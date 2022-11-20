В Казахстане экзитполы свидетельствуют о предсказуемой уверенной победе Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на избирательном участке в Астане, 20 ноября 2022 г.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, согласно данным экзитполов, предсказуемо побеждает на досрочных президентских выборах. Судя по данным опросов на выходе с участков, Токаев набирает подавляющее большинство голосов.

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Согласно данным экзитпола института «Открытое общество», Токаев набирает 82,45%.

По предварительным данным избирательной комиссии, явка превысила 69%, то есть более восьми миллионов из 12 миллионов казахстанских избирателей.

По новым правилам, в Казахстане президента выбирают на семь лет, но только на один срок.

Несмотря на плакаты, призывающие избирателей «сделать свой выбор» на ближайшие семь лет, пятеро малоизвестных электоральных «соперников» Токаева выступили на этих выборах фактически в роли марионеток.

AFP сообщает, что в Астане и Алматы многие голосовавшие фотографировались перед участками. Многие говорили, что в понедельник будут должны показать фото работодателю. В Алматы около 15 человек вышли на митинг с требованием свободных выборов. Все они были задержаны, передает агентство с места событий.

Досрочные выборы президента назначил сам Касым-Жомарт Токаев, который, как указывали эксперты, таким способом хочет консолидировать свою власть после январских кровопролитных событий, приведших к гибели не менее 238 человек. Правозащитники считают, что погибших может быть значительно больше.

После январских беспорядков Касым-Жомарт Токаев начал снимать близких бывшего президента Нурсултана Назарбаева с высоких постов и пообещал реформы в сторону «политической модернизации» и перераспределения доходов олигархии. Столице страны вернули ее прежнее название, Астана.

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