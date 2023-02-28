Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Астане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Астану, 28 февраля 2023.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Астану, 28 февраля 2023. AP - Olivier Douliery
RFI
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Во вторник, 28 февраля, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в столицу Казахстана Астану. Он встретился с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Казахстана. Госсекретарь также примет участие в переговорах глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате «С5+1».

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Это первый официальный визит госсекретаря Блинкена в Казахстан, но четвертая встреча с министрами иностранных дел Центральной Азии в формате «С5+1». На повестке дня  — развитие регионального сотрудничества и партнерства с США со странами, испытывающими сильное влияние России и Китая.

Формат сотрудничества между США и странами Центральной Азии С5+1 был запущен в сентябре 2015 года по итогам встречи госсекретаря США Джона Керри с министрами иностранных дел стран региона. В Самарканде в ноябре 2015 года была принята совместная декларация о партнерстве и сотрудничестве.

В апреле 2022 года в Астане состоялось первое заседание Диалога высокого уровня по правам человека и демократии, в результате которого была заключена договоренность об оказании помощи США в реализации казахстанских реформ.

«Как вы знаете, Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Казахстана», — заявил госсекретарь США в разговоре с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. «В данный конкретный момент эти слова имеют даже больший резонанс, чем обычно», — добавил Энтони Блинкен. Общая граница Казахстана с Россией в 7500 километров является самой протяженной сухопутной границей в мире.

Токаев, в свою очередь, поблагодарил США «за постоянную и твердую независимости, территориальной целостности и суверенитета поддержку (Казахстана — RFI)».

Предполагается, что на встрече «С5+1» будут обсуждаться вопросы расширения взимной торговли, в том числе и цифровой, развития транспортных маршрутов, продовольственной безопасности и борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми.

На встрече будут также затронуты вопросы прав человека. ««Продвижение прав человека в Центральной Азии всегда было одним из главных приоритетов США. Мы привержены поддержке уязвимых групп населения в Центральной Азии. Речь, в частности, идет о беженцах, просителях убежища, представителях ЛГБТКИ+, женщинах и девочках», — сказал Дональд Лу, советник Блинкена по Центральной Азии, сопровождающий госсекретаря в поездке.

В Казахстане Блинкен также провел двусторонние переговоры с министрами иностранных дел Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

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