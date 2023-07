Senegal: Ousmane Sonko ashikiliwa na vikosi vya usalama

HAKI-SIASA

Kiongozi a upinzani nchini Senegal, Ousmane Sonko, anashikiliwa na vikosi vya usalama tangu Ijumaa alasiri Julai 28. alikamatwa nje ya nyumba yake. Kiongozi wa Pastef, ambaye tayari amehukumiwa miezi miwili iliyopita kifungo cha miaka miwili jela bila kuwepo mahakamani kwa "rushwa kwa vijana", wakati huu aliwekwa chini ya ulinzi kwa "wizi wa simu ya mkononi na wito wa uasi", inabainisha ofisi ya mwendesha mashtaka wa Dakar. Mawakili wa Ousmane Sonko wanalaani "mashtaka ya kijinga".

Mwendesha mashitaka wa umma katika mahakama maalum ya Dakar anaelezea, mwanzoni mwa taarifa yake kwa vyombo vya habari iliyochapishwa Ijumaa jioni, kwamba "kwa muda mrefu, anamshtumu Ousmane Sonko kwa vitendo, matamko, maandishi, picha, na makosa mengine aliyoyafanya katika hali mbalimbali".

Lakini Ousmane Sonko anashtumiwa kwa kumshambulia askari mmoja siku ya Ijumaa alasiri kwa kumnyang'anya simu yake ya rununu baada ya kumpiga picha Ousmane Sonko bila ridhaa yake mbele ya nyumba yake katika eneo la makazi la Keur Gorgui, alipokuwa akirejea kutoka msikitini baada ya sala ya Ijumaa. Alikamatwa nyumbani kwake na wanajeshi wa kikosi cha GIGN.

Matoleo mawili yanayopingana

Kiongozi wa chama cha African Patriots of Senegal for Work, Ethics and Fraternity (Pastef) mwenyewe, kwenye mtandao wa kijamii muda mfupi kabla ya kukamatwa, alieleza kuwa "alimpokonya" simu askari huyo na kumtaka mhusika kuifungua ili kufuta picha alizopigwa , lakini askari huyo alikataa: “Niliporudi kutoka sala ya Ijumaa, maafisa wa ujasusi waliowekwa mbele ya nyumba yangu saa 24 kwa kila siku walianza kunirekodi. Binafsi nilimpokonya simu na kumtaka mtu huyo aifungue na kufuta picha walizopiga, lakini alikataa. "

"Kwa sasa, timu ya askari inapiga kambi mbele ya nyumba yangu kama unavyoona na wanaonekana wakitaka kuvunja mlango. Ninawakumbusha pia kwamba askari hawa waliniibia bidhaa zinazojumuisha simu nne za rununu, kompyuta ya MacBook Pro, silaha yangu niliridhiwa kuimiliki, sanduku lenye nguo na jumla ya faranga za CFA milioni mbili wakati nilipotekwa nyara na askari hao huko Koungheul. Naomba wananchi wawe tayari kukabiliana na unyanyasaji huu usio na mwisho. "

De retour de la prière du vendredi, les agents des renseignements généraux postés devant mon domicile 24h sur 24 se sont mis à me filmer.



De retour de la prière du vendredi, les agents des renseignements généraux postés devant mon domicile 24h sur 24 se sont mis à me filmer.



