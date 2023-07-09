«Выбор сделан. Остается надеяться на лучшее»: как в Каракалпакстане выбирали президента Узбекистана

Узбекистан

В Узбекистане в воскресенье, 9 июля, состоялись досрочные президентские выборы. В качестве кандидатов на высший государственный пост были зарегистрированы четыре человека, однако бесспорным фаворитом этих выборов с самого начала был действующий президент Шавкат Мирзиёев. О досрочных выборах было объявлено после того, как в Узбекистане прошел референдум о поправках в конституцию, «обнуливший» президентские сроки Мирзиёева. Обновленную конституцию должны были принять еще в 2022 году, однако голосование отложили на год из-за протестов в республике Каракалпакстан, автономном регионе на северо-западе страны. Как спустя год после протестов голосуют жители Каракалпакстана, наблюдал специальный корреспондент RFI в Нукусе.

Реклама Читать далее

Центральная избирательная комиссия Узбекистана признала голосование состоявшимся уже в 11 утра. К этому времени на участки для голосования пришли уже больше 30% от зарегистрированных избирателей. «Основной поток людей у нас очень рано пришел, к самому открытию, потому что потом уже очень жарко, — объясняет корреспонденту RFI председатель избирательного участка номер 33 в Нукусе Гуляим Таженовна Изимбетова. — На нашем участке зарегистрировано 802 человека, 28 человек проголосовали досрочно и сегодня к обеду уже примерно 250 человек проголосовали. Поскольку это досрочные выборы, поэтому они в этот раз летом проходят, но все равно люди активно голосуют».

Избирательный участок № 33 в Нукусе находится в здании Академического лицея, в котором Гуляим Изимбетова работает уже 20 лет. «Я замдиректора по духовности и просветительству, работаю с молодежью, — рассказывает про себя женщина. — Нашему лицею 25 лет. И наши ученики очень хорошо поступают в высшие учебные заведения». В академический лицей можно поступить после 9 классов средней школы для подготовки к учебе в вузе. «Обучение бесплатное. У нас все услуги: лаборатории, хорошая библиотека, компьютерные кабинеты, общежитие на 250 человек — рассказывает Изимбетова. — Но у нас конкурс большой. Сейчас уже документы сдали более тысячи человек, а принимаем мы 260. Со всех районов приезжают к нам. Обучение ведется на трех языках: русском, узбекском и каракалпакском».

По словам Изимбетовой, впоследствии выпускники Нукусского академического лицея поступают в университеты Ташкента и заграницу. «У нас есть уже студенты, которые поступили в американские вузы. В основном поступают в вузы Узбекистана, в России тоже многие хотят учиться». Один из выпускников лицея — 19-летний Алурбек, студент Каракалпакского государственного университета. «Я по-русски только чуть-чуть знаю, лучше по-английски, — извиняется Алурбек, но с удовольствием соглашается рассказать, как он проголосовал. — Сегодня день выборов президента Республики Узбекистан, и я захотел воспользоваться своим гражданским правом. Я проголосовал на этих выборах за Шавката Миромоновича Мирзиёева.

— Это первые выборы для вас?

— Да.

— Других кандидатов знаете?

— Да! Улугбек Иноятов, Абдушукур Хамзаев и Робахон Махмудова. Я думаю, что эти люди тоже хотят развития нашей стране. Но я уверен, что стратегия Шавката Мирзиёева — это поощрение образования, студентов. Я поступил в этом году на учебу, изучаю юриспруденцию и могу на себе оценить, как президент заботится о студентах. После нашего университета, я хотел бы поучиться за границей — в Европе, в Германии или в другой стране».

Члены избирательной комиссии слушают гимн перед открытием избирательного участка на президентских выборах в Узбекистане. Ташкент, 9 июля 2023 г. AFP - VYACHESLAV OSELEDKO

За действующего главу государства голосовал и пенсионер Алишер, пришедший на избирательный участок с 8-летней внучкой: «Я всегда голосую, поддерживаю нашего президента, — рассказывает 63-летний житель Нукуса.

— Почему?

— Как почему? Потому что Узбекистан спокойный, тихий, люди мирно живут тут все. Все у нас нормально, всю жизнь здесь, в Нукусе, прожил.

