Власти Кыргызстана отрицают реэкспорт товаров двойного назначения в Россию в обход санкций

Власти Кыргызстана, подозреваемого в реэкспорте в Россию оборудования, используемого в военных целях, опровергли в четверг эту информацию. Отрицая государственную помощь Москве в обходе западных санкций, введенных после вторжения в Украину, они при этом признают «возможное» участие частных компаний.

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Спецслужбы Кыргызстана (ГКНБ), министерство экономики и премьер-министр этой центральноазиатской страны отрицают экспорт подсанкционных товаров в Россию.

В заявлении спецслужбы «с уверенностью утверждают, что ни само кыргызское государство, ни какая-либо госструктура или предприятие не причастны к нарушению режима соблюдения ограничений, введенных США и странами Запада в отношении России.

Однако они признают «возможную причастность частных компаний» и обещают «провести расследование, чтобы положить этому конец». По данным кыргызской таможни, общий экспорт Кыргызстана в Россию увеличился на 145% в период с 2021 по 2022 год.

Министерство экономики отреагировало на недавнее изъятие в Казахстане, по данным местных СМИ, 14 китайских дронов DJIAgrasT30 (модели, используемой в сельском хозяйстве), посчитав это «единственным нарушением в сфере экспортного контроля».

Премьер-министр страны тем временем пообещал принять меры, «чтобы подсанкционная продукция не пересекала кыргызскую границу и не попадала туда, где есть санкции».

Реэкспорт товаров двойного назначения

Другие бывшие советские республики, а также Турция, Китай и Объединенные Арабские Эмираты подозреваются в импорте, в частности, из Европы, а затем в экспорте в Россию подпадающего под эмбарго оборудования, в том числе электронных компонентов, которые могут быть повторно использованы российским военно-промышленным комплексом.

Согласно совместному расследованию издания «Важные истории», Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) и немецкого журнала DerSpiegel, результаты которого были опубликованы в мае, российская промышленность и военные получают нужные им электронные компоненты и беспилотники через «дружественные» страны, включая Кыргызстан и Казахстан.

В последние месяцы несколько американских представителей и дипломатов посетили Центральную Азию и пригрозили вторичными санкциями, признав при этом деликатное положение стран региона по отношению к Москве.

Одна кыргызская компания недавно попала под санкции Вашингтона, две узбекские компании были занесены в черный список Европейским союзом. Резкий рост экспорта в республики Центральной Азии с начала конфликта на Украине касается и Франции. Согласно данным французской таможни, в период с 2021 по 2022 год они увеличились на 46,5% в Кыргызстане и почти на 85% в Казахстане.

В июне «Радио Азаттык» опубликовало расследование, в котором указано, что «казахстанские и кыргызстанские компании поставляют высокотехнологичную продукцию двойного назначения российским фирмам, которые связаны с военной машиной Кремля».

Судя по таможенным данным, компании из двух центральноазиатских стран экспортируют в Россию микрочипы, телекоммуникационное оборудование и прочие электронные компоненты, аналогичные тем, которые украинские военные обнаруживают в российских ракетах, танках, вертолетах, дронах и радиосистемах. Речь идет в том числе об электронном оборудовании таких американских гигантов, как Texas Instruments и Analog Devices. Компоненты их производства были обнаружены в российском вооружении, которое используется в Украине.

Издание выяснило, что российские компании, импортирующие технологии двойного назначения из Казахстана и Кыргызстана, обслуживают российскую военную промышленность, в том числе государственные компании, попавшие под западные или украинские санкции.

Вторничные санкции

Для компаний из центральноазиатских стран такие поставки чреваты введением так называемых вторичных санкций. Согласно публикации The Washington Post, которая ссылается на нескольких неназванных высокопоставленных американских чиновников, компании из Кыргызстана могут оказаться под санкциями США в ближайшее время. Издание отмечает, что после вторжения России в Украину, а особенно в последние месяцы, в Кыргызстане заметно выросло количество импортно-экспортных компаний, которые работают в основном с Россией.

По словам двух собеседников издания, после нескольких месяцев безрезультатных визитов в Бишкек ряда американских и европейских дипломатов, администрация Байдена приступила к подготовке «новых экономических мер давления» на Кыргызстан с целью прекращения торговли с Россией. «Эти меры, которые в прошлом включали в себя санкции или «черный список» обвиняемых в нарушениях компаний, могут быть введены уже на этой неделе», – приводит слова неназванных высокопоставленных американских чиновников издание.

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