Четыре компании из Кыргызстана попали под санкции США

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало 20 июля дополнения к санкциям, связанным с российской агрессией против Украины, куда помимо российских компаний и научных институтов вошли также четыре компании из Кыргызстана, а также по одной из Сербии и ОАЭ. Минфин США подозревает их в поставках оборудования в Россию в обход действующих санкций.

Реклама Читать далее

Как сказано в заявлении OFAC, российские организации часто используют посредников за пределами страны для импорта иностранной электроники и техники, запрещенной для ввоза в РФ. По данным американского ведомства, в обходе санкций участвуют четыре компании из Кыргызстана, одна из Объединенных Арабских Эмиратов и еще одна компания зарегистрирована в Сербии.

Все четыре кыргызстанских компании, попавшие под санкции, были созданы весной и летом 2022 года. Они поставляют в Россию полупроводниковые приборы, электронные схемы, электронное и оптическое оборудование, авиазапчасти и другую высокотехнологичную технику, экспорт которой в Россию был запрещен западными странами после полномасштабного вторжения в Украину.

Помимо компаний, зарегистрированных в Кыргызстане под санкции США попали десятки компаний из России, работающие на военно-промышленный комплекс, а также предприятия, базирующиеся в ОАЭ и Сербии. Кроме того, в перечне есть научно-исследовательские институты, инвестиционные фонды, банки, в частности «Тинькофф» и система денежных переводов «Юнистрим».

Сообщения о том, что США расследуют помощь Кыргызстана России в обходе санкций, появились еще весной. Согласно публикации The Washington Post, после нескольких месяцев безрезультатных визитов в Бишкек американских и европейских дипломатов администрация Байдена приступила к подготовке «новых экономических мер давления» на Кыргызстан. В Бишкеке отрицают экспорт подсанкционных товаров в Россию, однако признают «возможную причастность частных компаний» и обещают «провести расследование, чтобы положить этому конец».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться