Кто написал самые знаменитые песни Рождества?

ТРАДИЦИИ

Самому знаменитому в мире рождественскому гимну «Тихая ночь» исполнилось более 200 лет. Теперь его исполняют на всех языках, и без него невозможно представить себе рождественские и новогодние праздники. Русская редакция RFI рассказывает историю создания этого и некоторых других мировых рождественских «хитов».

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Stille Nacht («Тихая ночь»)

История «Тихой ночи» началась двести с лишним лет назад, в рождественский сочельник, 24 декабря 1818 года, в небольшой деревеньке Оберндорф неподалеку от Зальцбурга. Йозеф Мор, помощник священника местной церкви святого Николая, вручил написанное им два года назад рождественское стихотворение Францу Груберу, школьному учителю и органисту, и попросил срочно написать песню для двух голосов, хора и… гитары.

Что послужило причиной столь срочной просьбы — неизвестно, за столько лет история обросла многочисленными легендами. Даже авторство песни ставилось под сомнение — полюбившийся гимн то считали народной тирольской песней, то приписывали Гайдну, Моцарту или Бетховену. Только в конце XX века была обнаружена партитура с автографами Мора и Грубера, окончательно подтвердившая имена создателей.

Ночь тиха, ночь свята, люди спят, даль чиста, лишь в пещере свеча горит…

Простые слова, положенные на прозрачную мелодию, стали самым известным в мире рождественским гимном, который в 2011 году был включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Судя по всему, орган в церкви оказался неисправным, поэтому авторам так срочно понадобился рождественский гимн под аккомпанемент гитары. Исследователи выяснили, что уже в следующем году экземпляр партитуры «Тихой ночи» оказался у некоего Карла Маурахера, который как раз и был специалистом по ремонту органов. Считается, что он и передал партитуру другим своим заказчикам-музыкантам, которые начали исполнять песню по всей стране. В 1822 году «Тихая ночь» была уже так известна, что ее исполняли на приеме в честь российского императора Александра I.

В США австрийские исполнители песни доехали лишь пару десятков лет спустя. А еще через двадцать лет, в 1859 году, появился перевод текста песни на английский язык. Его сделал священник Епископальной церкви Джон Фриман Янг. Именно на английском языке «Тихая ночь» чаще всего исполняется сегодня.

По преданию, знаменитое «Рождественское перемирие» 1914 года на Западном фронте во время Первой мировой войны началось именно с пения «Тихой ночи». В рождественский сочельник немецкие солдаты запели её на немецком, а по другую линию фронта им ответили британские, французские и бельгийские солдаты. И хотя никакой официальной договоренности о временном прекращении огня не было, противники мирно встретились на нейтральной полосе, чтобы поздравить друг друга с праздником.

Теперь в Оберндорфе, на месте бывшей церкви святого Николая стоит часовня, которая так и называется — Часовня Тихой ночи (Stille-Nacht-Kapelle), а в Зальцбурге есть целый музей, посвященный этому рождественскому гимну. Невозможно перечислить всех, кто когда-либо исполнял эту песню. Записанная в 1935 году американским певцом Бингом Кросби «Тихая ночь» до сих пор занимает третью строчку в списке мировых бестселлеров всех времен и народов (в общей сложности было продано 30 миллионов экземпляров сингла).

Carol of Bells («Щедрык»)

Рождественский «Гимн колоколов» — обязательный атрибут американского Рождества. Он звучит в рекламе, его используют в фильмах разных жанров — от «Один дома» и «Гарри Поттера» до «Крепкого орешка», от «Симпсонов» до «Менталиста». Большинство американцев даже не подозревает о том, что у любимой с детства рождественской песни — украинские корни, и что в оригинале речь идет не о колокольчиках, а о ласточке, обещающей хозяевам процветание в будущем году.

Щедрик, щедрик, щедрiвочка, прилeтiла ластiвочка, стала собi щебетати, господаря викликати.

Автор — украинский композитор Николай Леонтович — взял за основу традиционную украинскую «щедрiвку» — святочную народную песню. Такие песни обычно исполнялись в Щедрый вечер (в канун Старого Нового года). То, что в песне речь идет о ласточке, заставляет историков думать, что песня возникла еще в языческие времена, когда новый год отмечали на весеннее равноденствие.

Леонтович создал пять редакций этой мелодии, переработав ее для многоголосого хора. Первое хоровое исполнение «Щедрыка» относится к 1916 году. Тогда эту песню представил хор Киевского университета имени Святого Владимира под руководством Александра Кошица. В январе 1919 года по инициативе украинского МИДа была создана Украинская республиканская капелла. В том же году капелла отправилась гастролировать по Европе и Америке.

Украинская революция 1917–1920 была временем огромного интереса к украинской культуре, моментом становления украинского государства и национального подъема.

Приход большевиков прекратил это движение. Деятели украинской культуры попали в черный список ЧК. В их числе был и Николай Леонтович. Ему приходилось скрываться, часто менять места жительства. В ночь с 22 на 23 января 1921 подосланный чекист убил его выстрелом в грудь. Правда стала известна не так давно, после открытия архивов: в советское время официально считалось, что Леонтович пал от руки случайного бандита.

После прихода к власти большевиков коллектив Украинской национальной капеллы решил не возвращаться назад с зарубежных гастролей. В октябре 1921 года хор Александра Кошица с огромным успехом исполнил «Щедрык» в Карнеги-Холл. Леонтович не дожил до этого дня всего несколько месяцев.