— А по профессии вы кто?

— Я работал дворником в школе. Сейчас пенсионер уже. Жена тоже пенсию получает. Сын есть, он женат уже, внучка моя второй класс закончила. По-русски она, правда, не говорит, она на казахском языке учится, в казахской школе. Но у нас тут национальности не разбирают, все одинаковые.

— Хорошая пенсия?

— Да, хватает».

Житель Нукуса голосует на президентских выборах на избирательном участке в Академическом лицее. Узбекистан, 9 июля 2023 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

О многонациональности и толерантности Каракалпакстана говорят все его жители. Помимо самих каракалпаков в Нукусе живет много казахов, узбеков и других народов. Дания (ударение на последний слог — RFI) — женщина средних лет в традиционном цветном широком платье, прячущаяся от палящего солнца под большим зонтом, по национальности — каракалпачка, а ее мама — татарка. «Она из России. Когда во время революции все перевернулось, она как-то здесь очутилась, — объясняет Дания. — В старости, перед смертью она все хотела на родину. Каждому человеку дорого место, где он родился, правильно? Так что я всегда за интернационал. А не за национализм. А я уже родилась и выросла здесь, училась, во время Союза получила высшее образование. Вот и сейчас работаю.

— Сильно тут вообще жизнь изменилась с советского времени?

— Ну, изменилось, конечно. Все хорошо. Но, конечно, недостатки есть. И раньше были, и сейчас. Сейчас у нас строят много, развитие бурное. Это хорошо. И каждому человеку должно быть внимание, но этого пока не хватает».

Выборы Дания никогда не пропускает. «Выборы — это будущее. И чтобы страна спокойно жила, чтобы спокойно все решалось, чтобы молодежь это все видела. Потому что все не сразу делается, все постепенно, — говорит женщина. — Каждый человек, наверное, ошибается, но они стараются, наверное, чтобы лучше было для будущих поколений, чтобы они осознали все и строили, работали и были счастливы. Потому что иначе — это революция, это кровопролитие, слезы матерей.

— А почему вы думаете, что революция может быть?

— Ну, революция была ведь у нас в прошлом году. Молодежи, конечно, сразу хочется [изменений]. Но так не бывает в жизни. Постепенно должно решаться. Каждый человек ошибается в жизни. Но это должно быть простительно. И эти ошибки признавать надо и решать. Вот я, наверное, за это.

— Вы имеете ввиду, ошибаются те, кто вышли на протесты, их надо простить?

— Их тоже надо простить, потому что они молодые, они еще не знают, где, как, с чего начать. Надо было идти к руководству и решать вопросы, ставить какие-то цели: "вот мы хотим то, хотим это, какой-то план сделать на будущий год. Исполните, если не исполните, мы вас с места снимем". Правильно?».

На выборах Дания тоже голосовала за действующего президента. Для нее Мирзиёев — символ стабильности и мира. «Он многое сделал. И мне кажется, он собирал информацию, чтобы решить какие-то проблемы политические. Просто у него недостаточно информации было. Я хочу, чтобы молодежь была грамотной, и чтобы они думали о будущем.

— А других кандидатов вы знаете?

— Нет, не знаю. Но, я далека от политики, я и узбекский плохо знаю. Я — за спокойствие, чтобы решалось планомерно, а не так вот буйно [как летом 2022 года]. Я из окна тогда наблюдала и уж думала, что война началась. Это же плохо. Мы хотим спокойствия».

Жительницы Нукуса идут голосовать на избирательный участок в Академическом лицее. Каракалпакстан, Узбекистан, 9 июля 2023 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

О так называемых «нукусских событиях» — массовых протестах в начале июля 2022 года, которые привели к жертвам среди демонстрантов, спустя год в Каракалпакстане вспоминать не любят. Многие просто боятся, некоторые видят в лидерах протеста сепаратистов, которые толкали регион к конфронтации с центром. По официальным данным, в столкновениях погиб 21 человек, 243 получили различные ранения. Сотни были арестованы. Суды над участниками протестов длились до июня 2023 года. Десятки человек были приговорены к различным срокам тюремного заключения. Сейчас на вопрос о выборах и ситуации в регионе большинство жителей Нукуса отвечает общими словами о мире и стабильности.

«Мы высказали свою гражданскую позицию и все, теперь идем спокойные, с надеждой на лучшее. Я, честно говоря, на большой и долгий разговор не готова. Выбор сделан. Остается надеяться на лучшее, — говорит местная жительница, архитектор Наталья Васильевна.

— А что лучше для вас?

— Наверное, в первую очередь, это равенство всех людей в нашей стране многонациональной, справедливость и, естественно, главенство закона, в котором все равны. Как нас убеждают, как прописано в Конституции.

— Вы так хорошо по-русски говорите. Откуда?

— Я вообще-то этническая украинка. Но родилась здесь. Отец у меня с Полтавщины.

— И родственники до сих пор там есть?

— Возможно, есть, а возможно, и нет. Связи все прервались у нас. Это очень сложно. Так что, извините, я больше не хочу говорить. Я здесь родилась, люблю свою страну и желаю ей всего самого-самого хорошего. Как и всем людям, которые здесь живут и хорошо относятся друг к другу».

Житель Нукуса, 79-летний художник Абдраим © RFI / SERGEY DMITRIEV

Единственный из опрошенных корреспондентом RFI жителей Нукуса, кто признался, что не голосовал за действующего президента, — это 79-летний художник Абдраим.

«Зовут меня Абдраим, фамилия моя Биктурганов. А отчества тогда не писали, когда мы паспорт брали. Я всегда на выборы хожу, на прошлые только не ходил, когда референдум был, потому что я не мог ходить. И домой тогда ко мне никто не пришел, — рассказывает Абдраим. — А в этот раз тяжело, но я сам пришел, потому что голосовать надо же.

— Почему?

— Потому что государство сильным должно быть. А когда слабым будет, то все друг друга убивать начнут. Я голосовал за женщину. Потому что, когда Шавкат Мирзиёев в Сингапуре был, его там встречала сингапурский президент — женщина. Очень это мне понравилось. И у нас ведь тоже в истории Каракалпакстана богатыри — женщины. „Сорок девушек“ знаете? („Сорок девушек“ — эпическая поэма каракалпакского народного творчества, в которой основными героями являются девушки-воительницы — RFI).

— Вы каракалпак по национальности?

— Да, я каракалпак. Вот видите — у меня черная шапка. Это и есть „кара“ — то есть черный и „колпак“. У кыргызов вот белый колпак, а у нас черный. У нас исторически мужчины кочевники были, а дом женщины защищали. Мы вообще тюрки, в это племя входили и азербайджанцы, и татары, и казахи, и кыргызы наполовину. Только таджики не входили. Гагаузы и карачаево-черкесы тоже на нашем языке разговаривают.

— Вы всю жизнь в Нукусе живете?

— Нет, в Нукусе я с 1951-го. А родился я в 1944 году. Я еще помню, как мы жили возле моря. А теперь море стало пустыней. Это жара Тянь-Шаня. Амударья и Сырдарья уже почти не текут. Тяжело. Жизнь один раз приходит. Я слишком много работал, сам виноват, теперь болею. Потому что я 34 года работал. В художественной мастерской работал, в газете, на телевидении, в доме культуры пионеров тоже работал. Теперь три миллиона [сумов] пенсию получаю (примерно 240 евро — RFI). На нее и живем вдвоем с сыном. Мой сын автодорожный техникум закончил, шофером был, а потом в армии в Самарканде служил, его там били по голове, он инвалидом стал, получает сейчас пенсию 500 тысяч сумов (40 евро — RFI), да и ту не платят. Сейчас как я — тоже с палкой ходит. Жена умерла два года назад.

В советские годы я хорошо жил, в Ленинграде был, в Украине был, в Москве — там в Балашихе есть текстильная фабрика, я там работал. Ленина видел в мавзолее, оказывается, маленький он такой человек. Во Франции тоже хотел побывать, но так и не был. Башня у вас там красивая. Уже не увижу. Я люблю общаться с другим народом. И язык русский раньше хорошо знал, когда много говорил, сейчас уже почти не помню, не с кем разговаривать. Плохо, что английский не знаю, а то сюда и американцы, и арабы приезжали, и из Италии туристы были. Они к нам путешествуют, уже весь мир знают, где, как люди живут. А мы только дома сидим».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться