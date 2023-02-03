В Узбекистане суд вынес приговор обвиняемым в организации и участии в протестах в Каракалпакстане

Центральная Азия

Суд в Бухаре огласил приговор 22-м обвиняемым по делу о протестах в Каракалпакстане.

Судебная коллегия первой инстанции в Бухаре огласила приговор 22 обвиняемым в организации и участии в каракалпакских протестах лета 2022 года. Самый большой срок — 16 лет тюрьмы получил каракалпакский журналист и общественный активист Даулетмурат Таджимуратов, признанный виновным в организации массовых беспорядков. Правозащитники призвали расследовать заявления о пытках журналиста.

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Обвинение требовало приговорить Таджимуратова к 18 годам лишения свободы. Помимо организации массовых беспорядков его также обвиняли в «распространении материалов, угрожающих общественной безопасности», а также в «заговоре с целью свержения конституционного строя».

Аналогичные обвинения были предъявлены журналистке Лолагул Каллыхановой. Прокурор просил приговорить ее к 11 годам лишения свободы. В итоге Каллыханова была осуждена на восемь лет ограничения свободы условно с испытательным сроком в три года. Ранее она признала свою вину и раскаялась. Журналистка была отпущена из зала суда.

Помимо Таджимуратова и Каллыхановой, приговор был вынесен в отношении еще 20 человек. Из них — 16 получили реальные тюремные сроки от трех до 8,5 лет заключения, а еще четверо приговорены к условным.

В ходе суда Даулетмурат Таджимуратов заявлял, что его пытали в здании МВД Нукуса — на нем прыгали, пытали и совершали другие насильственные действия. Он несколько раз терял сознание. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Узбекистана расследовать сообщения о пытках. Однако узбекские власти не ответили на обвинения.

Как говорится в заявлении правозащитников, Узбекистан должен провести «независимое и беспристрастное расследование событий в Каракалпакстане, включая расследование гибели и тяжелых ранений протестующих и других лиц, а также действий сил безопасности, включая использование ими оружия. Эти вопросы имеют центральное значение для обеспечения ответственности за нарушения прав человека, которые имели место».

Массовые протесты в автономном регионе Узбекистана, республике Каракалпакстан вспыхнули в начале июля 2022 года. Поводом стала инициатива президента Узбекистана внести поправки в конституцию государства, которые ограничивали автономный статус региона. Мирные демонстрации переросли в столкновения с полицией. Власти региона заявили о попытке «захвата органов государственного управления». Ташкент отозвал конституционные поправки, вызвавшие недовольство граждан автономии.

По итогам протестов правоохранительные органы задержали 516 человек. 345 задержанных были приговорены к штрафам или административным арестам. 171 человеку были предъявлены обвинения по уголовным статьям. В отношении 22-х обвиняемых Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело о посягательстве на конституционный строй.

В результате массовых беспорядков и действий полиции погиб по меньшей мере 21 человек, еще 243 получили ранения. В ноябре Human Rights Watch опубликовала результаты собственного расследования, согласно которому сотрудники правоохранительных органов использовали летальные средства для разгона мирных протестов. Позже Генпрокуратура Узбекистана признала, что огнестрельное оружие и спецсредства применялись силовиками для разгона протестующих перед зданием местного парламента, полиции и аэропорта.

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