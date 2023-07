DRC: Vyombo vya sheria vyadai kumkamata mshukiwa wa mauaji ya Chérubin Okende

SIASA-USALAMA

Baada ya mauaji ya mwanasiasa wa upinzani nchini DRC Chérubin Okende Senga huko Kinshasa, mshukiwa wa kwanza yuko mikononi mwa vyombo vya sheria, alitangaza Alhamisi, Julai 13 mwendesha mashtaka wa umma katika Mahakama ya Juu. Alikamatwa siku ya Alhamisi mahali ambapo gari ambalo maiti ya mbunge huyo iligunduliwa. Mamlaka inaendelea na uchunguzi wa kimahakama uliofunguliwa.

Matangazo ya kibiashara Soma yanayofuata

Kwa mujibu wa Mwanasheria Mkuu wa Serikali katika Mahakama ya Juu, Firmin Mvonde Mambu, ni mtu muhimu ambaye atatoa mwanga kuhusu uhalifu huu. Anathibitisha kuwa "bwana mmoja wa karibu wa marehemu aliyekuja hapa [...] yuko mikononi mwetu". Maoni yaliyokusanywa na mwanahabari wetu mjini Kinshasa, Kamanda wa Kamanda Muzembe.

Mshukiwa ni mlinzi aliyeandamana na Chérubin Okende. Aligundua gari ambalo ndani yake ulikuwa mwili wa Chérubin Okende siku ya Alhamisi mwendo wa saa kumi na mbili asubuhi. Kulingana Mwanasheria Mkuu wa Serikali katika Mahakama ya Juu, ugunduzi huo ulifanywa kutokana na mfumo wa ufuatiliaji wa gari hilo. Ni katika eneo la kupatikana kwa mwili huo ambapo mshukiwa alikamatwa na polisi, kwa mujibu wa mwendesha mashtaka.

Kwa msaada wa polisi na huduma za mawasiliano, ukweli utajulikana, amehakikisha hakimu mmoja ambaye ameonya mitandao ya kijamii dhidi ya taarifa potovu.

Kwa mujibu wa Mwanasheria Mkuu wa Serikali katika Mahakama ya Juu, Firmin Mvonde Mambu, “Kuna bwana mmoja wa karibu na marehemu alikuja hapa. Mtu huyu yuko mikononi mwetu."

Kamanda Wa Kamanda

Kulingana na vyanzo vya mahakama vilivyothibitishwa na shuhuda kadhaa, mwili wa Chérubin Okende ulipogunduliwa Alhamisi asubuhi, injini ya Jeep yake ilikuwa ikiwaka mbele ya karakana. Bado kiyoyozi kilikuwa kikifanya kazi, mkanda wa usalama ulikuwa umefungwa na shati lake jeupe lilikuwa limetapakaa damu.

Gari hilo linlikuwa mbele ya karakana karibu saa 3 asubuhi na lilitolewa na polisi karibu saa nne asubuhi.

Polisi wanasema bunduki ya 9mm ilikuwa karibu na mwili wa mbunge huyo ukiwa na majeraha ya risasi. Silaha hii itakuwa ya afisa wa polisi aliyeandamana na kumlinda msemaji wa chamacha Ensemble pour la République siku ya Jumatano.

Mara ya mwisho alionekana katika Mahakama ya Katiba

Akiwa ndani ya gari hilo, Chérubin Okende alikuwa ameenda siku moja kabla katika Mahakama ya Kikatiba kuomba kuahirishwa kwa kusikilizwa kwake kuhusu tamko lake la mali kama waziri wa zamani. Hakwenda kwenye eneo la tukio mwenyewe, lakini alimtuma mlinzi wake, kamishna wa polisi, kupeleka barua zake.

Huko nyuma, polisi huyo hakumwona bosi wake wala gari lake. Mwili wake haukupatikana hadi siku iliyofuata, Alhamisi, kwenye gari lake aina ya Jeep kwenye barabara yenye shughuli nyingi mjini Kinshasa. Afisa wa polisi anasikilizwa na mahakama na analindwa kwa sababu za uchunguzi.

Dieudonné Bolengetenge, katibu mkuu wa chama Together for the Republic, alikuwa miongoni mwa manaibu wa upinzani na wenzake Chérubin Okende waliohamia, Alhamisi jioni, Julai 13, hadi kwenye chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali hiyo. Pia alikusanya ushuhuda wa mlinzi, afisa wa polisi:

“Nilizungumza na mlinzi wake aliyekuwa naye ndani ya gari, akaniambia: ‘Acha barua na ulete hati ya kukiri kupokea na tuondoke. Nilizungumza na mlinzi na akasema, "Nilitoka nje, nikavuta kiti, nikaweka bunduki chini ya kiti, nikaenda kupata uthibitisho na, dakika kumi baadaye, niliporudi, mheshimiwa hakuwepo tena, wala wake. gari". Huu ndio ukweli, ni mahakamani kwamba alitekwa nyara. Hii ina maana kwamba ikiwa mbele ya Mahakama ya Katiba kuna ukosefu wa usalama, ni wapi utajisikia salama katika nchi hii? Wapi? Tunakabiliwa na hali ambayo tunaweza kuiambia serikali au unajua inahusu nini, kwa hivyo wewe ndiye mfadhili, mtu anayehusika au hujui chochote, haupo mahali pako, wewe ni hatari kwetu. "