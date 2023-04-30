В Узбекистане завершился референдум по поправкам в Конституцию

В Узбекистане признали состоявшимся референдум по поправкам в Конституцию. По последним данным о явке — на 17 часов, в референдуме приняли участие 81,39%. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил представитель ЦИК Узбекистана Бахром Кучкаров. Принятие новой редакции Основного закона «обнулит» президентские сроки действующего главы государства и позволит ему участвовать в очередных выборах.

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Участки для голосования закрылись в 20 часов по местному времени. По всей стране было открыто более 10,7 тысячи участков. За поправки могли проголосовать 19,7 миллиона граждан. На участках были разложены действующая Конституция и проект новой редакции Основного закона, а также сборник 100 вопросов и ответов по предлагаемой редакции. Размещены стенды с отдельными положениями предлагаемой редакции Конституции и полным текстом проекта документа.

Предварительные итоги голосования ЦИК Узбекистана обещает сообщить в понедельник. По первым данным с отдельных участков, большинство голосовавших поддержало поправки. Телеграм-канал «Хук», отправивший своих наблюдателей на участки, сообщал в течение дня о многочисленных нарушениях в ходе голосования. Заместитель председателя ЦИК Узбекистана Бахром Кучкаров позде подтвердил, что на отдельных участках отмечены нарушения, «не влияющие на исход голосования» и призвал СМИ к объективности.

Конституция страны должна измениться «на 65%». Количество статей в ней увеличится со 128 до 155. Узбекистан провозглашается «социальным государством». Отдельно закреплено упоминание о «свободе слова с правом на свободу информации». Принятие поправок или, как настаивают власти страны, «новой редакции Конституции», позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву «обнулить» свои президентские сроки и еще дважды переизбраться на пост главы государства, то есть оставаться у власти до 2040 года.

Первая версия законопроекта о поправках в Конституцию, опубликованная в 2022 году, вызвала массовые протесты в Каракалпакстане, национальной автономии на западе страны, жители которой опасались потерять статус «суверенной республики». Летом прошлого года демонстрации были подавлены, в результате демонстраций и столкновений с полицией погиб 21 человек. Суд над участниками протестов продолжается до сих пор. Однако поправки о статусе Каракалпакстана отозваны из проекта реформы Основного закона, сам референдум отложили на год.

Накануне голосования за поправки стало известно о задержании двух каракалпакских активистов в Казахстане. По запросу Узбекистана казахстанские силовики задержали в Мангистауской области 28-летнего Бегдияра Халыкоразова и 26-летнего Алпамыса Аллаярова. Об этом сообщило Казахстанское бюро по правам человека. Сообщается также об аресте в столице Каракалпакстана Нукусе правозащитника Манаса Казахбаева, успевшего сообщить, что за ним пришли сотрудники службы безопасности Узбекистана.

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