В Алматы открылась международная конференция, посвященная вызовам и перспективам развития Центральной Азии

В понедельник, 28 августа, в Алматы начала работу международная конференция «Поворотные моменты в Евразии: геополитика, экономика и гражданское общество в Центральной Азии — текущая ситуация и перспективы на будущее». В условиях войны, развязанной Россией в Украине, роста национализма и ослабления мировой архитектуры безопасности более двухсот политологов, правозащитников и лидеров гражданского общества из пятнадцати стран мира собрались, чтобы обсудить угрозы и тенденции развития стран региона.

Международная конференция «Поворотные моменты в Евразии: геополитика, экономика и гражданское общество в Центральной Азии — текущая ситуация и перспективы на будущее». Алматы, 28- 29 августа 2023.

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Конференцию открыли доклады спецпредставителя Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакала и члена Бундестага, координатора министерства иностранных дел Германии по сотрудничеству с Центральной Азией Робина Вагенера.

В течение двух дней участники конференции будут обсуждать последствия войны в Украине и влияние Китая в странах региона, тенденции политического развития и перспективы модернизации, а также ситуацию с правами человека, положение уязвимых групп, свободу СМИ и вызовы климатических изменений.

Как отметила одна из организаторов конференции, президент правозащитного движения «Бир Дуйно — Кыргызстан» Толекан Исмаилова, через 75 лет после принятия Всеобщей декларации прав человека регион продолжает сталкиваться с неравенством, несправедливостью и коррупцией. В докладах и прениях шла речь о необходимости усилий со стороны гражданского общества стран региона для его либерализации, а также помощи со стороны демократических сил за рубежом.

Конференция также приурочена к тридцатилетию одной из старейших правозащитных организаций в Центральной Азии — Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности. Ее председатель Евгений Жовтис, приветствуя участников, обратил их внимание на итоги тридцатилетнего пути независимости стран региона и необходимость ее защиты.

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