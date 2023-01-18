Казахстан ужесточил правила пребывания в стране для иностранцев без визы

Центральная Азия

Россияне, спасающиеся от мобилизации, стоят в очереди, чтобы получить свой личный идентификационный номер в центре обслуживания населения в Алматы, Казахстан, 3 октября 2022 года.

Власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания для иностранцев. Теперь граждане иностранных государств, имеющие право находиться в стране без визы, не смогут обнулять срок своего пребывания, просто выехав за границу. Об этом во вторник, 17 января, сообщили казахстанские СМИ со ссылкой на постановление правительства от 31 декабря 2022 года.

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Согласно опубликованному в банке нормативных правовых актов постановлению правительства, граждане стран-членов Евразийского экономического союза смогут находиться в Казахстане в течение 90 дней в рамках 180-дневного периода. Другие иностранцы, в отношении которых в Казахстане действует безвизовый режим, смогут находиться на территории страны максимум 30 дней со дня пересечения границы, суммарно — 90 дней в течение периода в 180 дней.

Ранее в Казахстане для приезжающих без визы не было ограничения в 180 календарных дней со дня пересечения государственной границы страны. Иностранцы больше не смогут продлевать срок законного пребывания в стране, просто выезжая за границу и возвращаясь обратно. Поправки вступают в силу с 27 января 2023 года.

Новые правила будут распространяться только на тех иностранцев, которые въедут в страну после 27 января. Об этом пишет российское госагентство РИА Новости со ссылкой на начальника управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Аскара Алдонгарова. Правила также не будут касаться тех, кто получил разрешение на временное проживание или въезжает в страну по визам.

Казахстан стал одним из главных направлений для россиян после начала войны и мобилизации. По данным МВД Казахстана, только за первую неделю мобилизации в России в страну въехали чуть менее ста тысяч россиян. Всего за 2022 год в Казахстан въехали 2,9 миллиона граждан России. В конце ноября власти оценивали число оставшихся жить в Казахстане россиян в 100 тысяч человек.

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