Колокола появились только в 1936 году. Английский текст песни в варианте Carol of the Bells также принадлежит украинцу — композитору и аранжировщику Петру Вильховскому, который тогда работал на радио NBC и сделал несколько версий песни. Прижился именно вариант с колоколами, которые слышатся и в музыке: «Колоколов праздничный звон новость принес — Всех с Рождеством! Весело вдруг стало вокруг. Все — стар и юн песни поют. " (пер. Галины Костенко)

Jingle Bells («Звените, бубенцы»)

Американская рождественская песенка Jingle Bells звучит в конце года постоянно, но на самом деле она была написана совсем не к Рождеству, а к дню Благодарения.

На доме номер 19 по Хай-стрит в городе Медфорд (штат Массачусетс) висит табличка, которая гласит, что именно здесь в 1850 году Джеймс Лорд Пьерпонт написал знаменитую песню, зайдя в находившуюся тут в то время таверну «Симпсон».

Местное историческое общество считает, что источником вдохновения для песни послужили популярные в городе гонки на конных санях. В отличие от русской тройки сани были однолошадными, и так поначалу и называлась песня — «One Horse Open Sleigh» («Однолошадные открытые сани»). Под этим названием песня была зарегистрирована в 1857 году.

Но вот беда — к моменту регистрации песни Джеймс Пьерпонт уже жил в Саванне (штат Джорджия), и вот уже более ста лет оба штата претендуют на право считаться родиной рождественского шедевра. Два года спустя песня была опубликована под новым названием — «Jingle Bells».

На самом деле в тексте песни нет ничего новогоднего — она рассказывает о прогулке в санях «с веселой незамужней Фанни Блант» и содержит весьма игривые намеки.

Послушайте меня, Пока лежит снежок, Для девушки коня Впрягите в свой возок И с ней на всем скаку Устройте легкий крах. Пока она лежит в снегу, Судьба у вас в руках.

Предназначалась песня скорее для дружеской праздничной пирушки, чем для святочного детского хора. По всей видимости, рождественской ее сделали бубенцы и сани.

Одно из самых известных инструментальных исполнений «Jingle Bells» состоялось 4 декабря 1956 года в студии Sun Records в городе Мемфис во время импровизированного джем-сейшна с участием Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюса, Карла Перкинса и Джонни Кэша, получившего название «Квартет на миллион долларов». До сих пор популярна в США и старая запись из фильма «Happy Holidays from Bing and Frank», где эту песню поют Бинг Кросби и Фрэнк Синатра.

Мелодию Jingle Bells с детства знают и французские дети. Правда, во французском варианте, который появился в 1948 году c легкой руки Франсиса Бланша, романтический шутливый подтекст, бубенцы и сани полностью исчезли, да и сама песня называется Vive le vent («Да здравствует ветер»). Одна из самых знаменитых записей — песня в исполнении Далиды.

Petit papa Noel («Папочка Ноэль»)

Помимо рождественских гимнов, пришедших из англоязычных стран и Германии, во Франции есть свой безусловный рождественский шлягер — песня «Petit papa Noel».

Ее история начинается в 1944 году, когда в Марселе импресарио Эмиль Одифред — тот самый, которому Ив Монтан обязан началом своей карьеры — поставил музыкальное ревю под названием «Он вернется». Композитором был Анри Мартине, исполнителем — артист мюзик-холла Ксавье Лемерсье.

Главной песней, заставившей плакать зал, была песня «Папочка Ноэль» — только слова у нее были другие.

В ней ребенок просил Пер-Ноэля ( Père Noël — так французские дети называют Санта-Клауса) не приносить ему игрушек, а вернуть отца из немецкого плена. Песня начиналась с того, что ребенок просит у матери разрешения помолиться перед сном, и Лемерсье пел ее, стоя на коленях.

Затем война закончилась, и постановка была забыта. Дальнейшая история песни связана именем Тино Росси, одного из самых популярных певцов Франции XX века. Певец, родившийся на Корсике, прозванный «соловьем века», «императором романса» и «Наполеоном песни» записал «Petit Papa Noël» в 1946 году для фильма «Destins» («Судьбы») Ришара Потье.

В фильме Росси должен был исполнять рождественский госпел с североамериканским детским хором, но затем планы изменились, и он срочно искал какую-то другую музыку. Эмиль Одифред свел его с Анри Мартине, и Росси сразу же был пленен песней. Только слова пришлось переписать — французская государственная школа стремилась убрать из детских песен религиозный оттенок, насаждаемый режимом Виши. Новые слова написал Рэмон Винси: «Папочка Ноэль, когда ты спустишься с неба с игрушками для тысяч детей, не забудь о моем башмачке».

We wish you a merry Christmas («Мы желаем вам веселого Рождества»)

Считается, что эта песня пришла из юго-западной Англии. Собственно, это не гимн, а типичная колядка — только английская. Поющие желают хозяину благоденствия и просят взамен кусок рождественского пудинга. Ни время создания, ни авторы никому не известны. Это один из немногих святочных английских «кэролов», в котором упоминается не только Рождество, но и Новый год.

Песня не вошла в «Оксфордскую книгу хоралов», выпущенную в 1928 году. Авторы переиздания 1992 года песню включили и назвали ее «традиционной английской», не приводя в статье ни дат, ни источников. В 1935 году издательство Oxford University Press опубликовало аранжировку хорала «A Merry Christmas» композитора Артура Уоррелла, которая сегодня считается классическим вариантом мелодии этой знаменитой песни.

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