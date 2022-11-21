«В обстановке, лишенной конкуренции»: миссия ОБСЕ оценила победу Токаева на досрочных выборах президента Казахастана

Внеочередные выборы главы казахстанского государства прошли 20 ноября «в политической обстановке, лишенной конкуренции», — заявила наблюдательная миссия ОБСЕ на следующий день после воскресного голосования. По предварительным данным ЦИК страны, Касым-Жомарт Токаев переизбран на посту президента с результатом более 81% голосов. Остальные пять кандидатов набрали порядка двух-трех процентов голосов. По числу голосов второе место после Токаева — у графы «Против всех».

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В понедельник утром, 21 ноября, наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ опубликовали заявление о предварительных результатах и выводах мониторинга выборов казахстанского президента.

Внеочередные выборы Президента Республики Казахстан 20 ноября прошли в политической обстановке, лишенной конкуренции, и, несмотря на эффективную подготовку, выборы подчеркнули необходимость дальнейших реформ для приведения соответствующего законодательства и его применения в соответствие с обязательствами ОБСЕ по обеспечению подлинного плюрализма,

— такой главный вывод сделали наблюдатели ОБСЕ.

Миссия напоминает, что Касым-Жомарт Токаев баллотировался как кандидат сразу от нескольких парламентских партий — «и, по сути, ему не было брошено серьезного вызова» со стороны соперников в ходе кампании, которую БДИПЧ называет «сдержанной» (ограниченной).

Способность граждан в полной мере участвовать в политической жизни (Казахстана — RFI) остается существенно ограниченной, в том числе из-за ограничений основных свобод,

— подчеркивает миссия ОБСЕ.

Наблюдатели констатировали, что независимые кандидаты не были допущены к выборам. Требования к кандидатам, предъявляемые для их регистрации (в т.ч. касающиеся «опыта работы на государственной службе или выборных должностях»), противоречат международным стандартам и обязательствам Казахстана в рамках ОБСЕ.

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БДИПЧ указывает, что «свобода слова и доступ к информации» в Казахстане «ограничены рестриктивной нормативно-правовой базой». Миссия отмечает «случаи запугивания и нападений на журналистов», что зачастую приводит СМИ «к самоцензуре и отсутствию пристального внимания к выборам».

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Эксперты ОБСЕ полагают, что «скудное освещение избирательной кампании средствами массовой информации и фактическое отсутствие аналитических репортажей (…) ограничили возможности избирателей сделать осознанный выбор».

Отсутствие плюрализма сыграло значительную роль в подрыве конкуренции на этих выборах, а ограничения свободы слова и возможности проводить мирные собрания сузили пространство для критических высказываний,

— заявила Уршула Гацек, глава Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в Казахстане. Она призвала власти продолжать реформы выборного законодательства и практики его применения.

Выборы президента Казахастана 20 ноября 2022. Участок в Алматы. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

Касым-Жомарт Токаев и «кандидат Против всех»

По предварительным данным ЦИК Казахстана на утро 21 ноября, действующий президент Касым-Жомарт Токаев набрал 81,3% голосов на досрочных президентских выборах. Это 6,45 млн человек из почти 12 млн избирателей, включенных в списки. (В 2019 году Токаев был избран президентом с результатом 71%).

Пять его соперников получили по два – три с небольшим процента голосов.

«Против всех» проголосовали 5,8% пришедших на участки избирателей. Это более 460 тысяч человек.

Явка на воскресных выборах президента превысила 69% (8,3 млн граждан), согласно предварительным данным ЦИК.

Внеочередные выборы президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев Токаев объявил в сентябре 2022 года, предложив увеличить президентский срок с пяти до семи лет, но сделать его однократным. Соперниками Токаева на внеочередных выборах 20 ноября стали малоизвестные кандидаты.

Согласно заявлению председателя ЦИК Нурлана Абдирова, «конкуренты» действующего главы государства в воскресенье получили следующие результаты:

Жигули Дайрабаев — 3,42%

Каракат Абден — 2,6%

Мейрам Кажыкен — 2,53%

Нурлан Ауесбаев — 2,2%

Салтанат Турсынбекова — 2,12%

Выборы президента Казахастана 20 ноября 2022. Участок в Астане. REUTERS - TURAR KAZANGAPOV

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