Год «кровавого января»: как массовые протесты начала 2022 года изменили Казахстан

Центральная Азия

2022 год начался для Казахстана с массовых протестов против резкого повышения цен на газ. Демонстрации, охватившие изначально запад страны, быстро распространились на остальные города, а мирные акции трансформировались в беспорядки, погромы и столкновения с силовиками, в результате которых сотни человек погибли, тысячи были задержаны. Спустя неделю президенту Токаеву удалось восстановить порядок в стране, однако расследование событий «кровавого января» по-прежнему продолжается. Январские события подтолкнули власти также к политическим реформам. Что изменилось в Казахстане спустя год после трагических событий, разбиралась Русская служба RFI.

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«Кровавый январь»

События начала 2022 года в Казахстане называют «Қанды Қаңтар», что переводится с казахского как «кровавый январь». Недовольство повышением цены на газ быстро переросло в многотысячные антиправительственные демонстрации по всей стране, которые, в свою очередь, переросли в беспорядки и уличные столкновения, подавить которые власти смогли только спустя неделю, с привлечением сил ОДКБ и стрельбой на поражение.

Демонстрации начались с города Жанаозен, на западе Казахстана, ставшего печально известным после массовых протестов нефтяников в 2011 году, которые также были жестоко подавлены. В 2022 году недовольство очень быстро охватило практически все регионы страны. А требования протестующих перешли от экономических к антиправительственным, главным из которых стал лозунг «Шал, кет!» («Старик, уходи» — каз.), обращенный к экс-президенту Нурсултану Назарбаеву.

Докатившись до бывшей столицы страны, Алматы, мирные протесты переросли в погромы, столкновения с полицией, захваты административных зданий. Протестующие жгли машины, громили магазины и заведения общественного питания, штурмовали здание мэрии и бывшую резиденцию президента.

В ответ на это президент Касым Жомарт Токаев объявил в стране чрезвычайное положение, в стране перестала работать мобильная связь и интернет. 6 января, по просьбе Токаева, в Казахстан ввели войска ОДКБ, а на следующий день местной полиции и армии было разрешено открывать без предупреждения огонь на поражение. В результате 11 января власти заявили о стабилизации ситуации и начале вывода войск ОДКБ.

Эксперты выдвигали разные версии того, как мирные демонстрации с экономическими требованиями переросли в вооруженные столкновения с сотнями погибших и тысячами арестованных. Одни политологи считали, что за радикализацией протеста стояла так называемая «семья» Назарбаева, контролировавшая силовые структуры и решившая воспользоваться протестами для смещения президента Токаева. Другие предполагали, что, наоборот, сам Токаев мог воспользоваться ситуацией, чтобы освободиться от влияния предшественника. У официальных властей также было несколько версий произошедшего — от произвола ОПГ до вмешательства «внешних сил» и «международных террористов».

Пострадавшие и виновные

Январские протесты стали самыми массовыми и самыми кровавыми в истории современного Казахстана. По официальным данным, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков. Раненых, по разным оценкам, насчитали от нескольких сотен до нескольких тысяч. Волонтеры и правозащитники создали общественное движение Qantar2022, где обновляются данные по пострадавшим и погибшим. Им удалось установить имена 261 убитого, в том числе 10 женщин, восьми детей, а также шестерых скончавшихся от пыток после задержания.

Официальное расследование продолжается уже год. Непосредственно в дни протестов были задержаны более 10 тысяч человек. К задержанным массово применялись пытки и жестокое обращение. Было возбуждено 1822 уголовных дела. В начале ноября представитель Генпрокуратуры сообщил, что по делам о январских событий «осуждено 1113 граждан, из них 423 — за участие в массовых беспорядках».

Самым высокопоставленным обвиняемым стал экс-глава Комитета национальной безопасности, близкий к семье Назарбаева Карим Масимов, в отношении которого расследуется дело о «государственной измене». Двое его заместителей также были задержаны по обвинению в захвате власти, еще двое сотрудников КНБ были найдены мертвыми. Суд по этому делу еще продолжается, ему присвоен гриф «совершенно секретно».

Позже власти признали факты «недозволенных методов дознания» и гибель от них шести человек. В августе Генеральная прокуратура Казахстана объявила о возбуждении более 200 уголовных дел по фактам гибели людей. Однако большинство таких дел впоследствии было прекращено. В ноябре уполномоченная по правам человека Эльвира Азимова сообщила, что власти закрыли 80% всех дел, связанных с пытками.

Как отмечает в своем недавнем отчете правозащитная организация Human Rights Watch, за смерти задержанных к уголовной ответственности до сих пор никто не привлечен. «По прошествии почти года после январских событий семьи убитых и сотни людей, которые были ранены или подверглись пыткам, все еще не дождались правосудия», — говорится в заявлении эксперта Human Rights Watch по Центральной Азии Миры Ритман.

«Официальное расследование носило односторонний характер: за последние месяцы более тысячи участников протестов и других лиц были приговорены по различным обвинениям, в том числе в „участии в массовых беспорядках“. При этом к уголовной ответственности в связи со смертью мужчины был привлечен всего один военнослужащий по обвинению в превышении власти», — следует из доклада международной правозащитной организации HRW.

Политические реформы

После подавления массовых протестов президент Касым-Жомарт Токаев объявил о намерении провести политические реформы, пообещав «ускорить системные преобразования во всех сферах жизни». В течение года в стране прошла конституционная реформа, за которой последовали внеочередные президентские выборы. Главным итогом политических преобразований стало окончательное отстранение от власти бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Он лишился большинства своих привилегий и должностей, столица страны была снова переименована из Нур-Султана в Астану.

В конце апреля Токаев предложил провести конституционную реформу. Из новой редакции Основного закона полностью убрали упоминание об особом статусе «Первого Президента» и «Елбасы» (лидер нации — каз.), которыми раньше был наделен Нурсултан Назарбаев. Родственникам действующего президента стало запрещено занимать руководящие посты в государственном секторе, а для самого президента ввели беспартийный статус. Также был восстановлен Конституционный суд, закреплен запрет на смертную казнь, появился институт уполномоченного по правам человека, снижен до 5% барьер для прохождения партий в парламент, закреплена возможность баллотироваться беспартийным кандидатам.

Наконец, 1 сентября Токаев объявил внеочередные президентские выборы и реформу должности президента. По «рекомендации» Токаева президент Казахстана теперь может избираться только на один срок, который при этом предлагалось продлить с пяти до семи лет. Об этом глава государства объявил, выступая в парламенте с «посланием народу». В этом же послании Токаев пообещал разовую амнистию участникам январских протестов в Казахстане, которая, однако, не должна коснуться организаторов беспорядков.

На себя Токаев эти нововведения распространил только частично: в ноябре он переизбрался на досрочных выборах на второй срок, который, однако, будет действовать семь лет. По данным ЦИК страны, действующий глава государства победил на выборах с результатом более 81%. По числу голосов второе место после Токаева — у графы «против всех». Остальные пять кандидатов получили порядка двух-трех процентов голосов. Миссия ОБСЕ оценила выборы как лишенные конкуренции и не соответствующие международным стандартам и обязательствам Казахстана в рамках ОБСЕ.

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