Президент Казахстана встретился со спецпредставительницей президента Франции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял специальную представительницу президента Франции Изабель Дюмон. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает пресс-служба Акорды (администрации президента). Дюмон вручила главе Казахстана послание французского лидера Эмманюэля Макрона и сообщила о заинтересованности Франции в развитии двусторонних отношений. В свою очередь, Токаев отметил, что ждет французского коллегу с ответным визитом в Астане.

Реклама Читать далее

«Я нахожусь под большим впечатлением от нашей встречи с президентом Франции 29 ноября прошлого года. В формате один на один мы более двух часов беседовали по наиболее актуальным вопросам двусторонних взаимоотношений и сотрудничества между нашими странами, а также о ситуации, которая складывается на международной арене», — отметил Касым-Жомарт Токаев, добавив, что ждет Макрона с ответным визитом в Астану.

Токаев отметил, что Франция первой из стран Европейского союза подписала с Казахстаном договор о стратегическом партнерстве в июне 2008 года. По его словам, Казахстан является ведущим торговым партнером Франции в Центральной Азии, а Франция входит в число ведущих политических и экономических партнеров Казахстана. По данным президента, в стране работает 170 предприятий с участием французского капитала и представлены интересы ведущих французских компаний.

В свою очередь Изабель Дюмон сообщила о заинтересованности Франции в развитии отношений с Казахстаном, выразила поддержку политическим реформам в стране. Как следует из заявления пресс-службы Акорды, спецпредставительница Франции «дала высокую оценку позиции Казахстана в нынешней сложной геополитической ситуации в мире». Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Президент Казахстана побывал с официальным визитом во Франции 29-30 ноября 2022 года. В Париже он встретился с президентом Эмманюэлем Макроном и с представителями французского бизнеса. Как тогда сообщала пресс-служба Акорды, «стороны обсудили развитие стратегического партнерства в экономике, обменялись мнениями по укреплению связей в сферах образования и культуры, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и ситуацию в Центральной Азии».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться