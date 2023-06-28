Иноагентов по осени считают: в Кыргызстане отложили рассмотрение репрессивного закона об НКО

КОММЕНТАРИИ

В середине мая власти Кыргызстана решили принять поправки в закон «О некоммерческих организациях», аналогичные российскому закону об «иноагентах». Против поправок резко выступили представители гражданского общества, независимые СМИ и международные организации. Спустя полтора месяца дискуссий депутаты отложили рассмотрение поправок до осени. Одновременно в парламенте уже почти год обсуждается закон «О СМИ», который также критикуют правозащитники. О репрессивных тенденциях властей Кыргызстана и о том, как им противостоит гражданское общество, Русская служба RFI поговорила с сотрудником правозащитной организации «Бир Дуйно» Муратом Карыповым.

Реклама Читать далее

Кыргызские «иноагенты»

В середине мая в Кыргызстане на общественное обсуждение были вынесены поправки в закон «О некоммерческих организациях» и в Уголовный кодекс. Инициаторами законопроекта выступила группа из 33 депутатов. Поправки вводили в законодательство понятие «некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного представителя». Для таких организаций существенно усложнялась отчетность и усиливалось регулирование со стороны госорганов, которые могли без суда приостанавливать деятельность НКО. Этот законопроект называли калькой российского закона об «иноагентах».

Против этих поправок высказались представители местного гражданского общества и международные правозащитные организации. С критикой законопроекта выступили Международное партнерство за права человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет, Human Rights Watch и «Репортеры без границ» (RSF). Кыргызстанский правозащитный проект «правовая клиника „Адилет“» назвала эти поправки противоречащими Конституции. А сотрудники правозащитной организации «Бир Дуйно» устроили раздачу листовок перед парламентом, с призывом к депутатам отказаться от принятия поправок.

«Мы распечатали более 100 экземпляров и прямо на ступеньках возле входа с двух сторон в парламент каждому вручили, — рассказывает об акции правозащитник Мурат Карыпов. — Суть этого обращения заключается в том, что необходим конструктивный формат диалога между государственными органами, властью и гражданским обществом. Важно не принимать поспешных решений. Мы твердо убеждены, что деятельность НКО и независимых СМИ носит исключительно конструктивный характер и направлена на взаимодействие с властью. Гражданское общество рассматривает [эти поправки] как прямое посягательство на конституционное право всех наших граждан на свободу объединений».

После полутора месяцев противостояния власти и гражданского общества, подписавшиеся под законопроектом депутаты Жогорку Кенеша постепенно стали отзывать свои подписи. Законопроект планировалось рассмотреть на заседании профильного комитета парламента 27 июня, однако обсуждение проекта закона сняли с повестки дня. Один из инициаторов поправок депутат Акылбек Тумонбаев объявил, что рассмотрение отложили до осени. По его словам, это связано с тем, что депутаты уходят на каникулы. «До осени еще обсудим с депутатами, будем ли выносить на обсуждение в парламент этот законопроект», — сказал Тумонбаев.

«Мы считаем, что реакция очень положительная, потому что законопроект уже снят с рассмотрения как минимум до осени, а президент Кыргызской Республики подписал поручение о продлении деятельности рабочей группы по внесению поправок в этот законопроект об НКО до 1 октября, — прокомментировал решение властей правозащитник Мурат Карыпов. — Это говорит о том, что власть услышала мнение гражданского общества, мнение международных организаций, экспертов, и пошла навстречу, чтобы не принимать поспешных решений. Будут еще проводиться обязательно многосторонние рабочие встречи, общественные слушания, диалог. Чему мы, конечно же, рады».

Закон о СМИ

Одновременно в парламенте Кыргызстана продолжается рассмотрение законопроекта о СМИ. Этот проект закона поступил в Жогорку Кенеш напрямую из администрации президента еще в сентябре 2022 года. Его авторы предлагают добавить в закон норму, по которой веб-сайты должны регистрироваться наряду с традиционными СМИ. Кроме того, должна усложниться процедура регистрации и перерегистрации СМИ. С принятием закона возможность создания СМИ на территории Кыргызстана будут иметь только его граждане. За неоднократное нарушение «требований закона» Министерство юстиции и Генпрокуратура смогут без каких-либо предупреждений требовать через суд закрытия СМИ.

По мнению кыргызских правозащитников, документ дает «необоснованно широкие полномочия» Министерству юстиции и Генпрокуратуре, которые смогут регулировать и вмешиваться в работу СМИ, а также нарушает принципы свободы убеждений и свободы выражения мнения. «Суть законопроекта — в дополнительном регулировании деятельности, регистрации, процесса распространения публикаций, искажения информации, особенно в цифровых медиа. Гражданское общество считает, что этот законопроект направлен на ограничение свободы выражения, которое является конституционным правом граждан Кыргызской Республики», — говорит сотрудник организации «Бир Дуйно» Мурат Карыпов.

Представители медиасообщества и гражданского общества обратились к президенту Садыру Жапарову и депутатам Жогорку Кенеша с просьбой отозвать законопроекты о СМИ и НКО. С осуждением инициативы выступила международная организация по защите прав журналистов International Press Institute. «В то время как граждане Грузии успешно выступили против законопроекта об „иностранных агентах“ в марте, Кыргызстан рассматривает аналогичное предложение, которое, по словам экспертов, основано на российском законодательстве, которое использовалось для подавления независимых СМИ и гражданского общества. Параллельно парламент Кыргызстана обсуждает новый закон о СМИ, принятие которого может означать конец независимой журналистики в стране», — говорится в заявлении IPI.

«Мы твердо убеждены, что СМИ, как и в любой демократической правовой стране, должны быть свободными», — говорит Карыпов. Он также вспоминает реакцию гражданского общества в Грузии на аналогичный законопроект об «иностранных агентах», который в итоге был снят с голосования в парламенте. «Специфика ситуации в Грузии и в Кыргызстане, все-таки, разная. В Грузии у них немного другое было отношение к этому законопроекту, [учитывая] эти антироссийские настроения. Но, хотелось бы отметить, что совместные действия организаций гражданского общества в нашей стране были. Общество постаралось сделать все возможное, путем всех этих кампаний и обращений, заявлений и публикаций».

На фоне критики администрация президента согласилась создать рабочую группу для доработки проекта закона. За почти 10 месяцев обсуждения уже были внесены пять варианта этого законопроекта, но по словам юристов, он почти не изменился. Авторы инициативы уверяют, что законопроект направлен на защиту национальных интересов Кыргызстана и ограничение зарубежного вмешательства. Пятый вариант рассмотрен депутатами Жогорку Кенеша 22 июня и отправлен на голосование парламента в первом чтении. Дата голосования пока не известна.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться