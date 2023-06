Mashariki mwa Marekani yavuta moshi kutokana na moto Quebec

Jiji la New York limetumbukia Jumatano hii katika ukungu wa rangi ya chungwa na hudhurungi, athari ya moto wa msituni unaoteketeza Quebec, ambao hufanya hewa kuwa ngumu sana kupumua kwa wakazi milioni 8.5 wa "Big Apple".

Daraja la George Washington huko Fort Lee, New Jersey, Jumatano, Juni 7, 2023.

Barakoa walizotumia wakati wa janga la Uviko zimeonekana tena kwenye mitaa ya Manhattan, Brooklyn na Queens. Watu wa mji wa New York wanaelezea macho na koo ambazo "huwasha" kwa sababu ya hewa kali, tabia ya kuni iliyochomwa, ambayo hujaza mishipa ya megalopolis. Sanamu ya Uhuru na majengo ya kifahari vimmefunikwa na ukungu wa rangi ya chungwa. "Hii si siku ya kufanya mazoezi kwa mbio za marathon," alionya meya wa jiji hilo Eric Adams.

Hali ni mbaya zaidi katika vitongoji vikubwa vya juu na vya kijani kaskazini mwa New York, kando ya Mto Hudson. Gavana wa Jimbo la New York, Kathy Hochul amesema kiwango cha ubora wa hewa cha Jumatano kilishuka kutoka "madhara" hadi "madhara sana" na shughuli zote za shule za nje na za ziada zimesitishwa. Kulingana na tovuti ya IQAir.com, ambayo inafuatilia viwango vya uchafuzi wa mazingira katika sayari nzima, faharasa ya New York imefikia "158", ikiwa na mkusanyiko wa chembe ndogo ndogo za PM2.5 katika kiwango cha mara 14 zaidi ya viwango vya Shirika la Afya Duniani. Jumanne jioni, ripoti hii ilifikia "218", rekodi.

Kusini zaidi, mji mkuu wa shirikisho Washington pia uliamka Jumatano kwa harufu kali na anga ya mawingu licha ya hali ya hewa ya jua. Kama huko New York na jimbo la Maryland, shule za umma zimeghairi shughuli za nje za watoto, pamoja na michezo. Fahirisi ya ubora wa hewa huko Washington ilikuwa 199 Jumatano asubuhi - kwa kiwango kutoka sifuri hadi 500 - kiwango kinachochukuliwa kuwa "kibaya" na kinachotarajiwa kuendelea Alhamisi. Kulingana na tovuti ya fire.airnow.gov, makumi ya mamilioni ya wakazi wa kaskazini mashariki na mashariki mwa Marekani (New York, Washington, Philadelphia, Pittsburgh, n.k.) ambao wanakabiliwa na hali mbaya ya hewa wiki hii.

Ikikabiliwa na uchafuzi huu wa mazingira, Ikulu ya Marekani imetoa wito kwa Wamarekani ambao afya zao ni tete "kuchukua tahadhari". Moto nchini Kanada unaazorota kwa hali ya hewa nchini Marekani ni "ishara nyingine ya wasiwasi ya jinsi shida ya hali ya hewa inavyoathiri maisha yetu", ilikadiria _urais.

(Pamoja na AFP)