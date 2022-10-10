«Нерушимое братство-2022»: почему были отменены в последний момент учения ОДКБ в Кыргызстане?

В воскресенье руководство Министерства обороны Кыргызстана приняло решение об отмене командно-штабных учений с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2022». Учения должны были начаться уже в понедельник, 10 октября, и министерство никак не объяснило их отмену в последний момент. Согласно публикациям различных СМИ, в Бишкеке произошедшее связывают с участием военных из Таджикистана, с которым недавно был конфликт. В Москве называют другие причины – санкции Запада, связанные с войной РФ в Украине.

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Об отмене учений сообщила в воскресенье утром пресс-служба Минобороны Кыргызстана, указывает АКИpress. Командно-штабные учения «Нерушимое братство — 2022» должны были пройти с 10 по 14 октября в учебном центре «Эдельвейс» войсковой части № 20636 в Балыкчи. При этом министерство не дало никаких причин отмены учений.

Еще в июне кыргызское оборонное ведомство сообщало о начале подготовки к организации этих учений. Состоялись вторые штабные переговоры между министерством обороны Кыргызстана и миротворческими силами ОДКБ.

В этих учениях, как планировалось, должны были принять участие и военнослужащие Таджикистана. «Однако после военной агрессии Эмомали Рахмона многие кыргызстанцы, а также депутаты Жогорку Кенеша потребовали, чтобы представителей Вооруженных сил РТ на учения не допустили», – пишет агентство 24.kg. В середине сентября произошло обострение конфликта между Киргизией и Таджикистаном. 19 сентября Бишкек и Душанбе подписали протокол об установлении мира.

В ОДКБ отмену учений также пока не прокомментировали. Однако российское издание РБК в своем материале от 9 октября пытается связать отмену учений с военными конфликтами между бывшими республиками СССР.

«В сентябре Армения решила не посылать воинский контингент на учения ОДКБ на территории Казахстана, которые проходили с 26 сентября по 8 октября. В российском МИДе это решение назвали суверенным правом Еревана. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова указала, что Армения в данном вопросе действует, "исходя из приоритетных задач, стоящих перед ее вооруженными силами с учетом текущей обстановки"», – пишет РБК. Незадолго до этого произошло очередное обострение конфликта Армении и Азербайджана. Армянский премьер-министр Никол Пашинян обратился за помощью в ОДКБ. Организация выступила против силового решения ситуации, в зону боевых действий направилась мониторинговая миссия.

Вместе с тем, «Коммерсантъ» в материале «Тяжело в бою — легко без учений» отмечает, что «несмотря на боестолкновения, диалог между двумя странами на высшем уровне до сих пор продолжался. Так, в разгар последнего конфликта президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, где обсудили ситуацию на границе».

На прошлой неделе президент Кыргызстана не приехал в Санкт-Петербург, где проходил неформальный саммит глав государств СНГ, приуроченный к 70-летию Владимира Путина. Пресс-служба Жапарова сослалась на тяжелый «рабочий график» главы государства. С днем рождения Путина Жапаров поздравил по телефону.

Тем не менее, согласно пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, Путин и Жапаров договорились встретиться в Астане, где 12–14 октября пройдут саммиты СНГ и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также заседание глав государств в формате «Россия — Центральная Азия». «То есть в Москве всячески дают понять, что проблем в отношениях с Бишкеком не существует. Между тем определенная напряженность присутствует, и связана она опять же с Таджикистаном», – отмечает «Коммерсантъ».

На прошлой неделе Владимир Путин наградил Эмомали Рахмона российским орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за «большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Таджикистаном, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности». Это награждение вызвало возмущение в Бишкеке. Ряд высокопоставленных государственных чиновников и депутатов выразили «недоумение» по поводу действий России. В этой ситуации Жапаров оказался заложником общественного мнения в своей стране.

В то же время заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что «Киргизия, как и некоторые другие страны, улавливает сигналы», идущие от Запада, с которым она не хочет ссориться». По его словам, Бишкек «как и все другие страны, но особенно страны СНГ», анализирует, насколько сильной себя проявляет Россия в ходе спецоперации на Украине.

Что же касается учений ОДКБ, то на фоне последних кризисов между Кыргызстаном и Туркменистаном, а также Арменией и Азербайджаном, их отмена кажется «вполне закономерной». Опрошенный «Коммерсантом» эксперт Фонда Карнеги Темур Умаров заявил, что это никак не скажется ни на российско-киргизских отношениях, ни на ОДКБ. «Эта организация и без того испытывает множество трудностей. Тот факт, что почти все члены этой организации, кроме Казахстана, находятся в состоянии горячего или холодного конфликта с соседними странами, говорит сам за себя», — подчеркнул он.

При этом Казахстан резко выделяется из ряда членов ОДКБ своим отношением к войне в Украине. В июне на Петербургском Международном Экономическом Форуме президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ЛНР и ДНР «квазигосударственными образованиями» и пояснил, что Казахстан никогда не признавал самопровозглашенные государства, вроде Абхазии или Косово. Там же он отказался принять орден Александра Невского, что вызвало бурные дискуссии в СМИ. Особая позиция Казахстана привела к тому, что в социальных сетях и мессенджерах начали распространяются сообщения о том, что с 1 января 2023 года страна планирует приостановить свое членство в ОДКБ. В середине сентября МИД Казахстана опроверг эту информацию.

У президента Кыргызстана Садыра Жапарова иная позиция. Согласно сообщениям российских СМИ, ссылающихся на пресс-службу Кремля, он еще 26 февраля разговоре с Владимиром Путиным выразил поддержку действий РФ по защите мирного населения Донбасса. Однако, как отмечает издание Kloop, на сайте Садыра Жапарова сообщается, что он действительно говорил с Владимиром Путиным, но никакой поддержки действий России при этом не высказано.

Во всяком случае, отмена учений ОДКБ одной из стран-участников всего за день до их начала – событие беспрецедентное.

Учения ОДКБ «Нерушимое братство» проводятся с 2012 года. В нем принимают участие миротворческие контингенты всех членов ОДКБ — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также наблюдатели от Узбекистана, Сербии, Сирии, Туркменистана и Монголии.

Между Россией и Кыргызстаном нет разногласий, заявил 10 октября на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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