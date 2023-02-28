Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Астане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Во вторник, 28 февраля, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в столицу Казахстана Астану. Он встретился с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Казахстана. Госсекретарь также примет участие в переговорах глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате «С5+1».

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Это первый официальный визит госсекретаря Блинкена в Казахстан, но четвертая встреча с министрами иностранных дел Центральной Азии в формате «С5+1». На повестке дня — развитие регионального сотрудничества и партнерства с США со странами, испытывающими сильное влияние России и Китая.

Формат сотрудничества между США и странами Центральной Азии С5+1 был запущен в сентябре 2015 года по итогам встречи госсекретаря США Джона Керри с министрами иностранных дел стран региона. В Самарканде в ноябре 2015 года была принята совместная декларация о партнерстве и сотрудничестве.

В апреле 2022 года в Астане состоялось первое заседание Диалога высокого уровня по правам человека и демократии, в результате которого была заключена договоренность об оказании помощи США в реализации казахстанских реформ.

«Как вы знаете, Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Казахстана», — заявил госсекретарь США в разговоре с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. «В данный конкретный момент эти слова имеют даже больший резонанс, чем обычно», — добавил Энтони Блинкен. Общая граница Казахстана с Россией в 7500 километров является самой протяженной сухопутной границей в мире.

Токаев, в свою очередь, поблагодарил США «за постоянную и твердую независимости, территориальной целостности и суверенитета поддержку (Казахстана — RFI)».

Great meeting with Foreign Minister Tileuberdi today in Astana. The United States is proud to have an established enhanced strategic partnership with Kazakhstan built upon promoting prosperity, strengthening security, and supporting sovereignty in Central Asia. pic.twitter.com/ROqx2c9LY2 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 28, 2023

Предполагается, что на встрече «С5+1» будут обсуждаться вопросы расширения взимной торговли, в том числе и цифровой, развития транспортных маршрутов, продовольственной безопасности и борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми.

На встрече будут также затронуты вопросы прав человека. ««Продвижение прав человека в Центральной Азии всегда было одним из главных приоритетов США. Мы привержены поддержке уязвимых групп населения в Центральной Азии. Речь, в частности, идет о беженцах, просителях убежища, представителях ЛГБТКИ+, женщинах и девочках», — сказал Дональд Лу, советник Блинкена по Центральной Азии, сопровождающий госсекретаря в поездке.

В Казахстане Блинкен также провел двусторонние переговоры с министрами иностранных дел Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

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