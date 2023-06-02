Второй саммит Евросоюз – Центральная Азия прошел в Кыргызстане

Глава Европейского совета Шарль Мишель выступил за развитие «искреннего» и «уважительного» партнерства между единой Европой и странами Центральной Азии. В пятницу, 2 июня, он провел встречу на высшем уровне с президентами Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, а также зампредом правительства Туркменистана в Чолпон-Ате. Эта встреча в Кыргызстане стала вторым по счету саммитом Европейский союз – Центральная Азия. Она прошла вскоре после первого в истории очного саммита Китай – Центральная Азия.

Участники саммита ЕС - Центральная Азия (слева направо): президенты Казахастана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и эмомали Рахмон, глава Евросовета Шарль Мишель, президента Кыргызстана и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев, зампред правительства Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов. Чолпон-Ата, 2 июня 2023.

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Самый первый саммит Евросоюз – Центральная Азия состоялся в октябре 2022 года в Казахстане. Следующая такая встреча на высшем уровне между руководством ЕС и пяти стран пройдет в Узбекистане в будущем году.

На саммите постоянный председатель Евросоюза Шарль Мишель выступил за дальнейшее развитие «искреннего» и основанного на взаимном уважении партнерства между единой Европой и центрально-азиатскими странами. Он обозначил перспективные направления сотрудничества, такие как энергетика, экологическим чистые технологии, транспорт, туризм и безопасность.

В саммите ЕС – Центральная Азия, который на побережье Иссык-Куля, в Чолпон-Ате, принимал президент Кыргызстана Садыр Жапаров, приняли участие главы Казахстана, Узбекистана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон. Трукменистан на встрече представлял заместитель председателя правительства страны Нурмухаммет Аманнепесов.

На пленарном заседании саммита Садыр Жапаров выступил с призывом сделать Центральную Азию «объединенным геоэкономическим пространством для упрощения различных форм сотрудничества», преодолев многочисленные разногласия, разделяющие страны региона.

Шавкат Мирзиёев, как отмечает France-Presse, высказался в том же духе, отметив прогресс в развитии транспортных путей. Эмомали Рахмон, со своей стороны, заявил о насущной необходимости для Таджикистана добиться от ЕС соглашения о режиме преференций в двусторонней торговле.

Касым-Жомарт Токаев, чья страна является ведущим экономическим партнером ЕС в регионе, пообещал, что Казахстан будет работать над увеличением поставок своей нефти в Европу (по маршруту через Каспийское море, в обход России, отмечает AFP). Токаев напомнил, что сейчас 80% экспорта казахстанской нефти в Европу осуществляется Каспийским трубопроводным консорциумом (по Каспийскому магистральному нефтепроводу из Западного Казахстана в морской терминал под Новороссийском в РФ). При этом он отметил, что Казахстан и Азербайджан активно развивают Транскаспийский маршрут: с начала 2023 года стартовали поставки казахстанской нефти по маршруту «Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан» объемом 1,5 миллиона тонн в год (нефть из Актау в Баку доставляют танкерами, а далее — по нефтепроводу). Токаев также напомнил, что Казахстан начал поставлять нефть в Германию по трубопроводу «Дружба» (правда, пока в небольшом объеме).

France-Presse напоминает, что ЕС занимает первое место в списке инвесторов, а также доноров постсоветских стран Центральной Азии. В период 2014 – 2020 годы европейская помощь республикам региона превысила 1,1 млрд евро. В общем объеме иностранных инвестиций в эти страны на ЕС приходится 42%. Для сравнения: доля США — 14,2%, России — 6%, Китая — 3,7%.

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