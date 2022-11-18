«Коллективный Токаев»: главные проблемы досрочных выборов президента Казахстана

КОММЕНТАРИИ

20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные выборы президента. Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что сократит срок своих полномочий и примет участие в президентской гонке. Теперь в Казахстане президент избирается только на один срок в 7 лет. Особенности нынешней предвыборной кампании, главные вопросы и споры вокруг предстоящего голосования — в материале корреспондента RFI.

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Помимо Касым-Жомарта Токаева на высший пост претендуют еще пять кандидатов. С момента запуска избирательной кампании самый популярный комментарий, который гуглят в сети: «Кто все эти люди?»

Ирина Медникова, руководитель попечительского совета Общественного фонда «Молодежная информационная служба Казахстана» в интервью RFI отмечает, что все соперники действующего президента в публичной политике появились уже после объявления выборов, выступают с «нишевыми программами» и не требуют значимых политических перемен.

Эта кампания президентских выборов проходит в обстановке полного спокойствия, отсутствия какого-либо реального соперничества между кандидатами. Мы видим очень яркую фигуру действующего президента и вокруг него группу технических кандидатов. Все они в публичном политическом поле появились буквально после объявления выборов. До этого в многолетней системной политике замечены не были. У них, как правило, нишевые программы, то есть они занимаются какими-то отдельными вопросами: права женщин или вопросы села, и никто из них не представляет национальную программу, которая отражала бы интересы и боль общества. Никто не затрагивает вопросы политических реформ, политических перемен, многие из них поддерживают действующего президента открыто. Поэтому в обществе эти выборы называют выборами без выбора, политические силы призывают их байкотировать. Среди наблюдателей также наблюдается какой-то упадок настроения. Общество все менее энергично отзывается на идею наблюдения за выборами. Ирина Медникова

Что важно — в бюллетене на предстоящих выборах будет графа «Против всех».

Участники президентской гонки в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев — действующий глава государства, кандидат от Народной коалиции общественно-политических сил. В своей программе Токаев, например, говорит о модернизации армии и всего силового блока, реформах судебной системы, запрете переизбирания президента на второй срок, изменениях в избирательной системе, усилении глобальной роли ООН, демонополизации отечественной экономики и борьбе с олигополией, привлечении 150 миллиардов долларов иностранных инвестиций, борьбе с коррупцией.

— действующий глава государства, кандидат от Народной коалиции общественно-политических сил. В своей программе Токаев, например, говорит о модернизации армии и всего силового блока, реформах судебной системы, запрете переизбирания президента на второй срок, изменениях в избирательной системе, усилении глобальной роли ООН, демонополизации отечественной экономики и борьбе с олигополией, привлечении 150 миллиардов долларов иностранных инвестиций, борьбе с коррупцией. Каракат Абден — кандидат от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников». В предвыборной программе она говорит о борьбе с синтетическими наркотиками и национальном плане по борьбе с суицидами. Есть у нее и неординарные предложения. Например, Абден предлагает запретить праздновать Хэллоуин, а также облагать налогом девушек, которые выходят замуж за иностранцев. В социальных сетях последний пункт предвыборной программы вызвал неоднозначную реакцию пользователей.

— кандидат от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников». В предвыборной программе она говорит о борьбе с синтетическими наркотиками и национальном плане по борьбе с суицидами. Есть у нее и неординарные предложения. Например, Абден предлагает запретить праздновать Хэллоуин, а также облагать налогом девушек, которые выходят замуж за иностранцев. В социальных сетях последний пункт предвыборной программы вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Жигули Дайрабаев — кандидат от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл». Он много говорит о проблемах агропромышленного комплекса и Аральского моря, предлагает освободить фермеров от всех видов налогов. Заявил о необходимости сократить возраст молодежи до 25 лет, и тем самым лишить возможности тех, кто старше, права на участие в госпрограммах по жилью, трудоустройству и образованию. Примечательно, что двух сыновей Дайрабаева судят по делу о коррупции. Их обвиняют в растрате вверенного чужого имущества и мошенничестве.

— кандидат от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл». Он много говорит о проблемах агропромышленного комплекса и Аральского моря, предлагает освободить фермеров от всех видов налогов. Заявил о необходимости сократить возраст молодежи до 25 лет, и тем самым лишить возможности тех, кто старше, права на участие в госпрограммах по жилью, трудоустройству и образованию. Примечательно, что двух сыновей Дайрабаева судят по делу о коррупции. Их обвиняют в растрате вверенного чужого имущества и мошенничестве. Салтанат Турсынбекова — кандидат от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары — дәстүрге жол». Делает акцент на снижении пенсионного возраста женщин до 58 лет и принятии нового закона в сфере противодействия семейно-бытовому насилию.

