«Запиши номер, друг!» — как в Кыргызстане помогают российским мигрантам

Релоканты, мигранты, беженцы? Как называть россиян, волной хлынувших в Кыргызстан, жители республики пока не решили. Но принимают радушно, помогают устроиться. Хотя у маленькой многонациональной страны много своих проблем — уровень бедности продолжает расти, сжимаются, как шагреневая кожа, демократические свободы. Корреспондент RFI побывала в Кыргызстане и поговорила с россиянами и с местными жителями.

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Еще в марте россияне стали появляться на улицах Бишкека и Оша, а уже с осени они заполнили турбазы и санатории по берегам Иссык-Куля. «Белые, как снег, с рюкзаками, в шортах, иногда даже на самокатах. Очень отличаются даже от наших местных русских», — рассказывает политолог Алмаз Тажибай.

Кыргызстану не привыкать к волнам иммиграции, среди 6 миллионов местных жителей представлено более 80 национальностей. Русские и украинцы стали активно заселять Туркестан с XIX, их потомки живут здесь до сих пор. В конце XIX после неудавшегося восстания из северо-западного Китая бежали на территорию современно Кыргызстана тысячи дунган (китайских мусульман), которые селились радом с обосновавшимися здесь уйгурами. В советское время киргизы приняли представителей депортированных народов — немцев, дагестанцев, татар и других.

В период индустриализации сюда переселились рабочие и специалисты из других республик СССР. А во время Второй мировой войны Кыргызстан стал пристанищем для более 300 тысяч беженцев. «Мой отец воспитал в нас гостеприимство», — рассказывает правозащитница Толекан Исмаилова. Ветеран войны Асанаалы Исмаилов организовывал во время войны школу-интернат для детей блокадников. Сама республика отправила тогда на фронт более 360 тысяч человек — каждого четвертого жителя. Только с 1985 года киргизы снова стали самым многочисленным народом Кыргызстана. Вот и на вопросы RFI ответили кыргыз, тартарин, лезгинка и русская уроженка Бишкека. Это не специальная выборка — так получилось, и таково истинное лицо Кыргызстана.

«Мы теперь вместе чай пьем»

В Кыргызстан с начала войны прибыли более 185 тысяч граждан России, как сообщили в Департаменте регистрации населения при Министерстве цифрового развития Киргизии. В чате «Добро пожаловать в Кыргызстан» сейчас общаются больше 22 000 человек, обмениваются иммигрантским опытом, дают друг другу советы. «Подскажите провайдера», «дорого ли сделать УЗИ без местного полиса», «летит ли кто в Москву? — очень надо передать флешку», «кто знает, здесь есть что-то вроде ленты/Авито?». Чтобы обжиться на новом месте, приходится по-новому включаться в самые мелкие бытовые детали.

На вопросы россиян активно отвечают местные жители.

«Меня больше всего поразило, что киргизы не только отвечали на просьбы — о квартирах и прочем устройстве, а сами предлагали, первыми. У меня столько номеров телефонов теперь записано, даже уже не помню, кто есть кто. Это просто люди, которые предлагали помощь — «запиши номер, друг, вдруг, что будет нужно»», — рассказывает глава дизайн-студии Илья Кузнецов, приехавший сразу после начала войны из Иркутска.

«Многие считали, что едут сюда только транзитом, а потом остались. Мне нравится Бишкек, в нем есть своя атмосфера, люди доброжелательные. Уже немного съездил за город, правда, недалеко, всего час от Бишкека. Красиво тут очень». © RFI / SERGEY DMITRIEV

«Мне позвонили друзья из Алматы и попросили встретить одного россиянина, их друга Сергея, который решил переехать в Бишкек. Он еще в марте получил повестку, военный. Сергей жил у меня два месяца. Зато у меня теперь есть хороший друг в Дубае, он там теперь телефонами торгует», — рассказывает Эмиль Закиров, хозяин бара «Лепрекон» в Бишкеке.

Исмира, студентка лингвистического факультета Бишкекского университета, рассказала, что как только начался наплыв россиян, нашла группу в телеграмме, и сначала просто читала сообщения. Потом все отели и хостелы оказались забиты, и люди стали брать российских мигрантов к себе. Тогда и она попросила родителей — нельзя ли сдать городскую квартиру.

