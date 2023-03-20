Выборы парламента Казахстана: предварительные результаты ЦИК и критика наблюдателей ОБСЕ

Казахстану необходимы дальнейшие реформы с тем, «чтобы обеспечить достаточную основу для проведения демократических выборов». С таким заявлением выступила миссия наблюдателей ОБСЕ, опубликовав 20 марта свои «предварительные выводы» по итогам прошедших накануне досрочных выборов в парламент Казахстана. ОБСЕ приветствует ряд изменений в законодательстве, которые «расширили возможности выбора для избирателей». Но отдельно подчеркивает, что в «ряде ключевых аспектов» избирательная процедура в Казахстане «все еще не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов».

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В Казахстане в воскресенье, 19 марта, прошли внеочередные выборы депутатов нижней палаты парламента (мажилиса), а также местных органов власти (маслихатов). В мажилисе из 98 депутатов 69 избирались по партийным спискам, а 29 — по одномандатным округам. Центральная избирательная комиссия сообщила, что явка на воскресном голосовании превысила 54 процента (54,19%).

20 марта, во второй половине дня, в Казахстане были объявлены предварительные итоги выборов в мажилис. В нижнюю палату парламента проходит 6 из 7-ми партий, представивших свои списки на голосование. Они преодолевают установленный законом пятипроцентный барьер.

Согласно данным ЦИК, почти 54 процента голосов (53,9%) получила правящая пропрезидентская партия «Аманат» (крупнейшая партия Казахстана, основана в 1999 году Нурсултаном Назарбаевым, до 2022 года носила название «Нур Отан»).

На втором месте, с большим отставанием, идет Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» — 10,9%. Почти 8,6% получает партия «Республика». Демократическая партия Казахстана «Ак жол» — 8,4%. Далее в списке — Народная партия Казахстана с результатом 6,8%. В мажилис проходит и Общенациональная социал-демократическая партия, получившая 5,2% голосов.

Партия «Байтак» (казахстанская партия «зеленых») набрала 2,3% и не прошла в мажилис.

«Против всех» на выборах в воскресенье проголосовали 3,9% пришедших на участки избирателей.

Опубликован также список победителей выборов в одномандатных округах.

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20 марта миссия наблюдателей ОБСЕ опубликовала «Предварительные результаты и выводы» по итогам прошедших в Казахстане выборов.

Мы отметили некоторые улучшения, в том числе связанные с избирательным законодательством, но Казахстан достигнет заявленной политической цели демократического развития только при условии продолжения далеко идущих реформ,

— заявила специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Ирен Чараламбидес. Она отметила недостаточную защиту в Казахстане «основных свобод» граждан («В частности, необходимо уделять больше внимания защите основных свобод каждого человека»), а также «ограниченное пространство СМИ» и «ограниченное освещение [избирательной] кампании» в Казахстане, что не позволило кандидатам вести по-настоящему активную и «динамичную» предвыборную борьбу.

В ОБСЕ приветствовали реформы, которые «начаты» в Казахстане с тем, чтобы «приблизить» страну «к проведению выборов в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ». Страна внесла поправки в законодательство — с учетом рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Эти изменения «расширили возможности выбора для избирателей» и «привнесли элементы конкуренции в политическую жизнь», отмечают наблюдатели. Но лишь дальнейшие реформы позволят проводить в стране подлинно демократические выборы по международным стандартам, указывает миссия ОБСЕ.

Приоритетные рекомендации, касающиеся основных свобод на мирные собрания, выражение мнения и свободы средств массовой информации, ещё предстоит выполнить. Нормативно-правовая база, регулирующая ряд ключевых аспектов избирательного процесса, все ещё не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов,

— предупреждает миссия наблюдателей в своих предварительных выводах.

Наблюдатели ОБСЕ отмечают, что в Казахстане:

«сохраняются ограничения на осуществление гарантированных Конституцией основных свобод»;

«некоторым политическим группам по-прежнему не разрешено участвовать в выборах в качестве политических партий»;

«наличие различных административных препятствий негативно сказалось на равенстве возможностей по проведению предвыборной кампании для ряда кандидатов-самовыдвиженцев».

Наблюдатели ОБСЕ отдельно указывают на серьезные недостатки в работе СМИ по освещению избирательной кампании.

Они называют это освещение «поверхностным» и отмечают «отсутствие критических репортажей из-за широко распространённой самоцензуры». Все это снижает способность граждан сделать осознанный выбор, — напоминает ОБСЕ.

Международная миссия указывает властям Казахстана на то, что свободу выражения мнений и свободу СМИ в стране по-прежнему «подрывает ограничительная нормативно-правовая база». Эти нормы и правила «способствуют широко распространенной самоцензуре», негативно воздействуют на работу журналистов и затрудняют публикацию «независимых критических» материалов о выборах. Миссия ОБСЕ сообщает об известных ей «недавних случаях запугивания и преследования критически настроенных онлайн-журналистов и блогеров».

Наблюдатели организации перечисляют положительные изменения, отличающие парламентские выборы 19 марта от предыдущего голосования:

право кандидатов-самовыдвиженцев участвовать в выборах, выдвигая кандидатуры в одномандатных округах;

снижение избирательного порога для прохождения партий в парламент с 7 до 5 процентов;

смягчение требований к регистрации партий (регистрационный порог для партий был снижен в четыре раза — с 20 до 5 тысяч членов; с 600 до 200 человек сокращена минимальная численность региональных отделений партий, требуемая законом) .

Неоправданные административные препятствия, а также широкие дискреционные полномочия в процессе регистрации партий и отсутствие средств правовой защиты остаются предметом озабоченности и по-прежнему препятствуют официальному участию некоторых политических групп в выборах,

— подчеркивают наблюдатели ОБСЕ.

В предварительном докладе о выборах в Казахастане, прошедших 19 марта, наблюдатели ОБСЕ также касаются вопросов гендерного равенства, прав молодежи и людей с ограниченными возможностями: «Женщины по-прежнему представлены недостаточно, а меры по поощрению участия женщин в общественной и политической жизни носят ограниченный характер. Существует 30-процентная комбинированная квота для женщин, молодежи, а теперь еще и инвалидов, которая применяется при распределении мест в Парламенте. Женщины составляли 29 процентов кандидатов в пропорциональной предвыборной гонке и 20 процентов в мажоритарной».

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