Senegal: Kesi ya kashfa ya mpinzani Ousmane Sonko yaahirishwa hadi Machi 30

Nchini Senegal, kesi ya kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko anayeshtumiwa kutoa maneno ya kejeli imeahirishwa hadi Machi 30. Mpinzani huyo anashitakiwa na Waziri wa Utalii katika kesi hii. Analaani "utumiaji wa mahakama" ili kumuondoa kwenye kinyang'anyiro cha urais mnamo Februari 2024. Mkutano wa Kesi hii ilio hatari imesababisha makabiliano katika wilaya kadhaa za Dakarsiku ya Alhamisi Machi 16, 2023.

Na mwanahabari wetu huko Dakar, Charlotte Idrac

Hii ni mara ya tatu kesi hi ikiahirishwa. Wanasheria wa Ousmane Sonko ndio wameomba kesi dhidi ya mteja wao usogezwe mbele, kwa sababu mbili, kulingana na wakili Joseph Étienne Ndione.

Kwanza ukweli kwamba mawakili watatu wapya -ambao ni wageni - waliitwa kwenye faili na kwamba haikuwezekana kwao kukutana na Ousmane Sonko jana - wakati mpinzani huyo alikuwa amelizuiwa nyumbani kwake.

Sababu ya pili: kwa sababu Ousmane Sonko na mmoja wa mawakili wake walivuta gesi ya kutoa machozi walipokuwa wakisafiri kuelekea mahakamani asubuhi ya leo. Mpinzani huyo alichunguzwa na daktari ambaye alitoa cheti cha matibabu. Wakili Ciré Cledor Ly alihamishwa kutoka kwa mahakama.

Kesi hii ilisikilizwa katika hali ya sintofahamu. Wakati alipoondoka, Waziri wa Utalii Mame Mbaye Niang alimshutumu Ousmane Sonko kwa kuchelewesha kesi hiyo,ili kukwepa kujibu mahakama.

Siku hiyo iliangaziwa na makabiliano kati ya wafuasi wa upinzani na polisi katika sekta kadhaa za mji mkuu, huku polisi ikirusha gesi ya machozi, na upande wingine kurusha mawe, mabasi yaliyochomwa. Kufikia asubuhi ya siku ya Alhamisi, Ousmane Sonko, ambaye alikataa ratiba ya vikosi vya usalama kwenda mahakamani, alichukuliwa kutoka kwa gari lake kufikishwa mahakamani na polisi.

Mpinzani huyo alikuwa ameondoka nyumbani kwake mwendo wa saa tisa alfajiri, akisindikizwa na polisi na kuandamana na wafuasi wengi waliokuwa wakipiga kelele “Sonko rek” (“Sonko pekee”). Msafara huo ulizuiwa kwa muda kwenye randabauti ya Stèle Mermoz. Pande mbili hazikuelewana kuhusu brabara watakayotumia, kama ilivyotokea katika kesi iliopita. Mvutano huo uliongezeka huku mawe yakirushwa na waandamanaji na mabomu ya machozi kurushwa na polisi.

Baada ya tangazo la kuahirishwa kwa kesi hiyo hadi Machi 30, mvutano huo umepungua kwa sasa.

Kiongozi wa chama cha African Patriots of Senegal for Work, Ethics and Fraternity (Pastef) ndiye anayelalamikiwa na Waziri wa Utalii Mame Mbaye Niang ambaye Ousmane Sonko alikuwa amemtuhumu hadharani kwa kupigwa marufuku kwenye ripoti kutoka kwa Ukaguzi Mkuu wa Serikali kwa ubadhirifu.