«Мы сами живем за городом, в доме. Мама — учительница русского языка и директор сельской школы, папа — шофер. Они согласились, я дала объявление, и уже на следующий день мы квартиру сдали. Теперь там живут двое мужчин из Кемеровской области, они коллеги, приехали уже после объявления мобилизации, работают онлайн. У нас с ними прекрасные отношения, каждый месяц мы к ним заходим, несем торт, вместе пьем чай. У меня слезы на глаза наворачиваются, когда они разговаривают по скайпу с семьями. Дети спрашивают, когда они вернутся, а ответить нечего».

«Русский мир» и «пятая колонна»

Наплыв россиян поднял в Кыргызстане рынок труда и увеличил налоговую массу. Приехавших называют «цифровыми кочевниками», — в основном это представители IT-сферы и профессий, связанных с возможностью дистанционной работы.

«Это очень положительное явление, приехало много образованных людей, — радуется Эмиль. — Раньше все уезжали а теперь, наоборот, приезжают. Они адекватные, и для бара это тоже отлично. Мы проводим мероприятия, Бишкек развивается. Много актеров тоже приехало, устраивают спектакли, шоу. Стендап вообще оживился, у нас в баре одно время в неделю по три шоу стендаперов бывало, мы им даем площадки, помогаем, и мы им рады».

Но вместе с трудовым рынком в Бишкеке поднялись и цены, в первую очередь, на жилье. Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров попросил собственников не поднимать цены за аренду. В условиях экономического кризиса платить за нее не в состоянии, в первую очередь, сами кыргызстанцы, среди них — студенты и внутренние мигранты. До наплыва россиян однокомнатную квартиру в Бишкеке можно было найти за 30 тысяч сомов, теперь цены доходят до 50 тысяч.

Можно слышать и другие опасения — не привезут ли с собой россияне «русский мир», и нет ли среди них «пятой колонны». Эмиль уверен, что нет: «Они все приезжают, потому что понимают, что не хотят за Путина воевать. У нас в баре кричали «Слава Украине!»» «Я таких, чтобы поддерживали войну в Украине, не встречала», — согласна с ним Исмира. Но у Ильи Кузнецова другое мнение: «Многое зависит от того, когда кто приехал. Это часто бывает показательно. Первая и вторая волна отличаются друг от друга. Те, что уехали весной, — это люди, которые эмоционально не переносили идею войны. Над ними не было непосредственной опасности. Среди них не было таких, что поддерживают войну. А во второй волне такие есть».

На жителей Кыргызстана как холодный душ подействовало бездействие России во время вооруженных столкновений на таджикской границе в сентябре 2022 года. Кроме того, большинство относятся к украинскому горю с пониманием: «Всем понятно, что значит — война. И кто хочет быть убитым на чужой войне? Наш народ пережил много войн, в том числе, Вторую мировую, и уже в недавние времена — Баткенские события и агрессию Таджикистана. Слово «война» для нас не абстрактное», — говорит Алмаз Тажибай. И все же, люди часто растеряны. «Кому верить? — спрашивает Александра. Уроженка Бишкека, этническая русская, она работает шофером элитного такси, — послушаешь Европу, вроде они правы, а послушаешь Соловьева, — вроде и он». В Кыргызстане вовсю вещают российские пропагандистские каналы. «Их давно пора отключить, — говорит один наш собеседник, настоятельно попросивший не называть его имени. — Но мы не можем ссориться с Россией. Нас тогда на куски разделят все остальные, и не будет Кыргызстана». Такие страхи бытуют в связи с тем, что в Центральной Азии все активнее о своих интересах заявляют Китай и Турция.

«Наша страна напала на другую страну»

Понятно, что в целом все уехавшие по тем или иным причинам не желали участвовать в войне. Но причины отъезда у всех были разные.

