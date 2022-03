DRC: Raia 18 wauawa katika mashambulizi mawili ya wanamgambo Ituri

DRC-USALAMA

Watu 18 wameuawa Jumanne hii na wanamgambo kaskazini-mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwemo kumi na wawili kwenye uwanja wa parokia ya Katoliki ambako walikuwa wamekimbilia, vyanzo kutoka eneo hilo vimesema, kwa mujibu wa tovuti ya shirika la utangazaji la Marekani la VOA kitengo cha Afrika.

Wanamgambo wa Codeco (Cooperative for the Development of Congo) "waliwaua watu 12" katika parokia ya Katoliki ya Kilo ambako kulikuwa na watu waliotoroka makazi yao waliokimbia ghasia katika kijiji jirani, Jean-Pierre Basiloko, kiongozi wa shirika la kiraia katika eneo la Banyali-Kilo, ameliambia shirika la habari la AFP.

"Wanamgambo hawa walituvamia mwendo wa saa kumi na moja na nusu asubuhi, wakaanza kufyatua risasi, tukajifungia ndani ya nyumba. Waliingia kwenye moja ya vyumba walimokuwa wamelala watu waliolazimika kuyahama makaazi yao (...) Baada ya kuondoka , tuligundua miili 12," afisa wa kanisa ameliambia shirika la habari AFP.

Watu kadhaa "wamekimbilia msituni". "Tunatumai wote wako hai," ameongeza. Wanajeshi waliingilia kati na hadi saa sita mchana bado walikuwa katika parokia hii ambayo inawapa hifadhi watu waliokimbia makazi yao, kimesema chanzo hiki.

Karibu na hapo, wanamgambo hao "waliwaua watu wengine 4" huku wengine wawili wakifariki dunia kutokana na majeraha, aliongeza Jean-Pierre Basiloko.

Kwa mujibu wa Bw. Basiloko, wanamgambo hao walikuwa wa kwanza kushambulia eneo la jeshi la Kongo karibu na parokia hii walikoelekea baada ya kufukuzwa na askari.

Wanamgambo wa Codeco ni kundi lenye silaha lililoundwa kwa madhehebu ya kidini. Wanadai kutetea kabila la Lendu, mojawapo ya jamii za Ituri, dhidi ya jeshi na kabila la Hema.

Kulingana na Umoja wa Mataifa na mamlaka ya Kongo, wanamgambo wake ndio chimbuko la ghasia nyingi za sasa huko Ituri, hasa katika sehemu yake ya kaskazini tangu mwisho wa mwaka 2017.

Katika eneo hili, wanamgambo wa Codeco wanaendelea kuwazuilia tangu Februari 16 wajumbe (watu wanane, akiwemo jenerali wa jeshi) waliotumwa na Rais Félix Tshisekedi kufanya mazungumzo ya amani.

"Hakuna maendeleo makubwa" katika mazungumzo ya kuachiliwa kwao, kulingana na mwanachama wa timu ambaye alisalia huru katika eneo hilo.

Mkoa wa Ituri, sawa na ule jirani wa Kivu Kaskazini, uko chini ya hali ya kuzingirwa, ambayo inatoa mamlaka kamili kwa wanajeshi na inalenga kukomesha shughuli za makundi yenye silaha.