«Парламентские выборы в Казахстане откроют новый ящик Пандоры»: ожидания и прогнозы политологов

КОММЕНТАРИИ

В Казахстане в воскресенье, 19 марта, состоятся внеочередные выборы депутатов мажилиса, нижней палаты парламента. Одновременно пройдут выборы депутатов маслихатов (местные представительные органы). Президент Касым-Жомарт Токаев уже заявил, что выборы «станут импульсом для дальнейшей модернизации политической системы страны». Однако казахстанские политологи уверяют, что власть по-прежнему будет формировать парламент по своему сценарию, и по этой причине список партий-участниц выборов не вызывает особого интереса у избирателей. Корреспондент RFI получила комментарии экспертов Досыма Сатпаева и Димаша Альжанова.

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Мажилис будет состоять из 98 депутатов, 69 из которых избираются по партийным спискам, 29 — по одномандатным территориальным избирательным округам. К участию в выборах допущены семь политических партий:

Партия Amanat,

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»,

Партия Respublica,

Народная партия Казахстана,

Казахстанская партия зеленых «Байтак»,

Демократическая партия Казахстана «Ак жол»,

Общенациональная социал-демократическая партия.

По одномандатным округам выдвинуто 609 кандидатов. Из них 525 — самовыдвиженцы.

О международных наблюдателях

Отмечалось, что на выборах будут присутствовать наблюдатели от 41 иностранного государства и 12 международных организаций. В числе стран, отправляющих наблюдателей, — Франция, Австрия, Венгрия, Германия, США, Турция, Финляндия, Япония и другие.

Большинство мест в парламенте будет принадлежать людям, которые аффилированы с президентом

Политолог Досым Сатпаев считает: несмотря на то, что парламентские выборы проходят более динамично, чем президентские (где единственным фаворитом был действующий глава государства), во внутренней политике страны ничего не изменится. Парламент продолжит играть роль зависимой от администрации президента структуры.

Досым Сатпаев: «Несмотря на то, что власть позволила определенной части людей, представляющей протестную часть общества, выдвинуть свои кандидатуры, по факту сам мажилис она будет формировать по своему сценарию. Этот сценарий был прописан еще в прошлом году после конституционного референдума, согласно которому 70 процентов мест в парламенте будут принадлежать пропрезидентским партиям. При этом большинство мест, которые предоставляются самовыдвиженцам, власть попытается заполнить также своими людьми. И даже если в мажилисе появится один-два представителя от оппозиции, им будет довольно сложно вести какую-то деятельность, хотя бы потому что парламентские комитеты (а их в Казахстане 7) будут также находиться под контролем власти».

Политолог Досым Сатпаев. Алматы, 14 марта 2023. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

Токаева по-прежнему окружают люди из назарбаевской системы

Политолог указывает, что для самого президента такая конструкция нового парламента удобна.

Досым Сатпаев: «Он боится предоставлять слишком много свободы парламенту и в целом осуществлять более активные либеральные реформы, потому что хорошо видел, к чему приводит активность гражданского общества. И если взглянуть на тот госаппарат, который до сих остается в его окружении, то мы увидим, что это все люди из старого Казахстана, назарбаевской системы. Это люди, которые в принципе ничего менять не хотят, потому что для них это удобно, безопасно, в какой-то степени привычно. И когда мы говорим о политических реформах Казахстана, речь же не идет о красивых лозунгах или каких-то программах, самый главный вопрос — с кем президент все это будет реализовывать. А на этот вопрос власть не дает ответа.

И даже если посмотреть на тот состав депутатов, которые идут от власти, то мы увидим, что это люди, которые не сильно отличаются от прежних депутатов, функционеров. Они неплохо вписываются в любую автократическую систему. И поэтому ожидать от них какой-то самостоятельности и тем более попыток сделать мажилис сильным игроком, я бы не стал.

Но в этом заключается большая опасность. Потому что после январских событий мандат доверия у президента очень маленький. Я имею в виду, хронологически он небольшой, потому что прошел год, и многие не увидели серьезных изменений в системе».

Казахстан напоминает бочонок с порохом, который в любой момент может взорваться

Досым Сатпаев: «Еще один важный момент — социально-экономический. Потому что социально-экономическая обстановка в стране довольно нестабильна. Рост инфляции (больше 20 процентов) уже представляет угрозу этой самой социальной стабильности. Очень нестабильна внешняя обстановка из-за войны в Украине. Российский фактор в течение долгого времени будет представлять такой раздражающий элемент, в том числе во внутренней политике страны. Я думаю, что если собрать все эти факторы, то Казахстан будет напоминать бочонок с порохом, который в любой момент может взорваться».

