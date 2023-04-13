Министры стран «соседей Афганистана» встретились в Самарканде для обсуждения ситуации в регионе

Участники конференции по Афганистану в Самарканде. 13 апреля 2023 г. Слева направо: главы МИД Туркменистана (заместитель), Таджикистана, Китая, Узбекистана, России, Ирана и Пакистана.

В Самарканде 13 апреля состоялась четвертая министерская конференция стран-соседей Афганистана. Главы внешнеполитических ведомств Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудили текущую ситуацию в стране, перешедшей 1,5 года назад под контроль Талибана, и связанные с этим вопросы безопасности региона в целом. Представители талибов и афганской оппозиции в изгнании не были приглашены на конференцию.

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Исламистское радикальное движение «Талибан», признанное во многих странах террористическим, захватило власть в Афганистане в августе 2021 года. За это время ни одна страна официально не признала правительство талибов в качестве легитимной власти Афганистана. Однако многие страны, в частности Китай и Россия не отказываются от сотрудничества с талибами.

Представители Талибан не были приглашены для участия в самаркандской конференции. Антиталибская оппозиция в изгнании опубликовала открытое письмо странам-участницам самаркандской встречи с призывом оказать давление на талибов. Высший совет национального сопротивления в своем письме назвал Талибан «глобальной угрозой» и попросил помощи у этих стран в противодействии талибам.

В преддверии встречи МИД Китая сообщил, что Пекин «никогда не станет вмешиваться во внутренние дела Афганистана и надеется, что Кабулу удастся создать открытую и инклюзивную политическую структуру, будет проводить взвешенную внутреннюю и внешнюю политику, а также поддерживать дружественные отношения с другими странами, особенно с соседями».

Самаркандская конференция по Афганистану — четвертая по счету встреча в таком формате после того, как талибы захватили власть в Кабуле 15 августа 2021 года. Первая конференция состоялась в сентябре 2021 года в Пакистане, вторая — в Иране в ноябре того же года, а третья — в марте 2022 года в Китае.

Как сообщает агентство «Интерфакс», перед началом встречи Сергей Лавров, Цинь Ган, Хоссейн Амир Абдоллахиан и Раббани Кхар вместе сфотографировались, после чего переговоры продолжились в закрытом формате. Цель встречи — обсудить текущую ситуацию в Афганистане и «сравнить позиции стран-участниц относительно афганского направления».

Завтра, 14 апреля, в Самарканде пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ, а также шестая встреча министров иностранных дел государств Центральной Азии и России. «Ожидается, что визит укрепит существующие связи между Россией и странами Центральной Азии, а также расширит сотрудничество по вопросам регионального и глобального значения», — говорится в заявлении МИД Узбекистана.

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