— кандидат от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары — дәстүрге жол». Делает акцент на снижении пенсионного возраста женщин до 58 лет и принятии нового закона в сфере противодействия семейно-бытовому насилию. Мейрам Кажыкен — кандидат от республиканского объединения профсоюзов «Аманат». Ключевое положение в программе — модернизация вооружения казахстанской армии, повышение размера минимальной заработной платы до уровня развитых стран Организации экономического сотрудничества и развития.

— кандидат от республиканского объединения профсоюзов «Аманат». Ключевое положение в программе — модернизация вооружения казахстанской армии, повышение размера минимальной заработной платы до уровня развитых стран Организации экономического сотрудничества и развития. Нурлан Ауесбаев — кандидат от Общенациональной социал-демократической партии. Часто любит упоминать о своей оппозиционности и давлении со стороны власти. Но при этом никаких доказательств не приводит. Делает акцент на максимальном наказании для взяточников, а также образовании и медицине, на которые Ауесбаев предлагает выделять средства в размере не менее 5–7 процентов ВВП в год.

«Коллективный назарбаев» пытается трансформироваться в «коллективного токаева»

Известный казахстанский политолог Досым Сатпаев называет голосование 20 ноября «псевдовыборами», отмечая тесную связь «массовки кандидатов» с политической системой, сложившейся при экс-президенте Нурсултане Назарбаеве. Признаков изменений на пути к «Новому Казахстану» (Жаңа Қазақстан), о котором не устает говорить нынешний глава государства Токаев, эксперт не видит.

Власти, зная высокий уровень протестности населения, не рискнули пойти на конкурентные выборы

С политологом согласен журналист и правозащитник Сергей Дуванов, называя досрочные президентские выборы «скучными и предсказуемыми». По его мнению, 20 ноября власти попросту «не рискнули пойти на конкурентные выборы» в условиях роста протестных настроений в обществе. И в итоге «применили весь набор назарбаевских методов», чтобы обеспечить переизбрание Токаева.

Указывая на поляризацию в казахстанском обществе между теми, кто «хочет верить обещаниям Токаева» об обновлении, и теми, кто «отказывается видеть в нем реформатора, не верит ему», Сергей Дуванов предупреждает оппонентов власти об опасности идеи бойкота воскресных выборов.

«Бойкот в наших условиях это апофеоз политической бездарности и неадекватности. В политике важно использовать любую возможность напомнить о себе, о своих требованиях и претензиях», — пишет журналист и правозащитник, напоминая оппозиции и гражданскому обществу о возможности заявить о себе, голосуя «Против всех». К сожалению, полагает Дуванов, «этим подарком судьбы» оппоненты власти не воспользовались и не попытались превратить голосование «Против всех» 20 ноября в «масштабную электоральную акцию протеста против токаевских выборов».

«В ближайшие дни в Казахстане состоятся досрочные президентские выборы, похоже, самые скучные и предсказуемые. Скорее пародия на выборы. Власти, зная высокий уровень протестности населения, не рискнули пойти на конкурентные выборы. В Акорде (администрация президента — RFI) боятся, если не проиграть (выборная система, заточенная на выигрыш кандидата от власти, это исключает), то получить народное возмущение итогами выборов. Боязнь второго Қаңтара (январских митингов в Казахстане в 2022 году — RFI) в случае проигрыша кандидата из народа, заставила Токаева применить весь набор назарбаевских методов, исключающих возможность выдвижения альтернативных кандидатов. В результате страна увидела, что Токаев ничем не отличается от Назараева, который в силу своей трусости, никогда не участвовал в альтернативных выборах. Как говорится, „яблоко от яблони недалеко падает“. Что и следовало ожидать. Посмотрим, что у нас на другом полюсе. По отношению к предстоящим выборам в казахстанском обществе наблюдается поляризация. С одной стороны есть те, кто хочет верить обещаниям Токаева и готовы голосовать за него. С другой — те, кто отказывается видеть в нем реформатора, не верит ему, и хотели бы отдать голоса за любого альтернативного кандидата. Различие в том, что оппонентам власти в силу отсутствия альтернативного кандидата не за кого голосовать. Грубо говоря, их кинули, лишив права на выбор, поэтому они склоняются к тому, чтобы не участвовать в выборах. Укрепиться в этом мнении им помогают некоторые политические и гражданские активисты, а также многочисленные провластные тролли, призывая к бойкоту выборов. Все они муссируют три основные темы. Первая — мол, кроме Токаева, там не за кого голосовать -это для тех, кто привык ходить на выборы по инерции. Для тех, кто критически настроен к власти мотив другой: мол, выборы без выбора, поэтому, лучше вовсе не ходить. И третья тема, которую упорно продвигают тролли — отговорить людей голосовать «Против всех». Основной аргумент, призывающих к бойкоту, — мол, пустые избирательные участки подорвут легитимность избрания президента Токаева. Это глубочайшее заблуждение. Бойкот в нашей ситуации никто не заметит и он абсолютно никак не повлияет на легитимность избрания Токаева. (...) Здесь нужно понимать два важных момента! Первый — пустыми участками власть не напугать. Эту проблему они давно уже научились решать. Для власти и ее избиркомов куда большая проблема, если люди будут ломиться на участки, создавая очереди и повышенный ажиотаж. Для избиркомов неучастие протестного электората в голосовании — это подарок судьбы, потому что снимает массу проблем. Для Акорды это идеальный вариант, когда в голосовании участвуют сторонники власти и неопределившиеся, а противники власти останутся дома. В этом случае все будет как по маслу и даже фальсификаций не понадобится. Второй важный момент. Бойкот непродуктивен там, где электорат расколот на сопоставимые части. Скажем как у нас, где часть за власть, часть — против, а еще часть — неопределившиеся. В этом случае бойкот для оппонентов власти теряет всякий смысл. Так как дает возможность сторонникам власти спокойно проголосовать за своего кандидата и вовлечь в это сомневающихся и неопределившихся. А это означает, что их бойкот работает на их оппонентов». Сергей Дуванов, журналист и правозащитник

Предвыборная агитация в Казахстане. Алматы, 17 ноября 2022. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

Руководитель попечительского совета Общественного фонда «Молодежная информационная служба Казахстана» (МИСК) Ирина Медникова в интервью RFI сообщила, что МИСК готовит компанию наблюдателей примерно на 200 избирательных участках.

Молодежь начала массово регистрироваться в наблюдатели. Мы получили примерно 1200 заявок. При этом заметили, что из национальных вузов студенты регистрируются группами. Это наводит на мысль о том, что их скорее всего направляют кураторы. У такого управления студентами может быть одна задача: их могут специально направлять в независимую сеть наблюдения, чтобы они отчитывались о том, что нарушений нет. То есть на самом деле работали не на независимое наблюдение, а на то, чтобы рапортовать о хороших результатах на участке. Мы сталкивались с таким уже на практике. Молодежь, которая приходит наблюдать за выборами в первый раз в своей жизни, им интересно, для них это что-то новенькое, отмечается уровень воодушевления. А среди поколения постарше уже такого интереса, каким он был в 2019 году, нет. Поэтому будем работать на этих выборах только с молодежью. Также в этой кампании мы получили около двух десятков жалоб от молодых людей (которые зарегистрировались в качестве наблюдателей) из разных городов о том, что на них оказывается давление, где-то их заставляют в принудительном порядке отчитываться, прикрепляют к определенным участкам, какие-то списки начинают вести и т. д. Ирина Медникова

По данным МИД Казахстана, за выборами будут наблюдать восемь международных организаций (БДИПЧ ОБСЕ, Исполком СНГ, МПА СНГ, ШОС, ПА ОДКБ, ОИС, Организация тюркских государств, Парламентская ассамблея тюркских государств), представители иностранных государств и дипломатического корпуса, аккредитованные в Казахстане.

Казахстанцы смогут отдать свой голос в 53 государствах.

В Украине избирательного участка не будет. Желающие проголосовать смогут выехать с этой целью в Молдову или Польшу.

Предвыборная агитация в Казахстане. Алматы, 17 ноября 2022. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

Между тем, накануне стало известно, что в день выборов в Казахстане были якобы запланированы массовые беспорядки. Такие сведения обнародовала пресс-служба Комитета национальной безопасности РК. По их утверждению, подозреваемые планировали захватить Алматы, штурмовать резиденцию президента.

В результате спецоперации были задержаны семеро человек. По данным ведомства, члены группы заготовили автомат Калашникова, боеприпасы, бутылки с жидкостью для коктейлей Молотова. В Генпрокуратуре республики уже предупредили об ответственности за участие в несанкционированных митингах.

В субботу в Казахстане «день тишины». Голосование пройдет 20 ноября с 07:00 до 20:00 по местному времени. Подсчет голосов на избирательных участках будет осуществляться не позднее 12 часов с момента окончания голосования. Результаты подсчета голосов будут предоставлены в ЦИК до 22 ноября.

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