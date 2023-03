Ethiopia yatakiwa kurejesha huduma za mitandao ya kijamii

NAIROBI – Shirika la kimataifa linalotetea haki za binadamu, Amnesty International, limetoa wito kwa Serikali ya Ethiopia kurejesha tena huduma ya matumizi ya mitandao ya kijamii ikiwemo facebook, Tiktok na YouTube, wakati huu makataa dhidi ya mitandao hiyo ikiingia mwezi wa pili.

Katika taarifa yake, Amnesty International inasema, zuio hili ni wazi linakiuka haki ya uhuru wa watu kutoa maoni na kupata taarifa, na kwamba hatua hii inazidi kuitia doa nchi hiyo ambayo tayari inarekodi mbaya kuhusu uhuru za vyombo vya habari.

Naibu mkurugenzi wa shirika hilo kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na Kusini, Flavia Mwangovya, amezitaka mamlaka nchini Ethiopia kuondoa zuio hilo aliloita batili na kuachana na utamaduni wa kuingilia uhuru wa watu kujieleza na kupokea taarifa.

Zuio hili ambalo pia liliripotiwa na taasisi ya Open Obsevertory of Network Interfearence and Access Now, lilianza kutekelezwa tangu Februari 9, kufuatia wito wa maandamano uliotolewa na viongozi wa kanisa kubwa zaidi nchini humo la Orthodox.

Hii si mara ya kwanza kwa Ethiopia kuzima huduma ya internet na kuifungia mitandao ya kijamii kwa raia wake katika miaka ya hivi karibuni.