Предвыборная агитация в Алматы. 14 марта 2023. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

Парламентские выборы откроют новый ящик Пандоры

По мнению аналитика, большинство казахстанцев довольно скептически относятся к партийным структурам, выдвигающимся в мажилис, поскольку рассматривают их как пережитки так называемого назарбаевского Казахстана.

Досым Сатпаев: «Что касается бюллетеней, где будут одномандатники-самовыдвиженцы, то там скорее всего будет более активное участие избирателей, которые захотят проголосовать за конкретных общественных деятелей. Но если эти деятели не пройдут в парламент либо там их будет очень мало, то это будет дополнительным мощнейшим ударом по репутации Токаева и по его лозунгам о Новом Казахстане.

Власть через эти выборы хочет завершить транзит. И по сути, Токаев завершает формирование той политической системы, которую, как он считает, начал реформировать. Но парламентские выборы как раз откроют новый ящик Пандоры. Потому что если граждане Казахстана увидят парламент таким, каким он был раньше, то даже те, кто еще до сих пор где-то в глубине души верит Токаеву, начнут в какой-то степени от него отходить. Они решат, что он использовал январские события, мощнейший общественный порыв для укрепления своей личной власти и просто для превращения Казахстана в обыкновенную электоральную автократию».

Самовыдвиженцы в парламенте как попытка сдвинуть слона в посудной лавке

Что касается прогнозов, то здесь политолог уверен, что большинство мест в мажилисе займет провластная партия Amanat. Появление оппозиционных выдвиженцев в нижней палате спикер назвал оптимистичным сценарием.

Досым Сатпаев: «Если даже если в мажилисе появятся 1–3 человека, то в принципе даже они могут испортить всю картину маслом для власти. То есть эти люди могут попытаться создать определенную мощную волну. Например, требовать от парламента более активного привлечения гражданского общества и независимых экспертов в работе над законами. По нашему законодательству это возможно. Только в течение долгого времени внутри парламента не было людей, которые бы продвигали эти идеи. Но опять же это будет попытка сдвинуть слона в посудной лавке. Будет очень тяжело и это будет долгая работа.

Однако для власти невыгодно появление сильной фракции, оппозиционно настроенных депутатов. И она всеми силами будет делать все, чтобы парламент напоминал управляемую структуру, где не нужны будут возмутители спокойствия».

Независимые наблюдатели у нас есть, но их меньше, чем нужно

На вопрос, будет ли власть использовать административные рычаги давления на выборах, политолог отметил, что в Алматы, скорей всего, их применять будут в меньшей степени. А регионы в этом смысле — самое уязвимое место.

Досым Сатпаев: «Думаю, в Алматы контроль будет повыше и наблюдателей побольше. И опять же здесь сконцентрирована основная масса тех самых выдвиженцев, которые позиционируют себя как несистемные, оппозиционные. А вот в регионах будет сложнее проконтролировать сам процесс голосования и подсчет голосов. Потому что независимых наблюдателей там всегда не хватало. И потом не будем забывать, что после 2019 года Токаев был сильно напуган активностью независимых наблюдателей. Именно тогда ужесточили законодательное требование для их регистрации, то есть создали новые дополнительные искусственные фильтры. Независимые наблюдатели у нас есть, но их меньше, чем нужно».

Предвыборная агитация в Алматы. 15 марта 2023. REUTERS - PAVEL MIKHEYEV

По мнению политолога Димаша Альжанова, эти парламентские выборы не сильно отличаются от предыдущих, поскольку за это время так и не появилось свободного пространства для деятельности политических партий и кандидатов.

Димаш Альжанов: «Оппозиционные партии не зарегистрированы, а отдельные кандидаты выведены из гонки. В этих условиях у них просто нет ресурсов для серьезной конкуренции с пропрезидентскими партиями, у которых эти ресурсы есть. Поэтому больших побед в одномандатных округах ожидать не стоит, там будут провластные кандидаты. Единственное место, где будут более ли менее представлены несистемные кандидаты, — это Алматы».

Что касается настроений в казахстанском обществе, то здесь политолог отметил, что ему импонирует независимое исследование Demoscope (проект реализует Международный центр журналистики MediaNet — прим. RFI). Согласно этому опросу, более 62 процентов респондентов не знают, как работает избирательная система, зачем им пять бюллетеней. И столько же не видят среди партий-кандидатов своих представителей.

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