«А почему я вообще должен в ней участвовать? — говорит Александр. — У меня мама украинка, а папа русский. Что мне там делать? Меня насильно толкают в эту ситуацию». Александр — архитектор, родился в Иркутске, но последние десять лет учился, жил и работал в Петербурге. «Я еще весной думал, как бы уехать, — продолжает он, — но не смог сорганизоваться. А когда объявили мобилизацию, то уехали с другом буквально на следующий день. Сначала никак не могли выбрать между Ереваном и Бишкеком. Он меня уговорил сюда, тут дешевле, но сам он, в итоге, уехал на следующий день, что-то ему не понравилось».

Кыргызстану не привыкать к волнам иммиграции, среди 6 миллионов местных жителей представлено более 80 национальностей. © RFI / SERGEY DMITRIEV

Илья Кузнецов в Кыргызстан приехал из Иркутска вместе с женой. «Мы айтишники и предприниматели, приехали сразу, в самом начале марта, у нас дизайн-студия, небольшой семейный бизнес, — рассказывает он. — Для нас начало войны было сверхстрессом, мы вообще не понимали, как встраиваться в этот новый мир. Наша страна напала на другую страну, — мы, конечно, понимали, что в правительстве сидят не самые большие профессионалы, но что дойдет до такого античеловечного решения, мы представить не могли. В моей картине мира не было войны, и война эту картину разрушила. К тому же, мы всегда были в оппозиционной повестке, и я даже пробовал себя немного в политике. Стали покупать билеты хоть куда-то. Хотели в Турцию или в Европу, но билеты были только в Кыргызстан и Таиланд, а в Таиланд нужно было заполнять много документов. Рейсы отменяли, мы снова покупали, так провели пару дней и, в итоге, вылетели в Ош».

«Сюда приехали образованные люди»

После жилья первый вопрос, который возникает у иммигрантов — работа. С начала войны Парк высоких технологий Кыргызстана зарегистрировал более 50 компаний и индивидуальных предпринимателей из России и Беларуси.

Но подавляющее большинство россиян продолжают работать онлайн. С российским паспортом в Кыргызстане можно оставаться неограниченное количество времени – достаточно в течение первых тридцати дней зарегистрироваться в паспортной службе.

«Сюда приехали образованные люди, либо владельцы своих проектов и бизнесов, то есть, все кто может зарабатывать удаленно. — рассказывает Александр, — Я живу в большом доме, где нас одиннадцать человек из России, все из разных регионов, преимущественно из Казани, Иркутска, Петербурга. Пытаюсь создать себе рабочую активность в Бишкеке параллельно с Петербургом, максимально уменьшить шанс, что меня туда выдернут, подготовить себе здесь бизнес. Но пока работаю на прежней работе».

В этом вынужденном сообществе, где все, впрочем, сожительствуют мирно и стали «почти семьей», как говорит Александр, есть специалисты по дизайну видеоигр, журналисты и много учителей, которые дают частные уроки — от уроков для младшеклассников до математики для выпускных классов. Есть преподаватель гитары, который совмещает уроки онлайн с надомным обучением.

Илья тоже старается перестать работать на российских клиентов, потому что не очень верит в российский рынок. Но в Кыргызстане рынок для дизайн-студии маленький, и он пытается выходить на Турцию, Европу и США. «За полгода удалось немного «переехать», но больше половины клиентов все равно там, в России», — говорит он.

«Есть разные ситуации, — рассказывает Эмиль, — у нас в баре уже работают несколько человек, отличные ребята. Музыканты приехали, которые поняли, что их карьеры в России полностью закончены, тоже в основном себя здесь нашли».

Работа онлайн не всегда лучший способ влиться в местное общество. В этом смысле главным средством ассимиляции остается школа. Илья Кузнецов считает, что с точки зрения детского образования Бишкек даже лучше его родного Иркутска, «где выдавили все иностранное влияние». «Здесь много классных школ, — турецкая, европейская, которую спонсирует Евробанк. В России таких школ мало, здесь среда для воспитания лучше».

Ему сразу удалось влиться в местное общество: «Нам повезло, мы познакомились с редакторкой телевидения и сразу пошли на интервью. А потом круг расширился». Он состоит как из россиян, так и из местных. Александр считает даже, что в его окружении больше киргизов, чем русских — «может, потому что их вообще здесь больше. Это друзья друзей, культурных преград никаких нет, одна компания».

