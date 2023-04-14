«Власти наступают на те же грабли»: в Жанаозене на западе Казахстана снова протестуют нефтяники

Попавшие под сокращение нефтяники города Жанаозен на юго-западе Казахстана в начале апреля начали акции протеста. Не получив ответа от местных властей, они отправились в Астану к зданию министерства энергетики и потребовали встречи с руководством отраслевого ведомства. Вечером 11 апреля акцию перед министерством разогнали, протестующих задержали и на следующее утро отправили домой. Жанаозен уже не в первый раз становится эпицентром протестов. Социальная несправедливость, коррупция, безработица заставляют местных жителей выходить на улицу. Однако власти каждый раз пытаются задавить протест силой. О ситуации в Жанаозене Русская служба RFI поговорила с главой фонда «Международная правовая инициатива» Айной Шорманбаевой.

Реклама Читать далее

RFI: Жанаозен вообще город с трагической протестной историей, все помнят подавление протестов нефтяников в 2011 году, когда погибли десятки человек. С Жанаозена начались массовые протесты января 2022 года. Чем объясняется такой протестный потенциал города?

Айна Шорманбаева: У Жанаозена давняя история — не только в независимом Казахстане, в советское время тоже были выступления, которые жестоко подавлялись советской властью. Тогда Жанаозен назывался Новый Узень. И в целом из-за того, что там и климат суровый, и отрасль только одна, нефтегазовая, где можно найти работу. Исторически так сложилось, что только вокруг этой отрасли создаются рабочие места. И сейчас там очень высокая безработица. Малый бизнес особо не развивается, оторванность — нет инфраструктуры, дорог. Это проблема современного Казахстана в целом, которая тянется еще с советских времен.

К тому же, у них есть свой независимый профсоюз. Хотя в Казахстане независимые профсоюзы преследуются. Там, на западе, в Жанаозене сильные независимые профсоюзы. Но это чисто на локальном уровне они как-то организовываются, можно местные профсоюзные ячейки организовывать, но не отраслевые. А на более высоком уровне уже их загоняют в одну большую организацию под контроль государства.

Это на самом деле целое движение независимых профсоюзов рабочих. И оно уже не первый десяток лет существует на западе Казахстана. На лидеров [этих профсоюзов] оказывалось давление, чтобы они или распустились, или вышли из созданного ими независимого профсоюза на предприятии, где у них «внезапно» закончился трудовой контракт, буквально 1 апреля. А их об этом известили задним числом — 3 апреля.

А конкретно эти протесты, которые мы наблюдали несколько дней назад, они тоже не первые и связаны с тем, что нет постоянной работы. Эти 130 человек, которые приехали в Астану, их основное требование было — это постоянная работа и равная оплата труда. Потому что их оплата была ниже, чем, например, на предприятиях, связанных с «КазМунайГаз». А они требуют равной оплаты труда за равный труд. И это справедливые требования. До сих пор сейчас идут переговоры, многих жестоко избили, задержали. Только 10 человек из 130 оставили в Астане для переговоров, а остальных насильно отправили на поезде домой.

Однако несмотря на всю эту специфику Жанаозена с его нефтегазовым сектором, в целом это проблемы, характерные для всей страны, но там они просто ярче проявляются?

Да, абсолютно. Это системная проблема, она существует во всей стране, во всех уголках, во всех отраслях экономики. Но поскольку самые большие деньги крутятся в нефтегазовой отрасли, этот разрыв сразу видно именно там. А еще там очень большая коррупция. Вокруг нефти вообще очень большая коррупция. И простые рабочие — они первые жертвы системной коррупции в нефтегазовой отрасли.

Но все-таки можно сказать, что власть учла опыт прошлых лет и теперь применяет какую-то другую тактику в отношении недовольных?

Я бы не сказала, что власти вообще меняют свою тактику. Тактика одна и та же. С 2011 года, с «кровавого подавления» ничего не изменилось. Все так же силовой разгон забастовщиков. Абсолютно та же тактика. Постоянно власти наступают на те же грабли. Судя по действиям властей, никак системно решать эти проблемы, на мой взгляд, они не собирается. А значит, протесты еще будут, потому что каждый раз временные меры не решают проблему. Эти протестующие, которые вышли, они и в прошлом году протестовали против того, что у них нет постоянной работы.

Единственное, в этот раз в Астане в них не стреляли как в Жанаозене [в 2011-м]. А так все то же, те же люди в черном, тот же «Собор», точно также очень жестко задерживают. Кто-то из избитых в поезде [потом] ехал и кровью мочился. Поэтому я не вижу никаких изменений в реакции властей на эти протесты. Системные проблемы не решаются. И без искоренения коррупции проблемы не решатся. А эта власть держится на коррупции, как же она сама против себя будет бороться? Получается замкнутый круг какой-то. Поэтому ничего не изменится, я считаю, в реакции властей. Они будут задабривать, будут временные решения предлагать, но не системные.

Как сейчас дальше могут развиваться события? Власти надеются какую-то часть протестующих подавить, а другую — уговорить на компромиссы?

Это, опять же, обычная практика. Всегда так было. И в прошлом году, когда те же рабочие протестовали против отсутствия безопасности труда, когда двое человек погибли на скважине. Опять же было только временное решение, лидеров тогда уволили, а потом в результате переговоров их устроили в другую компанию. За ними еще 130 человек присоединилось добровольно. У этой компании закончился тендер 31 марта, и они были уволены 1 апреля, не проработав там и девяти месяцев. Так что все опять возвращается на круги своя. Те же проблемы, те же требования за чисто трудовые права.

А власти сами это политизируют. Все время представляют это как некое вмешательство каких-то темных сил извне и так далее. Так было в 2011 году в Жанаозене, та же риторика и сейчас. Опять кто-то виноват, только не они сами. Проблема не решается — соответственно, протесты будут продолжаться, забастовки будут еще.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться