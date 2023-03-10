Референдум о поправках в Конституцию Узбекистана назначили на 30 апреля

Центральная Азия

Парламент Узбекистана принял постановление о проведении референдума о новой редакции Конституции страны. Предложенные президентом Мирзиеевым поправки планировалось принять еще в прошлом году, однако из-за протестов закон был отозван на доработку. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщило издание «Медиазона. Центральная Азия».

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В ходе транслировавшегося в прямом эфире заседания депутаты Олий Мажлиса приняли закон «О Конституции Республики Узбекистан» в новой редакции. 132 парламентария проголосовали «за», двое воздержались, еще трое не проголосовали. «Против» никого не оказалось. В ходе этого же заседания депутаты утвердили дату проведения референдума по поправкам — 30 апреля.

Несмотря на то, что по узбекскому законодательству парламент имеет право самостоятельно вносить поправки в Основной закон страны, по предложению президента Шавката Мирзиеева, конституционную реформу решили вынести на всенародное голосование.

В новой редакции основного закона Узбекистан провозглашается «социальным государством». Отдельно будет закреплено упоминание о «свободе слова с правом на свободу информации». Число сенаторов сократится со ста до 65. Отдельным высшим государственным чиновникам запретят занимать должность больше двух раз подряд. Помимо президента эта норма распространится на спикеров нижней и верхней палат парламента, генпрокурора, председателя Верховного суда и главу ЦИК.

По словам узбекских законодателей, Конституция страны должна измениться на «65%». Количество статей в Основном законе увеличится со 128 до 155. В случае принятия новой редакции Конституции, президентские сроки действующего главы государства окажутся «обнулены» и у него появится возможность переизбраться в 2026 году на очередные пять лет.

6 марта президент Шавкат Мирзиеев встретился с депутатами обеих палат и руководством Верховного суда для обсуждения поправок в Конституцию. Законодатели рассказали, что по итогам изучения «200 тысяч предложений» граждан была подготовлена итоговая редакция законопроекта о поправках.

Первая версия законопроекта о поправках в Конституцию, опубликованная в 2022 году, вызвала масштабные протесты в автономной республике Каракалпакстан. Тогда предлагалось исключить из Основного закона упоминание о суверенном статусе Каракалпакстана и его праве на самоопределение.

Поправки спровоцировали многотысячные акции протеста в июле 2022 года. В итоге президент Шавкат Мирзиеев пообещал не менять в Конституции статус автономии. Поправки были отозваны на доработку, а референдум отложен на неопределенный срок. В результате демонстраций и столкновений с полицией погиб 21 человек. Суд над участниками протестов продолжается до сих пор

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