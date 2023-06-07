Около тридцати арестов за «попытку государственного переворота» в Кыргызстане.

Бишкек заявил о попытке переворота. Более тридцати человек, обвиняемых в желании «организовать беспорядки и государственный переворот» в Кыргызстане, арестованы, сообщил ГКНБ страны. Между тем, комментаторы сомневаются в реальности их намерений совершить переворот.

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«Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики (…) ликвидировал незаконную деятельность группы лиц, осуществлявших подпольную подготовку к организации массовых беспорядков в стране с целью захвата власти силовым путем», указано ли в пресс-релизе ГКНБ, в котором уточняется, что «более 30 человек, арестованных в понедельник, дали признательные показания», – говорится в пресс-релизе Государсвенного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

В понедельник, 5 июня, местные СМИ опубликовали видеоролики, на которых видно, как вооруженные люди арестовывают людей. Вечером официальное информационное агентство «Кабар» подтвердило, что ГКНБ проводит аресты.

Во вторник ГКНБ опубликовал подробности задержаний. «Эта преступная группа на протяжении года целенаправленно привлекала в свои ряды сторонников и вербовала наиболее недовольных граждан по всей стране. Организатором и идейным вдохновителем является гражданская активистка и председатель политической партии «Элдик Кенеш» Н.Р.С. Под ее руководством регулярно проводили встречи, направленные на идеологическую обработку вовлеченных лиц против государственных структур с обсуждением планов по насильственному захвату власти», — сообщили в ведомстве. В ГКНБ уверяют, что «в организованную группу привлекли более 100 человек из различных слоев общества и регионов республики, между которыми четко распределяли роли с конкретными заданиями», также что инкриминируемая группировка должна была «в ближайшее время получить финансирование из-за рубежа».

Председателю политической партии «Элдик кенеш» Розе Нурматовой, которую обвиняют в органзиции подготовки массовых беспорядков 64 года. В 2011-м она была уполномоченным представителем кандидата в президенты Кыргызстана Камчыбека Ташиева. В 2012 году она принимала участие в митинге, после которого Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова задержали.

Как комментирует аресты ВВС, «пока вообще ничего не известно о мотиве совершения этого государственного переворота. (...) Формально, на данный момент у участников переворота не было мотива его начинать».

Радио «Азаттык» сообщает, что Роза Нурматова известна как пророссийская активистка, выступающая «против появления в Кыргызстане западных ценностей, связанных с толерантностью в европейском понимании».

Аресты в Кыргызстане произошли всего через несколько дней после визита президента Европейского совета Шарля Мишеля в Бишкек, во время которого президент Садыр Жапаров заверил, что «готов работать рука об руку с Европейским союзом».

Кыргызстан пережил несколько политических кризисов с тремя революциями (2005, 2010, 2020) после распада СССР в 1991 году. В конце мая 2023 лидер главной оппозиционной партии в парламенте и бывший кандидат в президенты националист Адахан Мадумаров был привлечен к уголовной ответственности за «беспорядки», «захват власти силой» и «злоупотребление властью». Однако ни прокуратура, ни парламент не уточнили, к чему относились эти обвинения. Мадумаров является одним из главных противников соглашения о границе с соседним Узбекистаном, которое, в частности, предполагает использование водохранилища, важнейшего ресурса в этом сельскохозяйственном регионе, страдающем от засухи.

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