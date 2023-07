DRC: Mwenyekiti wa CENI aomba kukutana na rais wa zamani Joseph Kabila

SIASA-USALAMA

Tume Huru ya Kitaifa ya Uchaguzi (CENI) inaendelea na mashauriano yake na viongozi wa kisiasa, hasa upinzani, ili kujaribu kupata uungwaji mkono wake kwa mchakato wa uchaguzi, miezi mitano kabla ya uchaguzi mkuu.

Matangazo ya kibiashara Soma yanayofuata

Denis Kadima tayari amewapokea Martin Fayulu, Matata Ponyo, Delly Sesanga na Dieudonné Bolengetenge wanaomwakilisha Moïse Katumbi. Kisha ikawa zamu ya kiongozi wa chama cha Nouvel Élan, Adolphe Muzito. Hatimaye, CENI imetoa mwaliko kwa rais wa zamani, Joseph Kabila.

Barua hiyo ya Julai 1, 2023, ilithibitishwa na afisa mmoja wa CENI. Hii inathibitisha kwamba barua hiyo kweli ilitumwa moja kwa moja kwa rais wa zamani wa DRC, Joseph Kabila. "Mamlaka ya kimaadili ndio mpokeaji wa uhakika zaidi, huduma zake zinapaswa tu kuelekeza barua," chanzo hiki kimeongeza.

Katika barua hii, Denis Kadima anaomba mazungumzo na kiongozi huyo wa zamani wa DRC, aliyekuwa madarakani kuanzia mwaka 2001 hadi mwaka 2019. Anaweka ombi lake katika mfululizo wa "mikutano na viongozi wa kisiasa, hasa wale wa upinzani". imeandikwa katika barua hiyo. "Ikiwa utakubali, mahali na tarehe ya mkutano utaafikiana," anaandika tena Denis Kadima.

'Hakuna ubora wala mamlaka' kwa kumwalika rais wa zamani

Tume Huru ya Uchaguzi haijapokea jibu baada ya barua hii. "Kwa njia isiyo rasmi", anaelezea mtu aliye na ukaribu na CENI, ambaye anaongeza: "CENI haijapata jibu lolote ispokuwa tu taarifa kwenye vyombo vya habari na watu ambao barua hii haikutumwa kwao. "

Anagusia moja kwa moja maneno ya Ferdinand Kambere, katibu mkuu wa Chama cha People's Party for Reconstruction and Democracy (PPRD), chama cha Joseph Kabila. Afisa huyu anabaini kwamba Denis Kadima "hana ubora wala mamlaka" ya kumwalika rais huyo wa zamani. Kulingana naye, "barua hiyo inapaswa kuelekezwa kwa Raymond Tshibanda", mkuu wa Common Front for Congo (FCC), jukwaa ambalo PPRD inashiriki.

Kama ukumbusho, kambi ya rais wa zamani imekuwa ikisusia mchakato wa uchaguzi na, kwa miezi mingi, imetilia shaka hasa muundo wa CENI.