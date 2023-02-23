Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Таджикистана

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в четверг на востоке Таджикистана, недалеко от границы с Китаем, сообщил сейсмологический институт Геологической службы США. Землетрясение произошло около 5:37 утра по местному времени (00:37 утра по парижскому времени) на глубине около 20,5 километров.

Реклама Читать далее

О жертвах и разрушениях пока не сообщалось.

Российские СМИ, со ссылкой на китайские источники, пишут, что подземные точки были значительно сильнее. Так, РБК передает, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло на глубине 10 км неподалеку от границы с Китаем. Об этом сообщил китайский национальный центр по отслеживанию землетрясений. Согласно РИА-Новости, землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Таджикистане, на границе с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая. Его эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем.

Геологическая служба США предполагает, что существует риск оползней в результате землетрясения. Его эпицентр, по-видимому, находится в Горно-Бадахшанском полуавтономном районе на востоке страны, граничащем с Афганистаном и Китаем, примерно в 67 километрах от небольшого горного городка Мургоб. Афтершок магнитудой 5,0 потряс регион примерно через 20 минут после первоначального землетрясения, за которым последовал толчок магнитудой 4,6.

Эта малонаселенная территория окружена высокими горами Памира, где расположено Сарезское озеро – водоем, образовавшийся в результате землетрясения 1911 года, который является одним из крупнейших озер Таджикистана. За Сарезским озером, в самом сердце Памира, находится естественная плотина, и эксперты предупреждают, что последствия ее прорыва могут быть катастрофическими. В случае прорыва плотины четверть страны окажется в опасности.

Изолированный из-за недостаточной транспортной инфраструктуры, Верхний Бадахшан составляет около половины территории Таджикистана, но там проживает лишь 2% населения Таджикистана, насчитывающего более 9,5 миллионов человек. Землетрясение произошло в 30 километрах от Сарезского озера.

Таджикистан, как и большая часть Центральной Азии, часто подвержен стихийным бедствиям. В середине февраля лавины унесли жизни 19 человек, подавляющее большинство из которых проживало в Горном Бадахшане.

По информации МЧС Казахстана, толчки силой два-три балла ощущались и в Алма-Ате. В столице Узбекистана Ташкенте также заявили о толчках магнитудой три-четыре балла.

В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана заявили о землетрясении магнитудой 4. По словам пресс-секретаря ведомства Умеды Юсуфи, эпицентр находился в Ванчском районе Горно-Бадахшанской автономной области, в 400 километрах юго-восточнее Душанбе. В столице Таджикистана ощущались толчки магнитудой 2.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться