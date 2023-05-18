Начало «новой эры»: в Сиане открылся двухдневный саммит «Китай – Центральная Азия»

Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань провели церемонию приветствия лидеров пяти стран Центральной Азии в городе Сиань. Президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана прибыли в Сиань для участия в саммите "Китай - Центральная Азия". 18 мая 2023.

В городе Сиань на северо-западе КНР 18−19 мая проходит саммит «Китай — Центральная Азия». Си Цзиньпин принимает лидеров Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в городе, который был отправной точкой древнего Шелкового пути. В Пекине назвали встречу «крайне важной вехой» в начале «новой эры сотрудничества» КНР со странами региона. Подобный саммит проводится в очном формате впервые с момента установления дипотношений с центральноазиатскими государствами, возникшими после распада СССР. Встреча в Сиане начинается за день до саммита «Большой семерки» в Японии.

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В четверг вечером председатель КНР Си Цзиньпин провел церемонию приветствия лидеров стран Центральной Азии в городе Сиань. Торжественная встреча прошла в парке династии Тан (вблизи от места, где находился императорский сад времен правления этой династии).

«Я убежден, что наши совместные усилия обеспечат большой успех завтрашнего саммита и откроют новую эру в отношениях между Китаем и Центральной Азией», — заявил Си Цзиньпин гостям (его слова передает AFP).

Как отмечает агентство France-Presse, для проведения встречи китайские власти выбрали символическое место — город Сиань, административный центр провинции Шэньси на северо-западе страны, который был отправной точкой древнего Шелкового пути, который связывал Европу и Китай через Центральную Азию.

Саммит «Китай — Центральная Азия» проходит в очном формате впервые с момента установления дипломатических отношений между КНР и пятью странами региона в 1992 году, после распада СССР. Первая подобная шестисторонняя встреча на высшем уровне была проведена в прошлом году — дистанционно, по видеосвязи.

По приглашению Си Цзиньпина в Китай прибыли президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев, лидеры Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, а также президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Помимо участия в региональном саммите Токаев, Мирзиёев, Жапаров и Рахмон с 16 по 20 мая также параллельно посещают Китай с государственными визитами.

Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань провели церемонию приветствия лидеров пяти стран Центральной Азии в городе Сиань. Президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана прибыли в Сиань для участия в саммите "Китай - Центральная Азия". 18 мая 2023. REUTERS - FLORENCE LO

Китайский МИД сообщал, что саммит станет «важной вехой в истории развития отношений между Китаем и государствами Центральной Азии», председатель КНР Си Цзиньпин выступит на нем «с важной речью», участники обсудят «создания механизма (…) сотрудничества в различных областях», подпишут «важные политические документы». «Мы уверены, что благодаря совместным усилиям всех сторон этот саммит наметит новый план развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии и откроет новую эпоху сотрудничества», — заявлял официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

AFP отмечает: на фоне ослабления влияния России на постсоветские страны Центральной Азии (в контексте российской войны против Украины) Китай активно наращивает в регионе свое политическое влияние, в дополнение к влиянию экономическому. Саммит в Сиане призван продемонстрировать усиление авторитета КНР и поддержку со стороны стран Центральной Азии (как и развивающихся стран в целом).

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По оценкам Китая, объем его торговли с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном в прошлом году составил около $70 млрд (€64 млрд), а в первом квартале 2023 года он увеличился на 22% по сравнению с предыдущим годом.

Саммит в Сиане также проходит почти одновременно со встречей в Хиросиме лидеров стран Большой семерки, где одной из главных тем повестки станет «сдерживание» Пекина в условиях обостряющегося американо-китайского противостояния.

Экономика, инвестиции, энергетика, транспорт и торговля

На саммите «Китай — Центральная Азия» 18 и 19 мая центральными темами переговоров станут вопросы экономики, инвестиций, инфраструктуры и торговли. Постсоветские страны Центральной Азии играют важную роль в китайской инициативе «Новый шелковый путь» (или «Пояс и путь»), масштабной программе зарубежных инвестиций в транспортную инфраструктуру.

КНР инвестировала миллиарды долларов в разработку запасов природного газа в Центральной Азии и строительство путей, соединяющих Китай с Европой через этот регион, напоминает AFP.

На саммите 18 – 19 мая ожидается значительный прогресс в реализации ряда инфраструктурных проектов. Среди них AFP называет проект строительства железнодорожной линии Китай-Кыргызстан-Узбекистан стоимостью $6 млрд и расширение мощностей газопроводов между Центральной Азией и КНР.

Перед саммитом Си Цзиньпин провел уже двусторонние переговоры с коллегами-гостями.

На встрече в среду с Си Цзиньпином президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил «значительные результаты» сотрудничества в рамках «Нового шелкового пути» за последние годы, особенно в области транспорта и логистики.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сиань. 17 мая 2023. REUTERS - FLORENCE LO

В четверг на встрече председателя КНР и президента Кыргызстана Садыра Жапарова было объявлено о «о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства». По словам Си Цзиньпина, Китай готов увеличивать импорт кыргызстанской сельхозпродукции и поощрять больше китайских компаний к инвестициям в Кыргызстан.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Сиань. 18 мая 2023. REUTERS - FLORENCE LO

18 мая также прошли двусторонние встречи Си Цзиньпина с президентом Узбекистана Мирзиёевым и главой Туркменистана Бердымухамедовым.

С главой Узбекистана китайский лидер утвердил план развития стратегического партнерства, подписаны также соглашения по инвестициям, сокращению бедности, торговле сельскохозяйственной продукцией.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. 18 мая 2023. REUTERS - POOL

На встрече с руководителем Туркменистана Си Цзиньпин напомнил, что с государственным визитом Бердымухамедова посещал Китай в январе этого года. Тогда двусторонние отношения были повышены в статусе до всестороннего стратегического партнерства. Китай, импортирующий туркменский газ, заявил о готовности наращивать инвестиции и сотрудничество в экономике, торговле, связи и инновациях.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. 18 мая 2023. via REUTERS - POOL

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