не нужны сепаратисты и сторонники Путина

RFI: С одной стороны, мы видим по информационным лентам, что казахстанцы гостеприимно встречают россиян, бежавших от мобилизации. Где-то предоставляют им бесплатную еду, в Уральске для ночлега бесплатно выделили целый кинотеатр. Кто-то из приезжих уже отвечает взаимностью: устраивает субботники, даже организовывает курсы казахского языка. С другой стороны, многие казахстанцы не скрывают своих тревожных настроений. Цены на жилье неоправданно взвинчены плюс у людей опасения, что рабочие места займут иностранцы. Что на самом деле сейчас думают в казахстанском обществе про столь беспрецедентную ситуацию?

Досым Сатпаев: В истории Казахстана еще не было такого массового переезда людей из России за столь короткий период времени. Тревожных настроений больше, чем оптимистических. В казахстанском обществе по поводу всех этих событий сформировалось три точки зрения.

Первая имеет много сторонников в Казахстане: она исходит из того, что основная масса людей, которая приехала в Казахстан, не от войны убегала, а от мобилизации. Возможно, это даже были не противники войны и Путина. Это люди, которые не хотели за него воевать. Хотя, возможно, его поддерживали на первых этапах войны. Многие из них убегают, потому что не хотят рисковать своей жизнью, терять комфорт, и ради этого готовы искать более удобные условия в других странах.

Среди них могут быть тихие сторонники войны. Это те люди, которые были «диванными богатырями»: они выступали когда-то за аннексию Крыма, начало войны в Украине, а сейчас временно поймали тишину (замолчали — RFI). Со временем они могут представлять угрозу для Казахстана как некий троянский конь, это потенциально «пятая колонна», которая здесь адаптируется и сможет создать определенные проблемы в будущем. Речь идет не о месяцах, а о годах. Здесь может сформироваться часть людей, которая так и не сможет воспринимать Казахстан как родину. Для них это будет чужая земля с чужим языком и кучей претензий по этому поводу.

Главное требование, которое сейчас звучит здесь, — не воспринимать гостеприимство казахов как слабость. Если вы приехали в Казахстан, вы должны уважать все: обычаи, культуру, язык. И должны понимать, что здесь очень многие поддерживают Украину. Это не Россия.

Вторая точка зрения заключается в том, что чем больше будет дезертиров и уклонистов у Путина, тем лучше будет для Украины. Если они уезжают в Казахстан, то нужно из лимона делать лимонад и искать хороших специалистов. Я вижу три направления: врачи, инженеры, айтишники. В этих областях у нас много провалов, которые можно закрыть.

Что касается других специалистов, то это большой вопрос, потому что здесь, помимо страха появления «пятой колонны», возникает страх, что на рынке труда могут начаться проблемы. В Казахстане 2 миллиона безработных, своих собственных. Это довольно большая цифра. И если появятся десятки тысяч россиян, которые захотят занять рабочие места, то возникнет проблема. Да, специалисты нам нужны. Но нам не нужны сепаратисты и сторонники Путина, которые будут «мутить» свои пропагандистские взгляды. Специалисты должны быть лояльны к Казахстану.

Казахстан. Центр электронных услуг в Уральске 27/09/2022. REUTERS - RAUL UPOROV

Третья точка зрения — это то, что если кого-то и приглашать в Казахстан, то это казахов из России, которые хотят избежать войны и не быть пушечным мясом, им нужно открыть зеленый коридор. А еще малым народам: башкирам, якутам и т. д. Их сейчас активно используют в этой войне, и многие говорят о некой форме геноцида в этом плане. По сути уничтожаются малые народы России. И Казахстан мог бы стать для них вторым домом, как это было в 1930-е годы для репрессированных народов.

Очень много тревог и опасений именно потому, что Казахстан с таким еще никогда не сталкивался. У нас нет инструкций, методик, как это все воспринимать, как к этому относиться. Есть большое количество слепых зон, рисков. Все это создает внутри казахстанского общества нервозную обстановку.

