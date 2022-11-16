В Кыргызстане запретили показ двух документальных фильмов об Украине и Беларуси

Международный фестиваль документальных фильмов, посвященных правам человека, организуемый правозащитным движением «Бир Дуйно Кыргызстан» проходит в Бишкеке уже в 16-й раз.

В среду, 16 ноября, в Бишкеке были запрещены к показу два фильма из программы Фестиваля документального кино «Климат, кризисы и фундаментальные права человека». Речь идет о фильмах «Мара» (Франция и Великобритания) и «Этот дождь никогда не прекратится» (Украина). Установить, какая организация сняла картины с показа, не удалось.

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В интервью Русской службе RFI представительница правозащитного движения «Бир Дуйно Кыргызстан», которое организует фестиваль, Лира Исмаилова рассказала, что 15 ноября вечером в кинотеатр Broadway, где проходят фестивальные показы, пришли двое мужчин и сообщили оргкомитету, что два фильма будут сняты с программы. А на следующий день коммерческий директор кинотеатра Самат Бегалиев перед началом сеансов «обосновал» запрет содержанием фильмов, посвященных событиям в Украине и Беларуси. В них якобы имелась «пропаганда войны».

При этом Бегалиев не смог предоставить никакого письменного приказа, ни объяснить, какая инстанция сняла фильмы с показа. На вопрос о причинах запрета он ответил: «в прошлом году показали все фильмы, потому что время было другое». Зрителям, собравшимся в зале, после 40 минут ожидания пришлось разойтись.

Уполномоченным органом в указанной сфере кинопроката в Кыргызстане является Департамент кинематографии при министерстве культуры. На требование оргкомитета предоставить законные обоснования запрета департамент на данный момент не ответил.

Международный фестиваль документальных фильмов, посвященных правам человека, проходит уже в 16-й раз. На открытии в этом году выступили представители ООН, посол Украины Валерий Жовтенко, дипломаты других европейских стран, а также депутаты парламента Кыргызстана.

Кыргызстан принято считать «островом демократии» в Центральной Азии. От других стран региона его отличает сменяемость власти и конкурентные выборы. Событие, подобное запретам культурных мероприятий в России, для Кыргызстана является непривычным исключением. «Это безапелляционное ограничение прав и свобод человека нарушает нашу Конституцию, — напоминает «Бир Дуйно Кыргызстан. — Никто не имел права запрещать фильмы».

Традиционно сильное политическое и экономическое влияние России на республику в последние месяцы ощущается все сильнее в сфере культуры и информационной политики. Так, в октябре министерство культуры приняло решение приостановить на два месяца работу «Азаттык Медиа» (кыргызстанской службы «Радио Свобода»).

При этом в стране продолжают вещать российские пропагандистские каналы. А говоря об отношении Кыргызстана к российскому вторжению в Украину, в апреле президент Садыр Жапаров прокомментировал нейтральную позицию республики следующим образом: «Мы маленькое государство, у нас нет влияния».

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