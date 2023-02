DRC: Corneille Nangaa azindua chama chake cha kisiasa

Corneille Nangaa, Mwenyekiti wa zamani wa CENI DRC AP - Jerome Delay

Ujumbe kutoka: Hillary Ingati

NAIROBI – Nchini DRC, Corneille Nangaa, mwenyekiti wa zamani wa tume huru ya uchaguzi CENI amezindua chama chake cha kisiasa mwishoni mwa juma lililopita Action for the Dignity of Congo ADPC.