Референдумы — это шикарнейшая возможность для Казахстана приостановить участие в ОДКБ

По поводу ситуации с россиянами, бежавшими от мобилизации, в одном из своих недавних выступлений президент Касым-Жомарт Токаев заявил: «Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность». Как вы думаете, скажется ли такая позиция на взаимоотношениях с Кремлем?

Досым Сатпаев: Токаев старается не сжигать мосты в отношениях с Путиным. Понятно, ведь Казахстан — член ОДКБ, ЕАЭС. Все эти организации я уже называл «ловушками» для Казахстана. Но Токаев не будет из них выходить. Хотя «референдумы» по вхождению оккупированных украинских территорий в состав России — это шикарнейшая возможность для нас приостановить свое участие в ОДКБ. Потому что Казахстан попадает в зону риска. Сейчас тот самый форс-мажор, который наша страна может использовать. Тем более что риски растут, Россия все больше ввязывается в эту войну, более того грозит всему миру ядерным оружием. Но от Токаева я не вижу каких-то движений. А без этого говорить, что он оторвался от Путина я бы не стал. Эти организации держат нас как капкан.

С другой стороны, январские события в Казахстане заставляют Токаева демонстрировать свою независимость. Потому что когда ОДКБ помогла Токаеву одержать победу во внутриэлитной схватке, многие считали, что у Путина будут крючки, которыми он будет удерживать Токаева. И это било по репутации Токаева на международной арене и внутри Казахстана. И чтобы это как-то немного разбавить, президент РК решил делать заявления, в частности о невыдаче дезертиров РФ. Хотя и там был подпункт: «в случае если не будут заведены уголовные дела». То есть даже здесь Токаев пытался всем угодить.

Участие ОДКБ в Украине — это мистификация

В Астане все чаще звучат заявления о том, что ОДКБ не будет участвовать в войне в Украине. Так ли это на самом деле, как вы думаете?

Досым Сатпаев: ОДКБ не будет участвовать в войне в Украине, потому что эта организация уже разваливается на глазах. Большинство ее членов находятся в состоянии конфликта. Таджикистан с Кыргызстаном, Армения с Азербайджаном, Россия напала на Украину, Беларусь поддержала Россию. Казахстан — единственное государство, которое ни с кем не воюет. Эта организация не просто токсична, она неэффективна, недееспособна. Армения даже отказалась участвовать в учениях на территории Казахстана.

И учитывая, что Россия находится в изоляции, под мощнейшим санкционным прессом, в том числе в отношени поставок технологий для военной индустрии, возникают вопросы. Казахстан закупал российское оружие по удобным ценам, при этом не самой последней модификации. А насколько это оружие эффективно? Как показала война в Украине, не настолько эффективно, в отличие от оружия, которое поставляет Запад Украине.

Как российские учебные заведения учат воевать? Судя по тому, какие провалы российская армия терпит в Украине, нет смысла отправлять казахстанских военных, как раньше, обучаться в Россию. Может, есть смысл покупать оружие у других? У той же самой Турции, которая сделала сильный рывок в плане военно-технической модернизации.

Украина показала миф о военной мощи России, поэтому ОДКБ трещит по швам. И само участие этой организации в Украине — это мистификация. Никто не согласится. Даже Лукашенко сейчас «тишину поймал». И тем более Казахстан.

Чем дальше, тем опаснее Россия становится для нас по всем направлениям

Сейчас в России официально объявлена «частичная» мобилизация. Понятно, что слово «частичная» звучит сомнительно. Тем не менее, готов ли Казахстан к всеобщей мобилизации в России, которая, возможно, будет также объявлена? Ведь там будут совершенно другие цифры, еще более масштабный наплыв людей.

Досым Сатпаев: То, что Путин назвал частичной мобилизацией — это никакая не частичная, так как там загребают всех подряд. Она была названа частичной, чтобы всех не напугать. Потому что если объявят всеобщую мобилизацию, это нанесет мощнейший удар по российской пропаганде. То есть это была «спецоперация», а теперь выходит, что это полноценная война. К тому же всеобщая мобилизация предполагает введение военного положения в стране. Понятно, что Путин не хотел этого делать с точки зрения того, что это будет бить по его репутации и пропаганде, которая утверждала, что все под контролем. А мы видим, что все уже давно вышло из-под контроля.