Почему Кыргызстан?

Из разговоров становится понятно, что многие приехавщие россияне в Кыргызстане до этого никогда не были и о стране практически ничего не знали. Илья так и признается:

«Мы вообще ничего о Кыргызстане не знали и не собирались оставаться, прилетели только на две недели, но нам понравилось. Первое ощущение было просто отличное. Может, потому что ожидали худшего. Ош показался нам прекрасным, цивилизованным местом, а Бишкек еще лучше, просто отличный город. И если по городу еще можно придраться, то к людям никак не придерешься, люди невероятные», — продолжает Илья.

«Многие считали, что едут сюда только транзитом, а потом остались. Мне нравится Бишкек, в нем есть своя атмосфера, люди доброжелательные. Уже немного съездил за город, правда, недалеко, всего час от Бишкека. Красиво тут очень», — вторит ему Александр.

Эта радостная картина не может не омрачаться вопросом, на который все опрошенные ответили открыто — не видят ли они диссонанса в том, как встретили российских мигрантов киргизы, с тем, как встречали их самих в России. Иными словами, не почувствовали ли на себе релоканты ресентимент, желание отомстить за обиды. Все они произносят слово «кыргыз» по-местному, через «ы», в знак уважения к местному языку. Правда, родившаяся в Бишкеке Александра не говорит по-киргизски — «зачем? Они и сами все на русском умеют».

«Шовинизм в России принял огромные масштабы, — говорит Илья. Да что там, шовинизм, расизм. Тут тоже есть некоторые, что в в твиттере злорадствуют, но это маргинальное большинство. Народ очень доброжелательный. У нас был такой случай. Мы вышли ночью за пивом в не очень благополучном районе, и к нам пристали классические гопники. Стали рассказывать, как им было плохо в Москве. Я думал, что это завязка для конфликта, а развязка была – «у нас вы такого никогда не увидите, мы вам рады!»

Уровень бедности в Кыршызстане возрастает каждый год. В этой семье четверо детей. Муж уехал на заработки в Москву, но детям ничего не присылает. Дети ходят играть в дневной центр защиты ребенка, где получают горячий обед. Guelia Pevzner

«Я знаю, что в Москве, когда сдают квартиру, пишут «только для славян», у нас такого нет, мы не смотрим на вероисповедание», — подтверждает Исмира. Эмиль сам учился в Казани, знает, «что такое быть человеком из Центральной Азии в России», но считает, что иммиграция будет в этом смысле россиянам полезна — у нас они понимают, что мы не «чуркистан» и не люди третьего сорта. А мы их тоже не обижаем».

Что же дальше?

Главным фактором, определяющим будущие решения, снова оказывается занятость. «У меня в контракте не прописана удаленная работа, я должен сидеть в офисе. То, что я здесь, это экстренная мера. Хорошо, что работодатели пошли мне навстречу. А вообще-то я хотел бы вернуться, мне нравится Россия, но там сейчас опасно», — такова позиция Александра.

Илья говорит, что за время эмиграции смирился с тем, что никогда не вернется:

«Это только в учебнике по истории все происходит быстро, а на самом деле, нужны десятилетия. Я не знаю, где мы будем. Пока что нам хорошо здесь. Если, конечно, каким-то чудом в России что-то поменяется, и будут возможности для социальной и политической активности, то, может, и вернемся. Но это мечты, которые вряд ли сбудутся. А пока что мы продаем свою квартиру в Иркутске».

«Для кого-то Кыргызстан — база для получения виз, люди дальше едут в Европу, в США, в Эмираты, кто куда. Но у кого есть возможность найти работу, те работают и остаются», — поясняет Эмиль.

А Исмира делится опытом своих квартирантов из Кемеровской области:

«Им по 30-35 лет, и после приезда они были ужасно подавлены. Успокаивали свои семьи, что к Новому году все уладится. Теперь уже они понимают, что как раньше не будет, и хотят получить гражданство Кыргызстана. Мы им объяснили, что у нас не как в России, у нас и таких пособий нет. Но они говорят, что согласны. Им главное, перевезти сюда свои семьи и начать новую жизнь на новом месте».

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