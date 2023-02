DRC: Mapigano yaendelea wakati muda wa M23 kuanza kuondoka maeneo inayodhibiti ukifika

MAPIGANO-USALAMA

Waasi wa M23 wamechukua udhibiti wa mji mpya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuendelea na mashambulizi siku ya Jumanne, siku ambayo inaashiria wapiganaji wa kundi hilo kuanza kuondoka kwenye ngome zao, vyanzo vya ndani vimebaini.

Kulingana na ratiba mpya iliyopitishwa na viongozi wa Afrika Mashariki mnamo Februari 17, "makundi yote yenye silaha", ikiwa ni pamoja na M23, yanapaswa kuondoka kwenye maeneo yanayoshikilia ifikapo Machi 30, kufuatia mchakato wa hatua tatu ambao ulipaswa kuanza Februari 28.

Licha ya ombi hili jipya, waasi wanasonga mbele huko Masisi na kusalia katika nyadhifa zao huko Rutshuru, maeneo ya magharibi na kaskazini mwa Goma, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini.

Waliliteka eneo la Mweso siku ya Jumatatu, takriban kilomita 100 kaskazini mwa mji wa Goma, baada ya kuchukua udhibiti wa Mushaki katika siku za hivi karibuni na kukalia kwa muda mji wa madini wa Rubaya. Kulingana na chanzo cha usalama, mapigano yaliendelea siku ya Jumanne yapata kilomita 30 magharibi mwa mji wa Goma.

M23 pia inakalia sehemu za barabara ya mwisho inayoweza kupitika inayounganisha mji wa Goma na maeneo mengine ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Barabara tatu kati ya nne zinazohudumia jiji hili lenye wakazi zaidi ya milioni moja sasa zimekatwa na waasi.

Barabara ya nne, inayounganisha mji huo na mkoa wa Kivu Kusini, haipiiki tena baada ya kuharibika kutokana na mvua zilizonyesha mwishoni mwa mwaka 2022. Barabara hii ambayo inliyo kando ya Ziwa Kivu na kuelekea Bukavu, kilomita mia moja zaidi kusini, ilitumiwa na sehemu ya jeshi la FARDC na watu wakati wa mji wa Goma ulipoanguka mikononi mwa M23 mwaka 2012.

Makumi ya maelfu ya watu wanaishi leo katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Kama ilivyo kwa Mweso, jiji lenye zaidi ya wakazi 30,000, ambalo "linakaliwa kabisa na M23", Alphonse Habimana, kiongozi wa shirika la kiraia katika jiji hilo, ameliambia shiruka la habari la AFP siku ya Jumanne.

Ndani na nje ya jiji hilo, hadi Jumatatu mchana, mapigano yalihusisha M23 upande mmoja dhidi ya jeshi la DRC na makundi yenye silaha kwa upande mwingine. Heir Ndangendange, msemaji wa moja ya makundi hayo, APCLS, Alliance of Patriots for a Free and Sovereign Congo anakiri kuwa wameshindwa katika mapigano hayo, huku akidai kuwa vikosi vyake vimepiga kambi "karibu" na eneo la Mweso.

Kulingana na Habimana, wakaazi ambao walikuwa wamekimbia siku ya Jumatatu "wameanza kurejea makwao siku ya Jumanne", licha ya kuwepo kwa waasi. Kinshasa inaishutumu Rwanda kuunga mkono waasi wa M23, madai ambayo ymethibitishwa na wataalamu wa Umoja wa Mataifa, ingawa Kigali inakanusha.