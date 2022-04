DRC: Wajumbe wa mwisho wa serikali waliotekwa nyara waachiliwa huru Ituri

DRC-USALAMA

Wajumbe wanne wa mwisho wa ujumbe wa DRC waliokuwa wameshikiliwa mateka na kundi lenye silaha ambalo walikuja kufanya mazungumzo nalo huko Ituri (kaskazini mashariki mwa DRC) wako huru baada ya kuzuiliwa kwa takriban miezi miwili, msemaji mmoja ametangaza siku ya Jumanne wiki hii.

Msemaji huyu, Pitchout Mbodina Iribi, ambaye anawakilisha "Kikosi Kazi cha amani, maridhiano na ujenzi upya huko Ituri", ametangaza "kuachiliwa kwa Thomas Lubanga na Floribert Ndjabu lakini pia kwa wajumbe wengine wote wa Ujumbe". Ni maafisa wawili wa jeshi la Kongo, Justin na Désiré Lobho.

Watu hao wanne "wametoroka"watekaji wao, mjumbe mwingine wa Kikosi Kazi ameliambia shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa jina, akibaini kwamba "wote wamewasili Bunia", mji mkuu wa Ituri, Jumanne asubuhi.

Jumla ya wajumbe wanane wa Kikosi Kazi hiki walitekwa nyara mnamo Februari 16 na wapiganaji wa kundi la wapiganaji la Cooperative for the Development of Congo (Codeco), shirika la fumbo la kijeshi ambalo linadai kutetea watu kutoka jamii ya Lendu.

Ujumbe huo, ambao ulijumuisha wababe wa zamani wa vita Thomas Lubanga, Germain Katanga - ambaye zamani alihukumiwa na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu - na Floribert Ndjabu, ulikuwa umeagizwa na Rais Félix Tshisekedi kufanya mazungumzo ya kusitishwa kwa mapigano na kuwaondoa wanamgambo huko Ituri, mkoa unaokumbwa na machafuko. unyanyasaji unaozingatiwa na Umoja wa Mataifa kama uhalifu dhidi ya ubinadamu.

Wapatanishi walipokuwa katika mazungumzo na wanamgambo wa Codeco, wapiganaji hao waliwachukua mateka, wakilishutumu jeshi kwa kushambulia eneo hilo wakati wa mkutano.

Wanamgambo hao walitaka kuachiliwa kwa wafungwa wa Codeco na watu wa jamii ya Lendu "waliokamatwa kiholela", kusitishwa kwa operesheni za kijeshi na kuondolewa kwa hali ya kuzingirwa.

Tangu wakati huo, mateka wa kwanza, Profesa Jean-Baptiste Dhechuvi, aliachiliwa huru mnamo Machi 21, kisha wengine watatu Aprili 4: Jenerali Germain Katanga January Ayendu Bin. Ekwale na dereva wa kundi hilo.

Ituri na mkoa jirani wa Kivu Kaskazini ambayo yote imekuwa chini ya hali ya kuzingirwa tangu Mei 2021, bila ivyo hata hatua kucukuliwa hii kuwezesha kukomesha unyanyasaji wa makundi yenye silaha katika eneo hilo.