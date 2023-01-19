Президент Казахстана назначил досрочные парламентские и местные выборы

Центральная Азия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил Мажилис (нижнюю палату парламента) и депутатов органов местного самоуправления. Соответствующий указ опубликован в четверг, 19 января, на официальном сайте президента Казахстана. Досрочные выборы назначены на 19 марта.

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Указом Токаева были также прекращены полномочия депутатов органов местного самоуправления (маслихатов). Перед этим Токаев, как говорится на сайте президента, проконсультировался с депутатами парламента и премьер-министром. Свое решение он объяснил «логикой конституционной реформы».

«Эти выборы станут олицетворением происходящих в обществе изменений и придадут мощный импульс дальнейшей модернизации нашей политической системы. Выборы в Мажилис и маслихаты станут завершающим этапом перезагрузки государственных институтов. […] Призываю всех проявить гражданскую ответственность и принять активное участие в выборах в мажилис и маслихаты», — сказал Токаев.

Согласно внесенным поправкам в конституцию Казахстана, 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. Кроме того, была упрощена процедура регистрации новых партий и снижен с 7 до 5% порог для прохождения партий в мажилис.

В Казахстане после массовых протестов в январе 2022 года, была анонсирована серия реформ, направленных на усиление роли парламента и демократизации страны. 5 июня в Казахстане состоялся референдум о поправках в конституции, которые предложил президент Токаев.

1 сентября 2022 года в своем обращении к населению президент Токаев объявил о намерении провести досрочные президентские выборы, а также выборы в парламент и в органы местного самоуправления. Внеочередные президентские выборы в Казахстане состоялись 20 ноября. На них Токаев переизбрался с результатом 81,31% голосов.

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