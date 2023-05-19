Си Цзиньпин заявил, что Китай готов наращивать оборонный потенциал республик Центральной Азии

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов способствовать укреплению оборонного потенциала стран Центральной Азии. С таким заявлением он выступил в пятницу, обращаясь к участниками первого очного саммита «Китай — Центральная Азия» на уровне глав государств. Слова Си Цзиньпина приводит китайское государственное агентство «Синьхуа».

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«Китай готов помочь странам Центральной Азии в укреплении потенциала правоохранительных органов, безопасности и обороны, поддержать их независимые усилия по обеспечению региональной безопасности и борьбе с терроризмом, а также работать с ними над укреплением кибербезопасности», — заявил Си Цзиньпин в своей программной речи на саммите в китайском Сиане.

Китайский председатель подчеркнул, что «необходимо поддерживать суверенитет, безопаснсть, независимость и территориальную целостность стран Центральной Азии». «Выбор путей развития, сделанный их народами, должен уважаться», — добавил он.

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«Радио Азаттык» напоминает, что председатель КНР не в первый раз публично затронул тему безопасности в Центрально Азии. В ходе визита в Астану в сентябре Си Цзиньпин упомимнал о готовности его страны расширять сотрудничество «по линии правоохранительных органов, спецслужб и оборонных ведомств».

«Все разговоры про углубление сотрудничества в сфере безопасности — это, вероятно, будет продолжение того, что Китай делал до этого последние годы. В Таджикистане это будет, наверное, увеличение количества баз „народной вооруженной милиции“, в Кыргызстане, наверное, — увеличение китайских частных охранных компаний, со всеми странами — продолжение военных учений в формате околовоенных институций», — отмечает научный сотрудник Берлинского центра Карнеги, специалист по странам Центральной Азии и Китаю Темур Умаров.

Си Цзиньпин не упомянул Украину

Си Цзиньпин в своем публичном выступлении на саммите с главами пяти постсоветских стран ни разу не упомянул Украину и нападение на нее России. Он также повторил известную риторику Пекина о недопустимости «попыток вмешательства извне во внутренние дела» и «провоцирования цветных революций».

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Астана «поддерживает мирный внешнеполитический курс Китая в отношении Центральной Азии», а также «высоко оценивает конструктивную позицию Китая по разрешению украинского кризиса». Его цитирует Акорда, администрация казахстанского президента.

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Пекин до сих пор официально не осудил нападение РФ на Украину и не выступал с публичными призывами к Путину вывести российкие войска из Украину. Вскоре после того, как Международный уголовный суд (МУС) объявил об ордере на арест Владимира Путина, Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. При этом Пекин заявляет о готовности выступить посредником в урегурировании российско-украинской войны.

В феврале этого года МИД КНР опубликовал «позицию по политическому урегулированию» российско-украинской войны. В документе говорится о необходимости уважать суверенитет всех стран, но публично не осуждается и даже не упоминается агрессия РФ против Украины. Кроме того, документ нельзя назвать проектом урегулирования с конкретными предложениями. Китайское заявление содержит только призывы, тезисы и пожелания, изложенные в общих словах.

На днях с визитом в Украине находился специальный посланник правительства Китая Ли Хуэй, который был послом Китая в России. Он встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. В связи с этим визитом в МИД Украины подчеркнули, что Украина не принимает никаких предложений, которые бы предусматривали потерю ее территорий или замораживание конфликта.

«Всем хочется видеть уход России и приход Китая в Центральную Азию. Но это не так»

Саммит в Сиане состоялся 18–19 мая с участием глав пяти центральноазиатских республик: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. По его итогам были подписаны Сианьская декларация и целый ряд меморандумов.

Китайский предселатель впервые одновременно принял глав всех пяти центральноазиатских стран. В прошлом году уже имел место виртуальный саммит на уровне глав государств «Китай — Центральная Азия», приуроченный к 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Пекином и пятью постсоветскими республиками. Следующая такая встреча должна пройти в 2025 году в Казахстане.

Обращение Си Цзиньпина к участнкиам саммита было разбито восемь пунктов-предложений, среди которых — расширение экономических и торговых связей, транспортных путей, поставок нефти и газа, а также проектов атомной энергетики. Пять центрально-азиатских республик играют важную роль в китайском инфраструктурном и внешнеполитическом проекте «Новый шелковый путь».

Касым-Жомарт Токаев отметил, что объем региональной торговли с КНР «стремительно растет», и по итогам прошлого года достиг 70 млрд долларов, их которых почти половина приходится на Казахстан. По словам Токаева, «имеются все условия», чтобы к 2030 году довести этот показатель до 100 млрд. Также президент Казахстана упомянул, что накануне в рамках инвестиционного форума были подписаны соглашения на 22 млрд долларов между Казахстаном и Китаем.

Си Цзиньпин также заявил, что Пекин будет поощрять китайские компании в Центральной Азии создавать большие рабочих мест. «Для укрепления нашего сотрудничества и развития Центрально Азии Китай предоставит центральноазитским страна в обще сложности 26 млрд юаней (более 3,4 млрд евро) финансовой поддержки».

«Сам факт того, этот саммит состоялся, и его символическое значение намного важнее всего того, что было сказано и подписано на этом саммите. Самой главной целью было продемонстрировать миру, продемонстрировать аудитории внутри Центральной Азии и внутри Китая, что Китай и Центральная Азия — это партнеры, у которых есть основнополагающие интересы к друг другу, и что они углубляют свое сотрудничество. Все остальное — технические документы, меморандумы, которые были подписаны — там ничего особо нового и неожиданного нет», — отмечает Темур Умаров.

Международные агентства отмечают, что Китай ставит себя в авангард влияния в Центральной Азии в том время, как Россия, считающаяся «традиционным» игроком в регионе, тратит свои ресурсы на войну против Украины и теряет влияние на постсоветском пространстве.

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При этом центральноазитские республики сохраняют связи, в том числе и политико-дипломатические, с Москвой. Символически значимо, что президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана в этом году были на параде 9 мая в Москве и сидели на одной трибуне с Владимиром Путиным.

«Почему-то всем сейчас хочется видеть уход России и приход Китая в Центральную Азию. Но это не так. Центральная Азия сама решает, с кем поддерживать отношения, а с кем — нет. Ей в последнюю очередь нужно свою зависимость от России менять на зависимость от Китая. Она заинтересована в одинаковой степени в хороших отношениях с Россией и с Китаем, и с другими партнерами, которые тоже заинтересованы в Центральной Азии. Говорить о том, что кто-то кого-то заменяет, очень рано и даже неправильно», — говорит Темур Умаров.

Первый очный саммит на уровне глав государств «Китай — Центральная Азия» завершается, когда в Хиросиме открывается саммит «Группы семи» — неформального международного клуба развитых демократий, объединяющего Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Одной из тем этого саммита, как ожидается, станет внешняя политика Китая, которую на Западе видят как угрозу международной безопасности.

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