Мы видели два потока людей в Казахстан. Первый поток был небольшой после февраля. Прилетали россияне, оставались. Вторая волна — более массовая, ее сейчас наблюдаем. Третья волна будет более специфическая, может быть. Это те россияне, которые уже побывали в военных частях и решили сбежать либо раненые, контуженные. Это могут военные дизертиры. Что с ними будет делать Казахстан? Будут ли они представлять угрозу для нас? К этому тоже надо готовиться.

По идее сейчас у казахстанского руководства возникла та самая ситуация, когда нужно полностью менять антикризисный менеджмент. Хватит, как пожарные действовать. Если будет всеобщая мобилизация, Казахстан должен проанализировать, к чему это приведет. Будет ли Россия требовать от Казахстана участие в ОДКБ? Мы должны исходить из того, что чем дальше, тем опаснее Россия становится для нас по всем направлениям. Это как зверь, которого загнали в угол. Поэтому нам нужно все сценарии проговаривать. Пока я этого не вижу. Вижу только действие и реакцию на него.

Центр обслуживания населения (аналог российского МФЦ) в Алматы. 28/09/2022. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

Свое мнение о последних событиях в Казахстане и его отноешниях с РФ высказал общественный деятель и казахстанский бизнесмен Арман Шураев.

Об отношении казахстанцев к наплыву россиян

«Во-первых, гостеприимство заложено в казахском менталитете. Когда кому-то плохо, мы стараемся помочь. Во-вторых, чем больше молодых людей уедет из России, тем меньше будет мобилизованных. При этом негатива тоже хватает, потому что сотни тысяч вынужденных эмигрантов из России — это уже угроза национальной и экономической безопасности нашей страны. Аренда жилья поднялась в 2–3 раза буквально за месяц. При этом у нас очень много молодых многодетных казахских семей, которые ютятся по углам. Для них это стало катастрофической проблемой».

О национальной безопасности

«Нам нужно вводить визовый режим. Нужны анкеты, проверка вплоть до всех страниц социальных сетей. Потому что из этих прибывших россиян каждый десятый может быть засланным различными спецслужбами РФ, которые в час икс могут оказаться на одной из многочисленных российских баз с оружием в руках и объявить какую-нибудь спецоперацию на территории Казахстана».

О российской мобилизации

«Под видом частичной мобилизации призывают и слепых, и глухих. Для того чтобы не пугать свой народ, они уже объявили всеобщую мобилизацию под видом частичной. Но я, как человек, хорошо знающий Украину и украинцев, могу сказать, что регулярную российскую армию украинцы уже разбили. Армия РФ — не большая, а просто длинная, как выразился Арестович. Поэтому Путин, может, таким образом удлиняет себе правление, потому что он в цугцванге — каждый новый шаг ухудшает его положение. Его генералы обещали за три дня взять Киев и за неделю Украину. Но война идет уже восьмой месяц и очевидно, что Украина выиграет, а Россия развалится на губернии.

У многих казахстанцев, как и у меня в том числе, нет желания иметь ничего общего с фашистским путинским режимом, но речь идет не о российском народе. У нас богом данная граница — 7500 километров. Мы обречены на сотрудничество в будущем, но не сейчас. В этой связи я бы процитировал слова Зеленского, который сказал, что мы будем вести переговоры, но с другим президентом».

О трансляции российских гостелеканалов на территории Казахстана

«Наше правительство состоит наполовину из “ватников” и тех, кто сочувствует российскому режиму и кто даже должностями и приходом к власти обязан РФ. Вся наша элита практически имеет прямое или косвенное отношение к российским элитам. У нас были прецеденты, когда чиновники были осуждены за шпионаж в пользу РФ, и это лобби в отношении России существует до сих пор. Этим объясняется нежелание отключать российские госканалы и скрытая поддержка российского режима».

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