В Узбекистане объявлено о проведении досрочных выборов президента до 9 июля

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении в стране досрочных выборов главы государства. Об этом он заявил 8 мая на встрече с главами палат парламента (Олий Мажлиса), политических партий, органов судебной и исполнительной власти, которая была посвящена итогам референдума о внесении поправок в Конституцию. В принятой на этом референдуме новой редакции Основного закона президентский срок увеличен с пяти до семи лет. Это дает возможность 65-летнему Шавкату Мирзиёеву оставаться у власти до 2037 года.

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В этот понедельник Шавкат Мирзиёев подписал указ о проведении выборов президента Узбекистана в срок не позднее 9 июля 2023 года.

В Узбекистане 30 апреля прошел референдум по внесению изменений в Конституцию, в том числе по вопросу о продлении срока президентских полномочий с 5 до 7 лет. По заявлению ЦИК, конституционные поправки поддержали 90% проголосовавших (более 15 млн человек). Явка составила 84,5% (16,6 млн граждан Узбекистана). Постановлением ЦИК от 1 мая новая редакция Конституции вступила в силу.

Согласно обновленной Конституции, срок президентства увеличен с 5 до 7 лет, глава государства может занимать свой пост не более двух сроков подряд, а президентские сроки Мирзиёева «обнуляются».

Шавкат Мирзиёев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года — после смерти Ислама Каримова, возглавлявшего страну с 1989 года. В октябре 2021 года Мирзиёев был переизбран на посту президента с официальным результатом более 80% голосов и сроком полномочий — до 2026 года.

Как отмечали многие эксперты, изменение Конституции в первую очередь было сделано «для Мирзиёева», чтобы дать ему возможность «обнулить нынешние сроки и идти на новые два» — так же, как это ранее сделал в РФ Владимир Путин. Избрание президентом на досрочных выборах, которые пройдут до 9 июля, позволит 65-летнему Мирзиёеву оставаться у власти до 2037 года.

7 мая Мирзиёев подписал конституционный закон, который позволяет главе государства назначать досрочные президентские выборы. Закон был опубликован 8 мая в парламентских изданиях страны и вступил в силу. Документ был принят Законодательной (нижней) палатой Олий Мажлиса (парламента) 2 мая и одобрен сенатом 4 мая.

8 мая Шавкат Мирзиёев объявил о подписании указа о проведении досрочных выборов президента Узбекистана. Эти выборы должны пройти в течение двух месяцев: в указе назван крайний срок — до 9 июля 2023 года.

На совещании 8 мая глава государства выступил с обоснованием своего решения о проведении досрочных президентских выборов.

Естественно, возникает вопрос, какова объективная необходимость в таком решении? Почему я сам отказываюсь от оставшихся трех с половиной лет своего президентского срока? Вы сами видите, согласно нашему Основному закону, во-первых, реформируются все ветви власти, между ними серьезно меняются отношения и баланс. Во-вторых, обновленная Конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством, министрами, хокимами неотложные новые политические, социальные и экономические задачи. В-третьих, наш народ ждет от нас крайне важных и актуальных изменений и реформ во всех сферах. В-четвертых, в нынешней ситуации, когда в мире и в регионе протекают острые и сложные процессы, самым актуальным и важным вопросом становится поиск и реализация правильного и эффективного пути развития,

— цитирует слова Мирзиёева «Радио Озодлик» («Радио Свобода»).

Новым конституционным законом в избирательный кодекс также внесены статьи о досрочных выборах верхней и нижней палаты парламента (Олий Мажлиса): при роспуске палат решением президента эти выборы проводятся в течение трех месяцев, при самороспуске — в течение двух месяцев. О роспуске парламента Узбекистана пока не сообщалось.

С предложением внести изменения в Конституцию Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил в декабре 2021 года. Референдум по поправкам власти планировали провести еще в прошлом году. Этому помешали протесты в автономной республике Каракалпакстан. В предлагавшейся тогда новой версии Конституции планировалось значительно ограничить автономию республики и лишить ее права выхода из состава Узбекистана.

В июле 2022 года в столице Каракалпакстана Нукусе и окрестностях прошли массовые акции протеста, которые были жестоко подавлены властями. По официальным данным, в ходе протестов погибли 18 человек, более 240 пострадали, свыше 500 были задержаны. В итоге Мирзиёев предложил сохранить положения, касающиеся автономии Каракалпакстана.

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