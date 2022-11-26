В день инаугурации Токаева в Астане прошли задержания, были перебои с интернетом

В день инаугурации переизбранного Касым-Жомарта Токаева в Астане прошли задержания, имели место перебои с интернетом

В Астане в день инаугурации переизбранного президентом Касым-Жомарта Токаева 26 ноября прошли задержания. Видеоролики, на которых видно, как силовики задерживают людей на улице, появились в казахстанских медиа.

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По данным «Радио Азаттык» (казахстанской службы «Радио Свобода»), которое ссылается на другие СМИ, в Астане задержаны были «по меньшей мере десятки» человек. По некоторым данным, собравшиеся планировали шествие к центру города.

Местные журналисты сообщали о перебоях с интернетом и мобильной связью. В государственной технической службе объяснили это «аварией на оборудовании электроснабжения».

В МВД Казахстана заявили, что в Астане полиция пресекла попытку «незаконного шествия», к которому призвал некий «предприниматель», собравший около 300 человек в одном из ночных клубов.

Как пишет казахстанское издание «Власть», вероятно, собравшиеся — сторонники бизнесмена Марата Абиева, которого называют основателем проекта «Архитекторы будущего».

В рекламной публикации на сайте Tengrinews.kz, вышедшей в 2020 году, говорится, что Марат Абиев — «идейный вдохновитель фонда TDFA», который ставит себе цель — «развитие сельского хозяйства» и намеревается стать «транснациональной компанией». Свой фонд он позиционирует как аграрный проект, способный «обезопасить от угрозы голода мировых масштабов».

Марат Абиев уже попадал в заголовки многих казахстанских СМИ в мае этого года, когда сотням его сторонников из регионов, пытавшихся попасть в Астану на «концерт», не дали въехать в город. Тогда акимат столицы Казахстана заявил, что Абиев, «несмотря на официальное уведомление об отказе в проведении концерта, продолжает обманным путем зазывать на концерт, тем самым вводя людей в заблуждение».

В сети тогда распространились слухи о том, что силовики предотвратили некий молодежный бунт. Сам Абиев в интервью изданию Ulysmedia.kz через несколько дней сказал, что его сторонники не планировали никакого бунта, а сам он не собирается заниматься политикой.

Издание «Орда» в мае этого года писало о возможных связях Абиева с зятем бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и другими его родственниками. При этом сам Абиев, самый молодой миллионер, по версии казахстанского Forbes, позиционирует себя как «человека без крыши», писало издание.

В ноябре в Казахстане состоялись внеочередные президентские выборы, на которых действующий президент Касым-Жомарт Токаев победил с результатом более 80% голосов. В наблюдательной миссии ОБСЕ заявили, что выборы прошли «в политической обстановке, лишенной конкуренции».

Досрочные выборы назначил сам Токаев, который, как указывали эксперты, таким способом хочет консолидировать свою власть после январских кровопролитных событий, приведших к гибели не менее 238 человек. Правозащитники считают, что погибших может быть значительно больше.

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