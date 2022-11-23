Суд Бишкека принял решение о выдворении журналиста Болота Темирова из Кыргызстана

В среду, 23 ноября, городской суд Бишкека рассмотрел апелляцию прокуратуры на решение районного суда по делу журналиста Болота Темирова и принял решение о выдворении его за пределы Кыргызстана. Сразу после оглашения приговора суда журналиста задержали сотрудники милиции и увезли в неизвестном направлении.

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В суде 23 ноября проходили апелляционные слушания по делу Темирова. В приговоре говорится, что «в соответствии со статьей 70 УК Болот Темиров выдворен за пределы Кыргызской Республики в порядке, предусмотренном международными договорами и законодательством. Исполнение приговора в части выдворения возложено на МВД и Пограничную службу ГКНБ».

Адвокат Бакытбек Автандил уулу заявил, что ни ему, ни его подзащитному не сообщили, куда увозят Темирова. Жена Темирова также не может его найти. Предположительно, полиция немедленно приступила к приведению в исполнение решения о депортации, и Темирова, возможно, увезли прямо в международный аэропорт Бишкека «Манас».

Болот Темиров известен серьезными и громкими журналистскими расследованиями. Он родился в городе Оше (Кыргызстан), но с детства воспитывался в Москве и окончил МГУ по специальности «социология», а в 2006 году вернулся в Кыргызстан. Конечным пунктом депортации вероятнее всего является Российская Федерация, по единственному оставшемуся у Темирова паспорту. Как сообщает местная пресса, по неизвестным причинам был задержан ближайший рейс компании «Уральские авиалинии» Бишкек — Санкт-Петербург».

Приговор апелляционного суда Темиров назвал «местью». После публикации на канале Temirov LIVE расследования о схемах экспорта мазута, произведенного госкомпанией «Кыргызнефтегаз», в офисе редакции был проведен обыск. Уголовное дело на Болота Темирова было возбуждено в конце января 2022 года. Его подозревали в незаконном хранении наркотиков.

Как пишет KNEWS, к раскрытым Темировым схемам могут иметь отношение родственники председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. В апреле 2022 года Temirov LIVE выпустил новое расследование — об участии детей Ташиева в государственных тендерах. После этого стало известно о возбуждении новых уголовных дел в отношении Болота Темирова по статьям 379 («Подделка документов») и 378 («Незаконное пересечение государственной границы КР») УК КР.

Ранее Свердловский районный суд Бишкека оправдал Болота Темирова по эпизоду о хранении наркотиков, признав доказательства вины не очевидными, а расследование дела предвзятым, а также по делу о незаконном пересечении границы. В его действиях не было найдено состава преступления, так как журналист использовал настоящий, а не поддельный паспорт.

Болот Темиров был признан виновным в использовании подложных данных при получении паспорта. Ему вменялось незаконное использование военного билета для получения внутреннего паспорта гражданина Кыргызстана и незаконное получение удостоверения личности. Однако из-за истечения сроков давности суд первой инстанции не стал применять к нему наказания. Журналист был освобожден из зала суда.

В 2021 году Болот Темиров получил награду Госдепартамента США «Поборник борьбы с коррупцией». Он также является финалистом премии НКО «Репортеры без границ», присуждение которой состоится в Париже 12 декабря.

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