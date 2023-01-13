В Казахстане отменили закон «о первом президенте», гарантировавший неприкосновенность Назарбаеву

Центральная Азия

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (слева) и его преемник Касым-Жомарт Токаев во время выборов в июне 2019 года.

Депутаты Мажилиса и Сената парламента Казахстана на совместном заседании 13 января проголосовали за признание утратившим силу конституционного закона «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы». Закон гарантировал личную неприкосновенность семье Назарбаева, защищал их имущество и банковские счета.

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Свое решение депутаты обосновали принятыми летом прошлого года поправками в конституцию страны, из которой убрали упоминание об особом статусе первого президента. «В период глубокой политической трансформации Казахстана в сторону демократии и плюрализма важно не допустить никаких механизмов, ведущих к захвату власти частными группами», — заявил депутат Ерлан Саиров.

Закон «О первом президенте» был принят в 2000 году, в нем прописывался особый статус «Елбасы» (лидера нации), которым наделялся Нурсултан Назарбаев. Первого президента не могли задержать, арестовать, обыскивать, вызывать на допросы и заключать под стражу. Права Назарбаева теперь будут регулироваться общими гарантиями, прописанными в Конституции и в законе «О президенте Республики Казахстан».

Помимо личной неприкосновенности, закон также гарантировал неприкосновенность имущества и банковских счетов, принадлежащих Назарбаеву и членам его семьи. Всем им обеспечивалась пожизненная охрана, связь, транспорт и другие привилегии. Для этого была создана Канцелярия первого президента, которая содержалась за счет бюджета, а также Фонд Назарбаева.

Постепенное вытеснение Назарбаева из системы государственной власти Казахстана началось в момент массовых протестов в январе 2022 года. Сначала ставленник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев уволил своего предшественника с поста главы Совета безопасности, затем сместил его с должности руководителя правящей партии. Ключевых постов во власти в 2022-м лишились также все родственники Назарбаева.

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