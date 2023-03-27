В Казахстане объявили окончательные итоги выборов парламента

Центральная избирательная комиссия Казахстана утром 27 марта объявила окончательные итоги выборов в парламент по партиям и одномандатным округам. Результаты голосования, прошедшего 19 марта, аналогичны предварительным итогам. У правящей партии «Аманат» (ранее носила название «Нур Отан») в мажилисе, нижней палате парламента, будет большинство мест.

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В парламент Казахстана прошли шесть партий из семи, прнимавших участие в досрочных выборах (кроме «Байтака», партии зеленых).

У партии «Аманат», согласно данным ЦИК, — 53,9 процента (3 431 510 голосов). Партия «Ауыл» набрала 10,9 процента (693 938 голосов), у партии Respublica — 8,59 процента (547 154 голоса), у «Ак жола» — 8,41 процента (535 139 голосов) и у НПК — 6,8 процента (432 920 голосов). Также необходимый порог в пять процентов преодолела позиционирующая себя оппозиционной Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП), у неё 5,2 процента (331 058 голосов).

Партия зеленых «Байтак» набрала лишь 2,3 процента (146 431 голос). Количество голосов избирателей «против всех партий» составило 248 291 (3,9 процента).

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Выборы депутатов прошли 19 марта и сопровождались жалобами некоторых независимых кандидатов и наблюдателей на нарушения избирательного процесса. Кроме местных наблюдателей на проблемы прозрачности с подсчетом голосов и подведением итогов указали и наблюдатели ОБСЕ. Они отметили в своем отчете, что «людей, опускавших бюллетени, было меньше, чем официальная явка». Власти охарактеризовали прошедшие выборы как «честные», Генеральная прокуратура заявила, что «серьезных нарушений не было».

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Это первые выборы, проведенные в Казахстане по новым правилам, после масштабной избирательной реформы президента Касым-Жомарта Токаева. Новую избирательную систему называют более либеральной, однако закон гарантирует, что две трети мандатов в нижней палате будут распределены между семью официальными политическими партиями, все из которых являются на сегодняшний день пропрезидентскими.

Формально Токаев возглавил страну в марте 2019 года, после добровольного ухода с президентского поста бессменного постсоветского лидера Нурсултана Назарбаева, однако фактически власть перешла в руки нового президента лишь в январе прошлого года, после массовых протестов с требованием полного ухода Назарбаева из политики.

За прошедший год Токаеву удалось провести существенные перестановки в правящих элитах, заменив на многих руководящих постах ставленников своего предшественника, что сильно укрепило позиции нового президента. Однако текущий состав нижней палаты парламента был избран, еще когда Назарбаев обладал широкими полномочиями и возглавлял правящую партию, поэтому Токаев решил не дожидаться 2026 года и объявил в стране досрочные выборы.

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