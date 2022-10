Wanajeshi saba wauawa katika shambulizi kwenye kambi yao nchini Djibouti

Rais wa Djibouti Ismail Omar Guelleh mjini Addis Ababa mwaka 2014. REUTERS/Tiksa Negeri

Ujumbe kutoka: RFI Dakika 1

Wizara ya Ulinzi imelinyooshea kidole cha lawama kundi la Front for the Restoration of Unity and Democracy kuhusika na shambulio lililogharimbu maisha ya wanajeshi saba, likilielezea kama "kundi la kigaidi".