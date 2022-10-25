В Кыргызстане суд арестовал десятки активистов и политиков по подозрению в «подготовке массовых беспорядков»

Центральная Азия

В Кыргызстане 24 и 25 октября арестованы десятки гражданских активистов и политиков по делу о «подготовке к массовым беспорядкам». По данным правозащитников, речь идет о преследовании критиков решения властей о передаче Кемпир-Абадского водохранилища на юго-западе страны соседнему Узбекистану. В Бишкеке и Оше прошли митинги против политического преследования.

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Водохранилище на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана было построено в 1983 году — на территории тогдашней Киргизской республики. Из водохранилища начинается Ферганский канал, который имеет важнейшее значение для сельского хозяйства Узбекистана. Споры о территориальной принадлежности водоема идут еще с советских времен.

Вопрос о государственной принадлежности искусственного водоема был снова поднят в 2017 году, когда началась работа по демаркации и делимитации границы. В сентябре 2022 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял в Бишкеке премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова, по итогам переговоров с которым было объявлено о достижении соглашений. Однако их суть поначалу не раскрывалась.

10 октября глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев во время закрытого заседания комитета по международным делам, обороне и безопасности парламента все-таки подтвердил распространившиеся в обществе слухи о передаче водохранилища Узбекистану в обмен на узбекские территории.

Жители прилегающих к водохранилищу кыргызских поселений начали устраивать акции протеста против передачи водоема соседнему государству. А 22 октября был создан комитет в поддержку Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли известные блогеры, гражданские активисты, политики, бывшие и действующие депутаты парламента.

Уже на следующий день, в воскресенье, 23 октября, к участникам комитета пришла с обысками милиция. В МВД заявили о проведении следственных мероприятий по уголовному делу о «подготовке к организации массовых беспорядков, сопровождающихся погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также к мероприятиям по незаконному захвату власти в дальнейшем».

По данным омбудсмена Кыргызстана Атыр Абдрахматовой, обыски и задержания проводились с нарушением закона, в рамках расследуемого дела был задержан 21 человек, в том числе 12 членов комитета в поддержку водохранилища. Задержанным предъявили обвинения, и вечером 24 октября, а также ночью 25-го Первомайский районный суд Бишкека арестовал всех задержанных на два месяца для расследования уголовного дела.

В день задержания у здания ГУВД Бишкека прошел митинг. Около 30 человек вышли на акцию с плакатами: «Нет политическому преследованию», «Нет беспределу» и «Свободу политзаключенным!». Митинг против политических репрессий и передачи Кемпир-Абадского водохранилища прошел также во втором городе страны, Оше. В поддержку арестованных активистов выступили многие депутаты парламента и представители гражданского общества.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить задержанных, а также обеспечить строгое соблюдение их прав, в том числе процессуальных, в ходе любых будущих расследований. В организации отметили, что перед задержанием власти провели необоснованные обыски в домах активистов и конфисковали личное имущество.

Президент Садыр Жапаров прокомментировал аресты, отметив, что несколько раз встречался с задержанными политиками и активистами. По его словам, арестованных актистов «не волнует» вопрос Кемпир-Абадского водохранилища, который они «используют как повод зацепиться как-нибудь к власти». «Все просят какую-то должность. Но государственная служба не резиновая же. На всех [должностей] не хватит», — цитирует Жапарова издание Kloop.kg.

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