Экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву отменили приговор и разрешили выезд за рубеж

Верховный суд Кыргызстана отменил приговор бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаеву разрешили выезд за рубеж. Летом прошлого года суд оправдал экс-президента по делу о массовых беспорядках и двум другим уголовным делам.

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13 февраля Верховный суд Кыргызстана отменил приговор бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом редакции Kaktus.media сообщили его адвокаты. По их словам, судебная коллегия отменила приговоры Атамбаеву по делу Азиза Батукаева по вновь открывшимся обстоятельствам, то есть суд удовлетворил ходатайство защитников.

После этого дело было перенаправлено в Первомайский райсуд столицы на новое рассмотрение. 14 февраля Первомайский районный суд разрешил Атамбаеву выезд за рубеж, сообщает издание Фергана. Адвокат бывшего президента Сергей Слесарев просил разрешить его подзащитному поехать в Москву на лечение.

«Алмазбек Атамбаев болен, и с каждым днем он слабее, состояние ухудшается. Он уже доказал, что не намерен сбегать. Я думаю, что этот человек уже доказал свою верность родине. Врачи московской клиники в курсе его состояния, они тоже считают, что ему нужна медицинская помощь. Этот вопрос мы поднимали давно, но сейчас промедление недопустимо», — приводит слова защитника издание.

Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с декабря 2011 по ноябрь 2017 года. После того как у него испортились отношения с преемником — Сооронбаем Жээнбековым, — ушел в оппозицию. В 2019 году с Атамбаева сняли неприкосновенность, а вскоре ему предъявили обвинения по ряду уголовных дел. В июне 2020 года Атамбаев был признан виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева и приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

В отношении Атамбаева заведено несколько уголовных дел. По четырем из них его оправдали. Бывший президент считает возбуждение дел против него политическим преследованием.

Вор в законе Азиз Батукаев был осужден в 2006 году почти на 17 лет лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний. Во время бунта погибли депутат Тынычбек Акматбаев, начальник Главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаева освободили по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Он сразу же покинул страну, улетев на историческую родину в Чечню. Вскоре выяснилось, что медицинские документы были поддельными, но добиться экстрадиции Батукаева обратно власти Кыргызстана так и не смогли.

В июне 2022 суд Бишкека оправдал экс-президента Киргизии по двум уголовным делам – о незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и злоупотреблении должностным положением при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» в киргизской столице. Суд оправдал Атамбаева по обоим уголовным делам за отсутствием состава преступления.

В том же месяце суд в Бишкеке оправдал Алмазбека Атамбаева по делу о массовых беспорядках в октябре 2020 года «за отсутствием в его действиях состава преступления», говорится в решении суда. Сторона обвинения просила для Атамбаева 12 лет лишения свободы за организацию массовых беспорядков. Также суд оправдал соратников экс-президента, среди которых бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов и бывший замминистра МВД Курсан Асанов.

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